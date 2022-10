NVIDIA rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready driver per la nuovissima GPU GeForce RTX 4090. Il driver porta con sé una serie di giochi con DLSS, alcuni dei quali godranno del supporto del DLSS 3, giusto in tempo per il lancio della GPU GeForce RTX 4090. Tra questi vi è Marvel’s Spider-Man Remastered.

Con le nuove ottimizzazioni DirectX 12 che permettono di migliorare le prestazioni notevolmente nei titoli più popolari, questo driver è davvero imperdibile.

Marvel’s Spider-Man Remastered e Bright Memory: Infinite si aggiungono all’elenco dei cinque titoli supportati dal DLSS 3 al lancio

Il nostro nuovo Game Ready driver prepara i sistemi dei GeForce Gamers per i giochi DLSS più recenti, compresi i primi titoli con DLSS 3.

Tra i titoli con DLSS vi sono:

Giochi con DLSS 3 (con anche il supporto per il DLSS 2, noto anche come DLSS Super Resolution)

A Plague Tale: Requiem (lancio: 18/10)

Bright Memory: Infinite (LAUNCH TITLE: disponibile a partire da oggi)

F1 22 (in arrivo un aggiornamento)

Justice ‘Fuyun Court’ New Graphics Showcase (LAUNCH TITLE: disponibile a partire da oggi)

Loopmancer (LAUNCH TITLE: disponibile a partire da oggi)

Marvel’s Spider-Man Remastered (LAUNCH TITLE: disponibile a partire da oggi)

Microsoft Flight Simulator (Lancio in beta per i membri del programma Xbox Insider il 17 ottobre)

SUPER PEOPLE (LAUNCH TITLE: disponibile ora in early access)



Giochi con DLSS 2 (DLSS Super Resolution)

Blind Fate: Edo no Yami

Dakar Desert Rally

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Gotham Knights

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Prestazioni ora più veloci nei giochi DX12 più diffusi

Il team di NVIDIA dedicato ai driver ha lavorato duramente per garantire ottimizzazioni delle DirectX 12 che accelerano le prestazioni di un’ampia gamma di giochi.

Questi miglioramenti includono l’ottimizzazione della compilazione degli shader, la riduzione dell’overhead della CPU e i profili BAR ridimensionabili per Forza Horizon 5 e F1(R) 22. Molte di queste ottimizzazioni sono particolarmente utili negli scenari legati alla CPU, consentendo alla scheda grafica di essere utilizzata in misura maggiore.

Si possono riscontrare aumenti significativi delle prestazioni in un’ampia gamma di giochi DirectX 12 con risoluzioni diverse, tra cui:

Assassin’s Creed Valhalla: fino al 25% (1080p)

Battlefield 2042: fino al 7% (1080p)

Borderlands 3: fino all’8% (1080p)

Call of Duty: Vanguard: fino al 12% (4K)

Control: fino al 6% (4K)

Cyberpunk 2077: fino al 20% (1080p)

F1(R) 22: fino al 17% (4K)

Far Cry 6: fino al 5% (1440p)

Forza Horizon 5: fino all’8% (1080P)

Horizon Zero Dawn: Complete Edition: fino all’8% (4k)

Red Dead Redemption 2: fino al 7% (1080p)

Shadow of the Tomb Raider: fino al 5% (1080p)

Tom Clancy’s The Division 2: fino al 5% (1080p)

Watch Dogs: Legion: fino al 9% (1440p)

Altre chicche e aggiornamenti pronti per il gaming

Questo driver renderà i GeForce Gamers pronti anche per A Plague Tale: Requiem (in arrivo il 18 ottobre con DLSS 3), Gotham Knights, Scorn e Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

