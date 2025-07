Montecatini Terme si prepara a diventare una delle nuove capitali italiane dell’esports. Nell’ambito di Lucca 365, il progetto che espande l’universo di Lucca Comics & Games lungo tutto l’anno attraverso eventi, mostre, progetti educativi, residenze artistiche e molto altro, nasce una collaborazione continuativa tra Lucca Comics & Games e il Comune di Montecatini Terme, con l’obiettivo di coniugare innovazione, cultura pop e valorizzazione territoriale.

La prima tappa di questa sinergia sarà l’arrivo in città delle Semifinali e Finali del Campionato Italiano di League of Legends (LIT – League of Legends Italian Tournament), organizzato da PG Esports, licenziatario ufficiale di LIT, la più importante competizione nazionale dedicata al celebre videogioco di Riot Games.

Dopo aver fatto tappa in location prestigiose come Unicredit Pavilion, Teatro Ciak a Milano, Teatro Olimpico, Cinecittà World a Roma e la Mostra d’Oltremare a Napoli, il torneo approda per la prima volta a Montecatini Terme, segnando un passo importante nella crescita dell’esports in Italia e nella trasformazione della città in un centro dinamico e innovativo.

Il primo appuntamento si terrà dal 12 al 14 settembre 2025: un intero weekend dedicato alla scoperta del gaming competitivo e alla cultura digitale, che incoronerà il campione della stagione “Summer Split” 2025. Un appuntamento spettacolare e accessibile, pensato per coinvolgere le generazioni Z e Alpha, ma anche famiglie, appassionati e curiosi, trasformando Montecatini in un punto di riferimento per il mondo esports nazionale.

Il sindaco di Montecatini insieme a i responsabili di Lucca Comics & Games, di Lucca Crea e PG Esports.

Per tre giorni, la città termale diventerà un vero e proprio hub del gaming: oltre alle fasi finali del torneo, sarà allestita una gaming area interattiva e una fan zone aperta a tutti, con un ricco programma di eventi, laboratori, incontri e intrattenimento per ogni età. Saranno protagonisti luoghi iconici come il Teatro e il complesso termale, che verranno rivisitati con nuovi linguaggi, creando un dialogo inedito tra passato e futuro, tradizione e innovazione.

Con questo progetto vogliamo ridare vita agli spazi della città, raccontarli attraverso linguaggi contemporanei e costruire un legame duraturo tra territorio e nuove comunità. Montecatini ha tutte le carte in regola per diventare una destinazione innovativa, giovane e culturalmente vivace. Claudio Del Rosso, sindaco di Montecatini Terme

Chiaro e ambizioso l’obiettivo del progetto: far dialogare il territorio con le nuove generazioni, promuovendo il patrimonio urbano e culturale di Montecatini Terme e posizionando la città come un polo attrattivo per il pubblico giovane e per il crescente universo degli esports.

La finale del Campionato Italiano di League of Legends, giunta alla sua ottava edizione e seguito da milioni di spettatori, offrirà al pubblico un’esperienza immersiva, coinvolgente e all’avanguardia.

Siamo onorati di essere ospiti di Montecatini Terme per queste finali nazionali. Attraverso questo importante accordo, ed il supporto di Lucca Comics & Games, ci prepariamo ad offrire un’esperienza immersiva e innovativa capace di valorizzare la città, attraverso la proposizione di un format adatto ad un pubblico giovane e dinamico Pier Luigi Parnofiello, CEO & Founder di PG Esports

Il progetto si inserisce nella strategia di Lucca 365, l’iniziativa che amplia e prolunga l’impatto culturale di Lucca Comics & Games – il più grande festival dell’immaginario d’Occidente – creando connessioni tra territori, industrie creative e nuove forme di storytelling.

“Lucca Comics & Games è più di un festival. Lucca 365 ne è il sistema, la sua dichiarazione di intenti. Le finali di LIT a Montecatini saranno contenuti in streaming ed eventi dal vivo, per una nuova serie di iniziative che, arrivando in una città iconica del turismo italiano come Montecatini, sapranno coniugare in modo innovativo welfare culturale e della persona con le più moderne e influenti forme di storytelling delle industrie creative.” Emanuele Vietina, Direttore Lucca Comics & Games

Per tutte le informazioni in merito all’evento è possibile visitare pge.gg/lit

