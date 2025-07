Meta ha appena pubblicato su Nature un paper peer-reviewed (DOI: 10.1038/s41586-025-09255‑w) che conferisce rigore scientifico a lungo accarezzate visioni di interfacce uomo-computer basate sull’elettromiografia di superficie al polso (sEMG). Questo studio segna un punto di svolta, dimostrando che un dispositivo indossabile wireless sui polsi può decodificare comandi neurali con livelli di precisione record, senza bisogno di calibrazione individuale.

Il polso come fonte di controllo

Gli autori giustificano la scelta del polso: «Abbiamo scelto il polso perché gli esseri umani interagiscono principalmente con il mondo usando le mani, e il polso offre un’ampia copertura dei segnali sEMG dei muscoli della mano, del polso e dell’avambraccio, pur mantenendo una buona accettabilità sociale» . È una zona strategica: copre un ampio spettro di attività muscolare ed è socialmente discreta.

Il dispositivo sviluppato (sEMG‑RD) è un braccialetto con 48 elettrodi su 16 canali, con campionamento a 2 kHz e rumore RMS di 2.46 μV, disponibile in quattro taglie per adattarsi a diverse circonferenze del polso. È wireless, alimentato via Bluetooth, comodo da indossare e garantisce oltre 4 ore di autonomia.

Ampiezza del campione e dati raccolti

La sperimentazione su larga scala ha coinvolto migliaia di partecipanti, con dataset composti da:

162 utenti per il controllo del polso (wrist task),

fino a 6.627 partecipanti per la classificazione di gesti discreti,

50 utenti per handwriting,

il tutto raccolto complessivamente con oltre 100 ore di registrazione.

Prestazioni di decodifica e controllo

I modelli neurali basati su rete LSTM e Conformer hanno ottenuto risultati di rilievo:

>90 % di accuratezza su gesti e scrittura per partecipanti estranei al training,

su gesti e scrittura per partecipanti estranei al training, errore inferiore a 13°/s nella stima della velocità angolare del polso,

nella stima della velocità angolare del polso, controllo online continuo pari a 0,66 obiettivi/s (continua), 0,88 gesti/s (discreti) e 20,9 WPM in modalità di scrittura.

Un dato storico: si tratta, secondo l’articolo, del miglior risultato mai ottenuto da un’interfaccia neuromotoria generalizzata.

Un approccio scalabile e robusto

I ricercatori hanno documentato come la performance migliori secondo leggi di potenza con l’aumentare del numero di utenti e dei parametri del modello. Inoltre, il device risulta resistente a variazioni di posizione (posizionamento ripetuto) e anatomia, grazie a un design pensato per garantire robustezza anche in condizioni reali.

Implicazioni pratiche e future applicazioni

Il braccialetto sEMG non solo consente scrittura “discreta” su scrivanie, gambe o nell’aria, ma offre anche un’alternativa ideale quando il controllo vocale o touch risulta poco pratico o invasivo. Soprattutto, si apre la strada a interventi per utenti con disabilità motorie, dando forma concreta all’idea di dispositivi che si adattano all’umano, non viceversa.

Contributo alla comunità scientifica

Meta non si limita ai risultati: rende disponibile un data-set open con oltre 100 ore di registrazioni sEMG da più di 300 partecipanti, insieme a linee guida su hardware, sperimentazione, raccolta dati e modellazione . L’invito è chiaro: costruire insieme il futuro delle interfacce neurali. Puoi leggere la pubblicazione completa di Meta su Nature.

