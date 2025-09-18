Meta ha alzato il sipario sulla prima giornata di Connect 2025 presentando una serie di novità che delineano la sua visione del futuro digitale, incentrata su AI glasses sempre più intelligenti e sullo sviluppo del metaverso. Dopo l’ottimo successo dei primi RayBan Meta, Mark Zuckerberg ha introdotto un ecosistema che mira a unire esperienze immersive, strumenti di intelligenza artificiale e nuove forme di intrattenimento con una visione che continua a spingere verso il Metaverso. Scopriamo insieme le novità.

Ray-Ban Meta (Gen 2): più autonomia, video in 3K e funzioni AI sempre attive

Con i Ray-Ban Meta (Gen 2), la collaborazione tra Meta e Ray-Ban entra in una nuova fase, arricchendo gli occhiali smart più iconici con un mix di stile e tecnologia pensato per l’uso quotidiano. Il design rimane fedele alle linee classiche — come la montatura Wayfarer — ma all’interno tutto cambia: batteria più capiente, fotocamera aggiornata e funzioni AI più evolute.

Uno dei miglioramenti più significativi riguarda l’autonomia. Gli occhiali garantiscono fino a otto ore di utilizzo misto con una sola carica, un valore che raddoppia quello del modello precedente, e circa cinque ore continuative di chiamate o riproduzione musicale. In standby possono restare attivi per quasi 19 ore, mentre la custodia di ricarica inclusa consente fino a sei ricariche aggiuntive, trasformandosi in una vera e propria base energetica portatile.

La sezione multimediale è stata potenziata con l’introduzione della registrazione video in ultra-HD 3K, una modalità che più che raddoppia il numero di pixel rispetto alla prima generazione. Le opzioni comprendono anche registrazioni a 1440p a 30 fps e modalità ad alta fluidità a 60 fps, rendendo più versatile la cattura di momenti quotidiani, viaggi o attività sportive.

Accanto agli upgrade hardware, spiccano le nuove funzionalità software. La modalità Conversation Focus permette di isolare e amplificare la voce dell’interlocutore anche in contesti rumorosi, come ristoranti affollati o concerti, sfruttando gli altoparlanti open-ear. La modalità live AI diventa invece più efficiente: non si limita più ad attivarsi su comando vocale, ma punta a trasformare Meta AI in un compagno costante, capace di accompagnare l’utente durante l’intera giornata. A questo si aggiungono le funzioni di traduzione multilingue in tempo reale, il riconoscimento visivo attraverso la fotocamera e la gestione integrata di notifiche, musica e contenuti multimediali.

La linea si completa con nuove opzioni estetiche: tre colorazioni stagionali in edizione limitata e una variante Wayfarer Matte Transparent, anch’essa in serie speciale, con differenti tipologie di lenti per adattarsi a gusti e stili diversi.

Con un prezzo di partenza di €419 EUR i Ray-Ban Meta (Gen 2) sono già disponibili sui canali ufficiali e rappresentano un passo deciso verso una tecnologia indossabile più naturale, discreta e profondamente integrata con l’intelligenza artificiale.

Oakley Meta Vanguard

Pensati per le performance sportive, gli Oakley Meta Vanguard uniscono il design iconico del brand a caratteristiche pensate per outdoor e sport ad alta intensità. Offrono nove ore di autonomia, una fotocamera con campo visivo a 122 gradi e registrazioni in 3K con stabilizzazione.

Due nuove modalità, Hyperlapse e Slow Motion, permettono di immortalare allenamenti e imprese sportive. Gli altoparlanti open-ear sono i più potenti mai integrati in un modello Meta, mentre l’integrazione con Garmin e Strava porta funzioni di autocapture basate sulle performance.

Con certificazione IP67, questi occhiali resistono a sudore, polvere e brevi immersioni. I preordini sono già aperti al prezzo di 549€, con disponibilità nei negozi dal 21 ottobre.

Meta Ray-Ban Display: gli occhiali con schermo integrato e controllo tramite Neural Band

Meta porta per la prima volta un display ad alta risoluzione nei suoi smart glasses, affiancandolo a un innovativo bracciale che interpreta i movimenti della mano

Con i Meta Ray-Ban Display, Meta compie un salto importante nel mondo degli smart glasses. Per la prima volta, gli iconici occhiali Ray-Ban integrano un display monoculare ad alta risoluzione, progettato per fornire informazioni contestuali in tempo reale senza compromettere lo stile o la visibilità.

Lo schermo, leggermente decentrato, compare solo quando necessario e si dissolve dopo pochi secondi, mantenendo la visuale libera. Con una densità di 42 pixel per grado e fino a 5.000 nit di luminosità, permette di leggere messaggi, consultare indicazioni o guardare brevi video anche sotto la luce diretta del sole. È un approccio che porta le funzionalità tipiche degli smartphone direttamente davanti agli occhi, senza la necessità di estrarre un dispositivo dalla tasca.

Ad accompagnare gli occhiali c’è la Meta Neural Band, un bracciale innovativo che rappresenta una delle applicazioni più avanzate dell’elettromiografia di superficie (sEMG). Indossato al polso, rileva i micro-segnali elettrici dei muscoli della mano e li traduce in comandi discreti. Basta un movimento appena percettibile — come sfiorare un dito — per navigare nei menu, aprire notifiche o controllare funzioni multimediali, senza dover pronunciare comandi vocali né toccare fisicamente gli occhiali. Con un’autonomia fino a 18 ore e un design resistente all’acqua, il bracciale è pensato per un utilizzo quotidiano e prolungato.

Dal punto di vista tecnico, Meta ha sviluppato un sistema di illuminazione personalizzato e una waveguide ottimizzata, che consentono al display di mantenere immagini nitide e ben contrastate in qualsiasi contesto. L’obiettivo è offrire un supporto informativo costante ma discreto, senza trasformare gli occhiali in un ingombrante visore AR.

La combinazione tra Ray-Ban Display e Neural Band apre la strada a nuove modalità di interazione con l’intelligenza artificiale di Meta. Gli utenti possono chiedere informazioni, gestire messaggi, tradurre testi in tempo reale o avviare ricerche, semplicemente sfruttando gesti minimi o micro-comandi muscolari.

I Meta Ray-Ban Display saranno disponibili dal 30 settembre a un prezzo di 799 dollari ( per il mercato Italiano non è stato ancora confermato il prezzo ), con la Neural Band inclusa nella confezione. Una proposta che segna un primo paso verso una generazione di occhiali in grado di fondere estetica e funzionalità digitali in modo ancora più naturale e immediato.

Meta ha sottolineato come gli AI glasses non siano solo dispositivi tecnologici, ma strumenti capaci di migliorare la vita quotidiana. Già oggi vengono utilizzati da persone non vedenti e ipovedenti per riconoscere oggetti, leggere etichette o orientarsi negli spazi, anche grazie alla collaborazione con la Blinded Veterans Association e con il progetto Be My Eyes, che connette gli utenti a volontari vedenti in tempo reale.

Il futuro del metaverso: Horizon Engine e Horizon Studio

Meta continua a spingere sull’evoluzione del metaverso con il nuovo Horizon Engine, progettato per offrire mondi più realistici, caricamenti quattro volte più veloci e la possibilità di ospitare oltre 100 persone nello stesso spazio.

Accanto al motore arriva Horizon Studio, un editor che sfrutta strumenti di AI generativa per creare mesh, texture, audio e persino codice tramite semplici prompt testuali. In arrivo anche un assistente AI per semplificare ulteriormente il processo creativo.

Tra le novità, il lancio di Hyperscape Capture in Early Access, che consente di scansionare stanze reali e trasformarle in ambienti 3D fotorealistici visualizzabili su Meta Quest 3 e 3S.

Intrattenimento VR: arriva Meta Horizon TV

Meta rafforza la sua offerta di contenuti con Meta Horizon TV, una nuova piattaforma che integra film, serie, sport e musica in collaborazione con partner come Disney+, Universal Pictures e Blumhouse. Saranno supportati Dolby Atmos e, entro fine anno, anche Dolby Vision, per un’esperienza audiovisiva ancora più immersiva.

Fra le anteprime, è disponibile in esclusiva una clip 3D di Avatar: Fire and Ash, visibile su Quest per un periodo limitato.

Uno sguardo avanti

Con AI glasses sempre più evoluti, una VR che amplia il suo catalogo di contenuti e nuovi strumenti per sviluppatori e creativi, Meta definisce le basi della prossima piattaforma informatica. Un ecosistema in cui AR, VR e AI si fondono per dare vita a esperienze sempre più interattive e personali. Potete scoprire tutti i nuovi prodotti Meta sul sito ufficiale.

