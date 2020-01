Dal 7 Novembre 2019 trasportare un bambino di meno di quattro anni in auto non è più così semplice, si rischiano multe fino a 320 Euro e decurtazione di ben 5 punti dalla patente con possibilità di ritiro dai 15 ai 60 giorni.

Tutto questo per l’improvvisa entrata in vigore dell’obbligo dei dispositivi anti-abbandono per bambini per chi trasporta in auto minori di 4 anni. L’obbligo arriva direttamente dal Ministero dell’Interno con disposizioni immediate di multe e decurtazioni di punto a partire dal 7 Novembre 2019.

Non è così semplice mettere una pezza alla situazione per un semplice motivo. Tutti i seggiolini sul mercato non sono a norma, i grandi shop stanno già immettendo sul mercato seggiolini con dispositivo anti-abbandono per bambini integrato ma costano un bel po’ e se avete già un seggiolino per bambini non conviene.

La soluzione però c’è, sono dei veri gadget tech che vanno installati in auto per rendere il sistema di controllo anti-abbandono smart e perfettamente a norma con le leggi in vigore. Una piccola precisazione prima di vedere i migliori dispositivi anti-abbandono su Amazon. Conservate la prova d’acquisto potrebbe servirvi tra qualche mese, non appena arriveranno gli incentivi per le famiglie che hanno dovuto sostenere questa spesa improvvisa. Non si sa ancora come chiedere il rimborso di 30 Euro per i dispositivi anti-abbandono, non resta che scegliere il migliore per le proprie esigenze e per rapporto qualità-prezzo.

Dispositivo anti-abbandono per bambini, come funziona

Il funzionamento tecnico dei dispositivi anti-abbandono per bambini è molto semplice. Si tratta di installare un sensore sotto il seggiolino del bambino che rileva la presenza dello stesso attraverso il peso.

Il corpo centrale del gadget, il cuore pensate che alimenta il vero sistema anti-abbandono va installato nell’accendisigari in modo che possa essere sempre operante. Il sistema funziona in maniera smart, si spegna l’auto e arriva un veloce allarme. Se il primo allarme viene ignorato, verranno mandati sms con la posizione della macchina ai numeri sicuri selezionati.

Esistono anche sistemi che funzionano senza il corpo da inserire nell’accendisigari ma onestamente non sono sicuri e indipendenti. Vero, funzionano via smartphone e quando il telefono si allontana dalla macchina con il bambino dentro, le notifiche di allarme si attivano. L’unico problema è che il tutto è totalmente dipende dallo smartphone, voglio sperare che chiunque si doti di un sistema solo via smartphone si dimentichi più facilmente del telefono che del bambino in auto.

Miglior dispositivo anti-abbandono su Amazon

Steelmate Baby Bell

Il sistema anti-abbandono per bambini di Steelmate funziona via smartphone ma anche in maniera indipendente. Appena l’auto si spegne il sistema manda una notifica per ricordarsi del bambino. Se non si preleva il bambino partono automaticamente ben tre sms di sicurezza con la posizione della macchina. Il sistema è praticamente plug and play, si installa il sensore sotto il seggiolino e la base nell’accendisigari. Un dispositivo economico, efficace più degli altri. Il miglior dispositivo anti-abbandono per bambini.

Chicco Babecare Easy-Tech

Il sistema di Chicco è decisamente smart e comodo da installare. Il gadget può essere installato su qualsiasi seggiolino per bambini e si collega direttamente allo smartphone. Non appena lo smartphone si allontana dal dispositivo anti-abbandono, arriva una notifica di allarme. Nel caso in cui venga ignorata, partono sms con la posizione del bambino. Ha un solo limite, avere lo smartphone carico.

Tippy Baby Car

Anche il sistema di Tippy si controlla tutto via smartphone, quindi se c’è qualsiasi problema con lo smartphone, il dispositivo anti-abbandono non funzionerà. In ogni caso, se siete sicuri del vostro smartphone, questo Tippy Baby Car ha una gestione dell’applicazione decisamente valida e un set up semplicissimo, è praticamente un comodo cuscino da installare sul seggiolino.

Bébé Confort e-Safety

Il dispositivo anti-abbandono per bambini di Bébé Confort è plug and play, poco invasivo sul seggiolino del bambino e si può controllare via app da smartphone Android e iOS. Anche in questo caso, lo smartphone resta un limite ma il sistema funziona bene anche non essendo indipendente. Tra le altre cose, se il primo messaggio di allarme viene ignorato, gli sms che partono in automatico sono sempre garantiti anche senza credito telefonico.

Ultimo aggiornamento sulla situazione in continuo movimento in questi giorni, è in arrivo una moratoria fino al 6 Marzo 2020 per chi non installa il meccanismo anti-abbandono sui seggiolini per bambini fino ai 4 anni. Saltano quindi le sanzioni per chi non si adegua, almeno per 4 mesi.