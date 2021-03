Ecco il nuovo Mi Mix FOLD di Xiaomi, il primo pieghevole dell’azienda che è stato presentato nella giornata di oggi e che racchiude diverse interessanti novità per uno smartphone.

Dopo aver visto nella giornata di ieri la serie Mi 11 con Mi 11 Lite, Pro, Ultra e Mi11i ecco che Xiaomi svela il tanto atteso Mi Mix FOLD. Come suggerisce il nome si tratta di un dispositivo della serie Mix quindi il prodotto che solitamente racchiude le tecnologie più all’avanguardia di Xiaomi e quest’anno troviamo anche il display pieghevole che è diventato molto di moda tra i vari brand.

Xiaomi Mi Mix FOLD

Mi Mix FOLD scheda tecnica

Display interno : 8.01″ flessibile OLED, formato 4:3, risoluzione WQHD+, 1 miliardo di colori, DCI-P3 refresh rate 60Hz, touch sampling rate 120Hz luminosità 600nits, luminosità di picco 900nits rapporto di contrasto: 4.300.000:1 HDR10+, Dolby Vision JNCD 0,29 e DeltaE 0,35 Supporto MEMC

: Display esterno : 6,5″ AMOLED refresh rate 90Hz, touch sampling rate 180Hz, formato 27:9, risoluzione 2520×840 pixel luminosità 600nits, luminosità di picco 900nits TrueColor display, JNCD 0,55 DeltaE 0,52 Super resolution per video e immagini HDR 10+

: Processore : Qualcomm Snapdragon 888 sistema di dissipazione con camera di vapore, struttura al grafene e fogli di grafite

: Memoria : RAM: 12/16 GB LPDDR5 3200MHz Interna: 256/512GB UFS 3.1

: Fotocamera : Anteriore da 20MP Posteriore tripla: processore d’immagine Surge C1 sviluppato da Xiaomi sensore principale da 108MP HM2, 1/1,52″, 7P, 2,1 μm sensore da 8MP con lente liquida, lunghezza focale equivalente di 80mm, distanza minima di messa a fuoco 3cm sensore da 13MP (pixel di dimensioni pari a 2,1 μm), abbinato all’ottica ultra grandangolare (angolo di visione 123°), apertura f/2.4 Audio: sistema audio con quattro altoparlanti curato da Harman Kardon

: Sensore di impronte laterale (integrato nel tasto di accensione)

laterale (integrato nel tasto di accensione) Batteria : 5.020 mAh, design double-cell, supporto ricarica cablata a 67W, da 0 al 100% in 37 minuti

: 5.020 mAh, design double-cell, supporto ricarica cablata a 67W, da 0 al 100% in 37 minuti Colorazioni : Black, Ceramic Special Edition

: Black, Ceramic Special Edition Dimensioni e peso: Aperto: 173,27 x 133,38 x 7,62 mm Chiuso: 173,27 x 69,8 x 17,2 mm Black: 317 grammi Ceramic Special Edition: 332 grammi

Sistema operativo: MIUI 12 basata su Android 10

Display e Audio

Mi Mix FOLD è composto da due schermi con i rapporti di forma scelti accuratamente per evitare di avere immagini troppo quadrate o proporzioni esagerate. Uno dei problemi dei pieghevoli è infatti la risoluzione atipica che necessita di ottimizzazioni software e alle varie applicazioni.

Il display ha una diagonale da 8,01″ di tipo OLED in 4:3 con risoluzione 2K. Troviamo il supporto HDR10+ e .Xiaomi parla anche di pannello a 10 bit, con calibrazione cromatica accurata e un ΔE vicino a 0.35, con copertura completa degli spazio colore P3 e sRGB.

La luminosità massima è di 900 nits mentre il display ha un refresh rate a 60Hz e touch sampling rate a 180Hz. La cerniera tra i due display è sempre un elemento molto delicato su questi dispositivi e Mi Mix FOLD adotta una nuova cerniera a U che secondo Xiaomi permette allo smartphone di resistere ad oltre 1.000.000 aperture/chiusure del display ma ovviamente solo il tempo ce lo dirà davvero.































Xiaomi ha aggiunto anche un sistema audio con tuning di harman/kardon con i diffusori che sono inseriti in una cassa chiusa da 1.34 cc e sono amplificati da un amplificatore dedicato che secondo Xiaomi permette di ottenere una pressione sonora del 40% superiore a quella del Mi 10 Pro.

Performance

Le prestazioni sono ovviamente ai massimi livelli e come ogni altro top gamma del2021 anche mi Mix utilizza il nuovo chipset Snapdragon 888 con supporto alle reti 5G affiancato da 12/16 GB LPDDR5 a 3.200Mhz di RAM in base alla configurazione scelta.

Lo storage interno è da 256/512GB di tipo UFS 3.1 e troviamo anche un sistema di dissipazione a farfalla che sfrutta una camera di vapore, un gel termico e uno strato multiplo di grafite per mantenere basse le temperature durante l’utilizzo dello smartphone dal momento che lo Snap888 tende a scaldare in determinate circostanze.

La batteria ha una capienza di 5,020mAh, ed è composta da due celle distinte da 2,460mAh e 2,560mAh che sono collegate in parallelo. La batteria supporta la ricarica rapida a 67 watt e si carica in 37 minuti e lo smartphone converte sino al 97,5% dell’energia ricevuta migliorando l’efficienza di ricarica.

Fotocamera

Il comparto fotografico di Mi MIX FOLD è davvero particolare soprattutto per l’utilizzo di una lente focale liquida e di un chipset dedicato per l’elaborazione delle immagini.

La lente liquidaè un particolare obiettivo dove un elemento liquido tra due pellicole con un elevato indice di trasmissibilità ottica può cambiare forma in seguito ad una sollecitazione meccanica e questo permetterebbe di avere un solo sensore ma con diverse lenti, ad esempio grandangolare o zoom.

Mi MIX FOLD ha un triplo modulo composto da un sensore principale da 108 MegaPixel Samsung HM2 da 1/1.52”, mentre per il super wide viene usata una 13MP F2.4. con lenti 7P, assistito da una grandangolare con sensore da 13 MegaPixel (ottiche da 123°) ed infine da una nuova fotocamera da 8 MegaPixel dedicata solamente allo zoom. Ed è proprio quest’ultima che utilizza la nuova lente liquida che permette di essere usata sia come zoom 3X che quello di cam Macro con messa a fuoco minima di 3 cm.

Frontalmente troviamo una fotocamera per i selfie da 20 MegaPixel inserita nel foro presente sul pannello anteriore.

Xiaomi Mi Mix FOLD utilizza anche il nuovo chip proprietario Surge C1 che promette di migliorare notevolmente le performance fotografiche del dispositivo. Gli algoritmi del chip permetterebbero di migliorare in particolare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità, rende più efficiente l’autofocus, migliora il bilanciamento del bianco e l’esposizione automatica.

Prezzo e disponibilità

Mi Mix FOLD sarà venduto al momento in Cina a partire da metà Aprile. I prezzi sono i seguenti:

9.999 RMB per la versione da 12GB+256GB circa 1297€

10.999 RMB per la versione da 12GB+512GB circa 1426€

12.999 RMB per la versione da 16GB+512GB circa 1690€

