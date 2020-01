Il 2018 apre le porte ad una nuova categoria per gli smartphone, quelli pensati per il gaming. Sebbene, tutti gli smartphone top gamma siano in grado di offrire una incredibile esperienza di gioco, sono arrivati sul mercato smartphone con caratteristiche uniche per il gaming. Ecco la guida al Miglior Smartphone Gaming con qualche “top gamma tradizionale” in grado di dire comunque la sua.

Scegliere il Miglior Smartphone per giocare non è cosa semplice, bisogna ben considerare le pretese che si hanno. Sei un gamer incallito? Devi per forza puntare ai veri smartphone per il gaming. Se invece si cercano solo buone prestazioni, allora è il caso di puntare a smartphone classici che regalano buone sessioni di gioco.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone per il Gaming, potete saltare direttamente ai Miglior Smartphone Gaming divisi per fascia di prezzo:

Come scegliere il Miglior Smartphone Gaming

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Gaming, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Cosa devo valutare per acquistare il Miglior Smartphone da Gaming? Che vantaggio mi da il Miglior Smartphone da Gaming?

Risposte:

Le tue pretese di gioco. Se sei un casual gamer di giochi in 2D, allora non è il caso di spendere troppo, puoi puntare a soluzioni classiche e ben più economiche dei veri smartphone da gaming. Se giochi a titoli complessi, se vuoi il massimo delle prestazioni, della qualità del display e dell’audio in uscita, non puoi puntare in basso ma devi prendere in considerazione i veri smartphone da gaming. Specifiche migliori per un’esperienza coinvolgente. I veri smartphone da gaming hanno dei display super definiti, dai colori brillanti e rapidi al tocco per non fallire nelle situazioni più difficili. Anche l’audio è tenuto in forte considerazione con soluzioni stereo in grado di enfatizzare ogni attimo. Le specifiche tecniche spesso e volentieri vengono tenute a bada da importanti sistemi di raffreddamento. Per alcuni smartphone gaming sono disponibili anche una serie di accessori per migliorare le sessioni di gioco.

Miglior Smartphone Gaming

Miglior Smartphone Gaming fino a 350€

Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 5 Plus è un vero best buy . Offre un bel display in 18:9 da 6″ con risoluzione FullHD+. Il tutto è mosso da un processore Snapdragon 625 che offre prestazioni di livello anche in sessioni di gioco con una buonissima durata della batteria che è da ben 4000 mAh. Cosa pretendere di più?

Il design si può vantare di una scocca in alluminio e un look moderno. Ha anche un veloce sensore di impronte digitali e da questo mese, i device Xiaomi possono essere comparti dovunque con assistenza sul territorio italiano. Confermo, un vero best buy.

Display :5.99

:5.99 CPU :Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 2 GHz 8 Core

:Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 2 GHz 8 Core RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7.1.2 MIUI v9 Nougat

Info e dettagli su Xiaomi Redmi 5 Plus nella scheda tecnica.

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 è uno smartphone completo sotto ogni punto di vista. Ha un display con notch a goccia che lo rende moderno e molto più comoda da impugnare. Importante notare la presenza della doppia fotocamera con intelligenza artificiale.

Huawei P Smart 2019 introduce un nuovo processore, il Kirin 710 con gestione dell’intelligenza artificiale. Questo processore è in grado di far viaggiare P Smart 2019 in maniera molto fluida. Il prezzo è di 229 Euro ma sicuramente laverà nel tempo e diventerà ancora più desiderabile.

Display :6.21

:6.21 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P Smart 2019 nella scheda tecnica.

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus ha un bel design moderno e con alcuni elementi che lo rendono diverso dalle altre proposte del mercato. Il look intrigante è enfatizzato anche da display in 18:9 in FullHD+ che riesce ad essere un valido supporto per giocare ai titolo più coinvolgenti.

Nota di merito per la presenza di una doppia fotocamera firmata Zeiss che riesce a catturare ogni ricordo con una qualità molto alta. Nokia 7 Plus ha anche Android 8.1 Oreo ed è certificato Android One, aggiornamento garantiti e patch di sicurezza regolari. Un gran bel device di Nokia, un best-buy!

Display :6

:6 CPU :Qualcomm Snapdragon 660

:Qualcomm Snapdragon 660 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Nokia 7 Plus nella scheda tecnica.

Honor Play

Honor Play è lo smartphone gaming con il processore Kirin 970 + NPU per intelligenza artificiale supportato da 4 Gb di RAM e 64 GB di memoria interna. Il display Fullview è da 6.3″ FullHD+ in 19:9 con notch.

La dual camera posteriore da 16 Megapixel è supportata dalla intelligenza artificiale, chiude il cerchio la grande batteria da 3750 mAh che permetterà sessioni di gioco più lunghe grazie alla tecnologia GPU Turbo. Un vero e proprio affare a 320 Euro.

Display :6.3

:6.3 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 970

:Huawei HiSilicon Kirin 970 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 EMUI 8.2 Oreo

Info e dettagli su Honor Play nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Gaming 350€ – 500€

Honor 20

Honor 20 è il nuovo smartphone della famiglia best buy di Honor. Anche quest’anno, Honor 20 risulta un device da osservare con enorme interesse grazie al suo design bellissimo e le sue colorazioni giovani e di grande impatto.

Dal punto di vista tecnico non pecca in nulla, ha un processore Kirin 980 con doppia NPU per l’intelligenza artificiale accompagnato da 6 GB di RAM. Ha un bel display IPS da 6.2″ in 19:9 con buco e un sensore di impronte digitali posto sul profilo laterale nel tasto di accensione.

La Quad camera AI è una 48 Megapixel + 16 Megapixel wide +2 Megapixel Macro + 2 Megapixel in grado di raccontare al meglio ogni momento di vita quotidiana. La selfie camera è da 32 Megapixel. Tanta scheda tecnica per un prezzo molto intrigante. Honor 20 è da prendere senza pensarci due volte.

Display :6.26

:6.26 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + Magic UI 2.1

Info e dettagli su Honor 20 nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 è un vero best buy, potrei fermare la sua descrizione qui. Esteticamente è davvero bello con la sua costruzione in vetro e alluminio, anche sulla parte frontale non è niente male grazie al suo display OLED con notch a goccia.

La scheda tecnica è mostruosa, c’è il potente processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. C’è una tripla fotocamera da 48 Megapixel con sensore zoom e l’atteso sensore wide-angle. Non manca la ricarica wireless rapida e il sensore di impronte digitali posto sotto al display. Cosa volere di più per questo prezzo?

Display :6.39

:6.39 CPU :Qualcomm Snapdragon 855 (2×2,84 GHz, 2×2,42 GHz, 4×1,8 GHz)

:Qualcomm Snapdragon 855 (2×2,84 GHz, 2×2,42 GHz, 4×1,8 GHz) RAM :6/8/12 GB LPDDR4x

:6/8/12 GB LPDDR4x Memoria Interna :64/128/256 GB UFS 2.1

:64/128/256 GB UFS 2.1 Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9.0 Pie con MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Gaming 500€ – 750€

Xiaomi Black Shark

Il design di questo Xiaomi Black Shark è chiaramente legato al mondo gaming e non poteva essere diversamente. Il corpo è in metallo ed è decisamente aggressivo ma il tutto è stato studiato per essere comodo durante le sessioni di gioco. Presente anche un comodo tasto fisico chiamato Shark key in grado di attivare la modalità prestazioni elevate.

Ciò che è interessante è l’accessorio Shark Gamepad, un piccolo modulo da collegare alla base dello smartphone per aggiungere uno stick analogico e qualche tasto utile per le sessioni di gaming. Il Gamepad offre anche 150 mAh di batteria per non intaccare la durata dello smartphone.

Il resto delle specifiche solo le classiche da capogiro per far viaggiare alla velocità della luce ogni tipo di gioco possibile e immaginabile grazie al processore Snapdragon 845 e i suoi 8 GB di RAM. La batteria da 4000 mAh reggerà anche le sessioni più dure.

Display :5.99

:5.99 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Xiaomi Black Shark nella scheda tecnica.

Sony Xperia XZ3

Sony Xperia XZ3 è un gran bel cambiamento per il brand con un design molto comodo da utilizzare e con materiali sempre di grande impatto. Il display OLED da 6″ in 18:9 risoluzione QuadHD+ è in grado di riprodurre contenuti in HDR.

Anche la fotocamera da 19 Megapixel Motion Eye è in grado di girare video in HDR addirittura in 4K, oltre a poter fare fotografie di qualità e un Super Slowmotion in FullHD. La scheda tecnica di Sony Xperia XZ3 è completissima e al top con il processore Snapdragon 845. Eccola nel dettaglio:

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :19Mp

:19Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Sony Xperia XZ3 nella scheda tecnica.

Honor View20

Honor con View20 fa sul serio. Il suo design è molto intreprendente e curato ma sembra essere anche solido quanto basta ai graffi e le impronte digitali. Ha un display da 6,4″ FullHD+ borderless con buco per evitare il notch. La fotocamera frontale nel buco è da 25 Megapixel.

La scheda tecnica è impressionante con ben 256 GB di memoria interna e una RAM da ben 8 GB. Il processore è un Kirin 980 con doppia NPU integrata per l’intelligenza artificiale, questo è davvero un device smart. Il software è già prontissimo grazie alla presenza di Android 9 Pie + Magic UI.

La fotocamera è sempre impressionante con undoppio modulo da 48 Megapixel + TOF per calcolo 3D, gli scatti sono da prima classe. Honor View20 è uno dei migliori smartphone per risparmiare qualcosa rispetto a quelli premium senza rinunciare a tanta tecnologia.

Display :6.4

:6.4 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + Magic UI

Info e dettagli su Honor View20 nella scheda tecnica.

Red Magic 3

Red Magic 3 è un vero smartphone pensato esclusivamente per il gaming. Il suo design spinto lo rende perfetto per ogni amante delle sessioni più dure, questo è uno smartphone dal carattere forte. La scocca ha anche delle prese d’aria per il raffreddamento dello smartphone in fase di forte stress.

Il display è una gran bella unità da 6.6″ Amoled FullHD+ 90 Hz, il processore è un potente Snapdragon 855 in grado di muovere alla grande ogni tipo di titolo in circolazione e scaldare poco grazie al design particolarmente studiato con raffreddamento a liquido e ventola. Red Magic 3 parte da 479 Euro ed è un best buy per gli smartphone gaming.

Display :6.65

:6.65 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + Gaming Mode

Info e dettagli su Red Magic 3 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Gaming oltre 750€

Razer Phone 2

Razer è un brand particolarmente conosciuto quando si parla di gaming, finalmente il Razer Phone è arrivato alla seconda generazione. Design solido e aggressivo, dove spiccano ben due speaker frontali stereo in grado di offrire una qualità audio fuori dal comune ed enfatizzare ogni partita.

Il display da 5,7″ risoluzione 2K è una vera goduria per gli occhi ed è anche il primo display al mondo ad avere un refresh rate a ben 120Hz. Tutte le operazioni su questo smartphone saranno più fluide, ovviamente i giochi avranno un occhio di riguardo con alcuni titoli studiate per questo display. Il processore Snapdragon 845 è una garanzia e con 8 GB di RAM saltare tra le app e i giochi è semplicissimo. Una vera macchina per i mobile gamers.

Display :5.7

:5.7 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su Razer Phone 2 nella scheda tecnica.

Razer Phone 2 Flagship Mobile Gaming Phone, Smartphone Android Gaming con Schermo UltraMotion a 120Hz, Qualcomm Snapdragon 845, 64 GB di Memoria Interna, 8 GB di RAM e Illuminazione Razer Chroma RGB 0€ ► 71€ ► 329.99€ ►

Apple iPhone Xs Max

iPhone Xs Max è lo smartphone più costoso di sempre ma è anche il più desiderato di sempre e finalmente è possibile metterselo in tasca. Il design frontale ha zero cornici, c’è solo una sezione nera per la presenza del Face ID. Sul retro c’è il vetro per consentire la ricarica wireless.

L’hardware è di tutto rispetto con il processore A12 Bionic in grado di regalare prestazioni entusiasmanti in ogni ambito, ha una potenza di calcolo mostruosa per sessioni di gaming di alto livello. Anche la fotocamera è di livello assoluto grazie al doppio modulo da 12 Megapixel con entrambi le lenti stabilizzate.

iPhone Xs Max è uno smartphone di lusso ma è anche la miglior soluzione se non cercate compromessi dal vostro smartphone, se volete a tutti i costi osservare quel bellissimo display borderless.

Display :6.5

:6.5 CPU :Apple A12 Bionic 6 Core

:Apple A12 Bionic 6 Core RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :512 GB

:512 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:iOS 12

Info e dettagli su Apple iPhone Xs Max nella scheda tecnica.

Google Pixel 4 XL

Google propone la sua quarta generazione di smartphone, il Pixel 4 XL. La perfetta fusione tra software e hardware, Android 10 su un Pixel ha un gusto diverso, questo è lo smartphone più piacevole da utilizzare sul mercato grazie al suo display Oled a 90Hz e Motion Sense per il face Unlock in 3D e le gesture senza toccare lo smartphone.

Google Pixel 4 XL ha anche una delle migliori fotocamere in circolazione ed è vero, c’è solo una dual camera da 12+16 Megapixel ma grazie al software di Google questo Pixel 4 XL riesce anche a tirar fuori un bel effetto bokèh, una modalità notte che ha del miracoloso e in generale una percentuale di scatti ben riusciti molto più alta della media. La seconda fotocamera è una Zoom 2x ottico che può arrivare fino a 8x ibrido.

Resiste ad acqua e polvere, ha specifiche premium e possiede anche i profili tutti da premere grazie ad Active Edge per attivare Google Assistant. Pixel 4 XL ha anche un design iconico e industriale, nella colorazione bianca è davvero bellissimo grazie alla lavorazione ruvida del profilo laterale ed opaca della back cover.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6

:6 Memoria Interna :128

:128 Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 10

Info e dettagli su Google Pixel 4 XL nella scheda tecnica.

Asus ROG Phone 2

Asus ROG Phone 2, il primo smartphone gaming al mondo con sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D e con sensori tattili ultrasonici AirTrigger, un esclusivo design dedicato ai gamer con porte installate sui fianchi e ottimizzate per la modalità d’uso landscape (c’è anche la possibilità di installare tantissimi accessori).

Il display è un AMOLED da 6.6″ FullHD+ con immagini HDR, frequenza di refresh di 120 Hz e tempi di risposta di 1 ms che garantiscono una reale esperienza di gioco appagante anche grazie ai due speaker stereo frontali. Il processore è uno Snapdragon 855 Plus con ben 8 GB di RAM e 512 GB di storage per poter utilizzare quanti più giochi possibili.

Asus ROG Phone 2 è finalmente disponibile anche in Italia ad un prezzo di 899 Euro con anche una garanzia dedicata di Asus per il suo modello di punta che si configura come il miglior smartphone per il gaming in assoluto.

Display :6.59

:6.59 CPU :Snapdragon 855 Plus

:Snapdragon 855 Plus RAM :12 GB

:12 GB Memoria Interna :512 GB

:512 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + ROG UI

Info e dettagli su Asus ROG Phone 2 nella scheda tecnica.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro è un gran smartphone. Esteticamente bellissimo grazie al vetro posteriore che ha dei riflessi di luce spettacolari sopratutto nella colorazione Breathing Crystall. P30 Pro ha anche un notch a goccia sulla parte frontale senza rinunciare ad un veloce sensore di impronte digitali posto sotto al display ma rinuncia, invece, ad una capsula auricolare fisica per far uscire l’audio dal display.

Il display è da 6.47″ OLED risoluzione FullHD+ con colori carichi, profondi ma naturali. Dal punto di vista tecnico è una bomba con il Kirin 980+ doppia NPU con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il punto forte però è la quadrupla fotocamera posteriore firmata Leica con 40 Megapixel + 20 Wide angle + 8 Megapixel Zoom 5X + 3D ToF. Non si tratta solo di dati tecnici ma anche del supporto della intelligenza artificiale che rende ogni risultato incredibile, i livelli di zoom sono fantastici ed impressionanti. Anche la camera frontale è ben 32 Megapixel tutti di qualità. Il cerchio si chiude con la batteria da 4200 mAh. Un signor smartphone da Huawei, uno dei migliori.

Display :6.47

:6.47 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55

:Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:Android 9 EMUI 9.1 Pie

Info e dettagli su Huawei P30 Pro nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus è il punto di riferimento storico del colosso grazie alla S Pen. Il display di Note 10 Plus è la principale attrattiva, completamente senza bordi, il SuperAMOLED da 6,8″ con buco per la camera frontale e risoluzione 2K+, è il miglior display in circolazione. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display, un gran bel audio stereo ma manca il jack audio.

Sotto la scocca multicolor suona un potente processore Exynos di nuova generazione con fino a 12 GB di RAM e tagli di memoria interna UFS 3.0 fino a 512 GB più scheda di memoria MicroSD. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Android 9 Pie con la nuova OneUI e la batteria da 4300 mAh dovrebbe assicurare una gran bella autonomia. Samsung Galaxy Note 10 Plus costa tantissimo ma con la sua S Pen per aumentare la produttività, è sicuramente unico sul mercato.

Display :6.8

:6.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55

:SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55 RAM :12 GB

:12 GB Memoria Interna :256 GB Espandibile

:256 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 9 Samsung One UI Pie

Info e dettagli su Samsung Galaxy Note 10 Plus nella scheda tecnica.

