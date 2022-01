La tecnologia degli LG OLED diventa sponsor ufficiale di Exeed, organizzazione esport leader di settore in Italia, per la stagione 2022. La collaborazione, grazie a cui LG supporterà l’intero roster di videogiocatori, sarà inaugurata il 3 febbraio con la live ask2Exeed, il divertente format periodico di Exeed su Twitch durante il quale rivolgere domande e chiedere curiosità al team.

La partnership rappresenta una conferma dell’impegno di LG OLED nel mondo del gaming, che da oggi va oltre lo sviluppo di tecnologie pensate proprio per gli amanti dei videogiochi. Supportando il team di Exeed, infatti, LG vuole valorizzare il talento dei pro-player che compongono il roster di più di 30 giovani fra videogiocatrici e videogiocatori, che ha ottenuto risultati eccezionali nelle competizioni professionistiche dei titoli più amati, come Fortnite, FIFA, Rocket League, NBA2K, Call of Duty.

Alessandro Zearo, Home Entertainment Marketing Manager di LG Electronics ha voluto commentare così la nuova partnership:

“I TV LG OLED sono da sempre al fianco dei videogiocatori per offrire loro la combinazione perfetta tra prestazioni e qualità dell’immagine. Con questa partnership, facciamo un ulteriore passo avanti, scegliendo di sostenere uno dei team più promettenti del panorama esport internazionale con cui condividiamo la passione per il gaming e l’impegno nei confronti della community di videogiocatori a offrire sempre un’esperienza di gioco straordinaria”

Il team Exeed è oggi al primo posto per visibilità e fanbase in Italia e ha raggiunto la top 5 dei canali Twitch per lo stream di gameplay Fortnite in Europa. Molti sono inoltre i successi raggiunti dai singoli videogiocatori, come Hollywood285, Top Content Creator che nel 2021 è diventato 3° canale Twitch al mondo per gameplay di FIFA, e Rekins, punto di riferimento per la fanbase di Fortnite in Italia.

Federico Brambilla, Presidente di Exeed ha commentato:

“Siamo orgogliosi di poter iniziare a collaborare con LG OLED, una partnership che evidenzia come il team Exeed stia crescendo anno dopo anno.Avere al nostro fianco una realtà di prestigio come LG, che offre prodotti e tecnologie d’eccellenza sviluppati appositamente per il nostro settore, è un riconoscimento per il lavoro che stiamo svolgendo e certifica l’espansione del nostro brand all’interno del settore esport italiano e non solo.”

L’accordo con Exeed prevede diverse iniziative promozionali dedicate alla community e in varie occasioni, nel corso della stagione, LG fornirà, durante le live, codici sconto dedicati, utilizzabili dagli appassionati per l’acquisto di TV LG OLED.

I TV LG OLED sono infatti gli alleati perfetti per il gaming next-gen grazie alle numerose caratteristiche ottimizzate per un’esperienza di gioco ultra-immersiva, tra cui il tempo di risposta di 1ms, un input lag estremamente basso, il supporto HDMI 2.1 con tutte le principali tecnologie di refresh variabile (VRR, NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync) e l’Auto Low Latency Mode (ALLM). Un’esperienza personalizzabile nel minimo dettaglio in base al tipo di gioco, grazie alle nuove funzioni Game Optimizer e Game Dashboard.

