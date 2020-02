LGV60 ThinQ 5G è finalmente ufficiale e come si può intuire è l’erede del V50 ThinQ dello scorso anno con cui condivide la connettività 5G e il doppio schermo – che tuttavia dovrà essere acquistato a parte.

Come è lecito intuire questo nuovo modello prende quanto c’era di buono del V50 ThinQ e cerca di migliorare diversi aspetti a partire dall’audio fino al comparto fotografico.

Proprio parlando di multimedia e del setup fotografico scopriamo che il V60 ThinQ di LG incorpora infatti tre ottiche 64+13+Z Camera (ToF), e per la prima volta su uno smartphone LG c’è il supporto alla registrazione di video in 8K.

Specifiche LG V60 ThinQ 5G

dimensioni e peso: 169,3×77,6×8,9mm per 214 grammi

OS: Android 10

display: P-OLED FullVision da 6,8″ 20,5:9 FHD+ 2460×1080, 395ppi

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 modem Snapdragon X55

RAM: 8GB

memoria interna: 256GB espandibile fino a 2TB tramite microSD

connettività: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C

sensore delle impronte digitali: integrato nel display

audio: speaker stereo, 4 microfoni, HiFi Quad DAC a 32-bit, LG 3D Sound Engine

HDR10+ sì

resistenza: MIL-STD 810G, IP68

Radio FM: sì

fotocamera anteriore: 10MP f/1,9, pixel da 1,22um, 72,5°

tripla fotocamera posteriore: 64MP f/1,8, pixel da 0,8um, 78° (Pixel Binning a 16MP) 13MP grandangolare f/1,9, pixel da 1,0um, 117° Z Camera ToF Receiver / Emitter Registrazione video 8K

batteria: 5.000mAh con Quick Charge 4+

altro: modalità Desktop, Steady Cam, AI Cam, Google Lens

colorazione: Classy Blue



Non mancano miglioramenti anche sul fronte audio infatti troviamo la presenza di 4 microfoni per registrare meglio la nostra voce ed eliminare l’audio di sottofondo durante chiamate e registrazioni. Troviamo anche la tecnologia LG 3D Sound Engine, giù vista sui TV OLED del marchio.

All’interno del LG V60 ThinQ 5G troviamo il nuovo chipset Snapdragon 865 con supporto alle reti 5G ed una batteria da ben 5000mAh La fotocamera anteriore ha un sensore da 10MP ed è integrata all’interno di un notch a goccia.

LG DUAL SCREEN

LG continua ad investire sul doppio schermo anche se dovremo acquistarlo a parte in quanto non sarà incluso nella scatola dello smartphone. In realtà avremo anche un piccolo display da 2,1″ chiamato Cover Display per mostrare le informazioni più importanti. Il display principale è un P-OLED da 6,8″ con formato 20,5:9 e risoluzione FHD+. .