Lenovo Legion: trapelano le prime immagini dello smartphone da gaming … con pop-up camera laterale

L’avanzata degli smartphone da gaming è oramai inarrestabile e proprio per questo anche i produttori storici di laptop da gaming si stanno avvicinando a questo mercato sempre più fiorente come nel caso di Lenovo, che con la sua linea Legion sembra avere pronto uno smartphone da gioco veramente particolare.

Il nuovo Legion Gaming Phone è infatti un dispositivo con specifiche di fascia alta, con particolare attenzione alla dissipazione del calore e tra le sue specifiche tecniche troviamo due porte usb Type-C e sopratutto una pop-up camera posta nel lato lungo del dispositivo.

Le specifiche tecniche del Lenovo Legion Phone vantano un chipset Snaopdragon 865, attualmente il più performante del 2020 con supporto alle reti 5G. Il dispositivo ha inoltre una ricarica ultra-rapida da 90W che è resa possibile solo grazie ad una nuova architettura pensata appositamente per dissipare il calore.

Il dispositivo mira principalmente al mercato Asiatico e Indiano e non è detto che lo vedremo mai in via ufficiale anche nel nostro paese. Gli screenshot e il materiale promozionale sono apparsi su XDA Developers dove gli utenti hanno condiviso diverso materiale promozionale che probabilmente non sarebbe dovuto ancora trapelare.

Possiamo vedere 2 fotocamere e il logo a Y che probabilmente si illuminerà. La cosa curiosa è senza dubbio la pop-up camera posizionata sul lato lungo del dispositivo che ci induce a pensare che il suo utilizzo sarà principalmente riservato all’utilizzo in modalità landscape.

Lenovo aveva già confermato che avrebbe utilizzato lo Snapdragon 865 ma grazie a XDA sappiamo che userà memorie UFS 3.0 e RAM LPDDR5 anche se non sappiamo la dotazione. Il display avrà un refresh rate a 144Hz FHD+ e con sampling del touch a 270Hz. LA fotocamera principale è da 64MP con wide-angle da 16Mpx. La pop-up camera è invece da 20Mpx.

In realtà XDA non è molto convinta che le immagini non siano state alterate per fini di marketing, in particolare i bordi del dispositivo sembrano davvero molto sottili e non sarebbe la prima volta che Lenovo e altre aziende ritoccano il proprio materiale pubblicitario per farlo risultare più accattivante. Di certo la pop-up camera orizzontale non è per tutti ma sarebbe molto comoda per i live-stream delle sessioni di gioco con quei titoli che necessitano lo smartphone in orizzontale come Call of Duty, Fortnite e tutte le varie declinazioni di LoL e affini. Che ve ne pare di questo Lenovo Legion?