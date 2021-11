I set Lego ispirati al mondo i Super Mario stanno per accogliere l’arrivo di un nuovo e amatissimo set ispirato al mondo di Luigi’s Mansion di Nintendo che saranno disponibili dal 1° Gennaio 2022.

Per la precisione stanno arrivando ben 3 nuovi set di espansione che introducono nuove e divertenti caratteristiche progettate per ispirare il gioco creativo con protagonisti come King Boo, Polterpup, Bogmire, Toad, Boo e molti altri affascinanti personaggi della serie Luigi’s Mansion.

Per giocare basterà avere un set LEGO Luigi o LEGO Mario di uno degli Starter Pack per dare vita a queste nuove entusiasmanti sfide e preparati ad avventure spettrali, rese ancora più coinvolgenti grazie a nuovi suoni e musiche che aggiungeranno sicuramente ulteriore divertimento e interattività all’esperienza di gioco.

Ovviamente potremo collegare insieme i vari set della serie Super Mario per dare vita a livelli ancora più unici e personalizzati.

Scopriamo insieme le espansioni e le novità del nuovo set Luigi’s Mansion:

Nel Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione, indossa il Poltergust e attacca un bocchettone normale o l’accessorio Strobulb . Premi il pulsante per attivare il Poltergust per catturare il fantasma d’oro e raccogliere una ricompensa in monete dalla macchina presente nel laboratorio. Non dimenticare di fare una chiacchierata con il professor E. Gadd e controlla le pozioni, ma fai attenzione a non essere avvelenato o avrai bisogno dell’antidoto!

indossa il Poltergust e attacca un bocchettone normale o l’accessorio . Premi il pulsante per attivare e raccogliere una ricompensa in monete dalla macchina presente nel laboratorio. Non dimenticare di fare una chiacchierata con il professor ma fai attenzione a non essere avvelenato o avrai bisogno dell’antidoto! Esplora Atrio di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione e fatti strada nella spaventosa villa, per sconfiggere in modo creativo Bogmire. Cerca l’osso d’oro da dare a Polterpup e fai attenzione a Boo!

e fatti strada nella spaventosa villa, per sconfiggere in modo creativo Bogmire. Cerca l’osso d’oro da dare a Polterpup e fai attenzione a Boo! All’interno del set Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion – Pack di Espansione, i giocatori possono creare un livello di caccia alle gemme, nascoste in tutto il set, e lotta ai fantasmi con corridoi rotanti da esplorare.



Prezzi e disponibilità

Questi tre nuovi prodotti saranno disponibili dal 1° gennaio 2022 nei LEGO Store, su LEGO.com e presso selezionati rivenditori leader in tutto il mondo.

Starter Pack

71360 -Avventure di Mario™ Starter Pack – LEGO® Super Mario™ (59,99 €)

71387 -Avventure di Luigi ™Starter Pack- LEGO® Super Mario™ (59,99 €)

Set di espansione

71397 – Laboratorio e Poltergust di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione (24,99 EUR €)

71399 -Atrio di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione(39,99 €)

71401 -Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion™ – Pack di Espansione (79,99 €)



