Microsoft Surface Go 2 e Surface Earbuds disponibili da oggi in Italia: già disponibili su Amazon!

Dopo l’annuncio dello scorso 6 Maggio, ecco che sono pronti per arrivare sul mercato Italiano il nuovo Surface Go 2 e le cuffie Surface Earbuds che sono già disponibili all’acquisto sul sito ufficiale e negli shop online come Amazon.it.

Surface Go 2 conserva lo stesso design sottile e leggero della versione precedente, arricchito da un più ampio display PixelSense da 10,5”, una maggiore durata della batteria e prestazioni fino al 64% più veloci con nuove opzioni di configurazione Intel Core M di ottava generazione.

Il nuovo dispositivo integra anche Studio Mics, una soluzione con doppio microfono per una maggiore nitidezza della voce e riduzione dei rumori di sottofondo, e una videocamera frontale da 5MP che assicura video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità.

In più, la nuova app Camera per la fotocamera posteriore facilita la scansione dei documenti e delle lavagne di lavoro. Abbinato a Surface Pen, Go 2 è perfetto per gli studenti e i lavoratori che desiderano ottenere il meglio della produttività, anche da remoto. È possibile personalizzare il proprio Surface Go con Type Cover e accessori di diversi colori: Grigio Antracite, Nero, Rosso Papavero e Blu Ghiaccio.

Scheda Tecnica Surface 2 GO

Schermo da 10,5 pollici 1920 x 1280 PixelSense

Sistema operativo Windows 10 in modalità S (possibilità di disattivare questa modalità)

Dimensioni di 245 x 175 x 8,3 mm

Peso di 544 grammi

Batteria fino a 10 ore

Case in magnesio

Processore Intel Pentium GOLD 4425Y e Intel Core m3-8100Y

Scheda video Intel UHD Graphics 615

RAM da 4 o 8 GB

Memoria interna da 64 GB (eMMC), 128 GB (SSD) o 256 GB (SSD)

Fotocamera posteriore da 8 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP

Connettività – Surface Connect, USB Type-C, MicroSD, jack da 3.5mm, Bluetooth 5.0,

WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Supporto alla rete LTE (Advanced Qualcomm Snapdragon X16 LTE Modem)

Surface Go 2 è disponibile per un pubblico consumer a partire da 469 € sul Microsoft Store e presso i rivenditori autorizzati. Le configurazioni business sono invece disponibili a partire da oggi presso i partner Microsoft.

In più, studenti ed insegnati potranno beneficiare di uno sconto fino al 10%, solo sullo store di Microsoft, su tutti i device e accessori della linea Surface.

Microsoft Surface GO 2, 10.5'', 4 GB RAM, 64 GB SSD, Windows 10 Home, Platino € 469 Vedi l'offerta venduto da

Surface Earbuds

Insieme al nuovo Surface Go 2 sono arrivate in commercio anche le cuffie Surface earbuds,dotate di un design ultra confortevole, comandi intuitivi, semplice accesso alle innovative esperienze di Microsoft 365 e di un audio coinvolgente per la musica e le chiamate. Queste sono disponibili in esclusiva sul Microsoft Store a partire da 219 €.