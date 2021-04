Sebbene, tutti gli smartphone top gamma siano in grado di offrire una incredibile esperienza di gioco, sono arrivati sul mercato smartphone con caratteristiche uniche per il gaming.

Con specifiche tecniche pensate principalmente per giocare con lo smartphone questa categoria di prodotti sta prendendo piede sempre più velocemente in quanto, il mercato, denota che sempre più persone giocano con lo smartphone.

Come scegliere ilMiglior Smartphone Gaming

Scegliere il miglior smartphone per giocarenon è cosa semplice, bisogna ben considerare diversi aspetti, vediamoli assieme:

Sei un gamer a 360° e sullo smartphone hai installato solo giochi?

Devi per forza puntare ai veri smartphone per il gaming. In primis perché le caratteristiche tecniche come un ottimo processore permette, grazie alla scheda video integrata, di riprodurre in maniera fluida sullo schermo ogni titolo disponibile sullo schermo. Successivamente perché il device è stato probabilmente ottimizzato per offrire una migliore esperienza gaming rispetto alla concorrenza.

Quanto devo spendere per il miglior smartphone gaming?

Si potrebbe pensare che il miglior smartphone gaming sia semplicemente il più completo o quello che costa di più. Se in parte è vera questa affermazione non è necessario andare a spendere un capitale per un vero e proprio smartphone gaming. Sotto troverete ad esempio alcune scelte che risultano contenute nel prezzo, ma offrono comunque delle buone caratteristiche

Quali sono le caratteristiche che devo cercare nel miglior smartphone gaming?

Certamente la necessità di avere un’esperienza fluida condiziona la scelta delle componenti interne. Le cose da tenere bene a mente sono: Processore/GPU, RAM, velocità di aggiornamento dello schermo e soprattutto batteria. Un buon comparto tecnico ma una batteria scadente vi costringerà spesso a passare dal caricabatterie.

Giochi solo nei ritagli di tempo e a titoli casual?

Nonostante per alcune situazioni sia consigliato uno smartphone gaming, questa situazione suggerisce di orientare la vostra scelta verso un prodotto meno votato al gioco e più completo sotto il comparto fotografico. Dai un’occhiata alla guida migliori smartphone, troverai sicuramente il telefono giusto per te.

Miglior Smartphone Gaming

Il Best Buy

Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 è arrivato sul mercato sul finire dell’estate 2020 è ha portato sulla fascia medio-bassa del mercato tanta tecnologia. Lo schermo è da 6,67 pollici, la batteria è da 5.160 mAh con ricarica rapida a 33W.

Il processore è lo Snapdragon 732G di Qualcomm, supportato da 6GB di memoria RAM e da 128GB di memoria interna. Chiudiamo la disamina con il comparto fotografico. Xiaomi Poco X3 presenta al posteriore un sensore da 64MP, uno macro da 2 MP ed uno di profondità da 2 MP.

Il potente Xiaomi

Xiaomi Black Shark 4

Il design dei nuovi Black Shark 4 si distingue per essere più “semplice” (relativamente) rispetto al passato, dato che al posto di blocchi fisici è stata scelta una stampa che dona più eleganza e comodità, in riferimento alla fotocamera centrale che risulta meno fastidiosa durante le sessioni di gioco.

E proprio per il gaming, anche stavolta Black Shark ha applicato ai suoi nuovi modelli i trigger fisici cliccabili, così come il precedente 3 Pro, con una modalità di adattamento in base a quale tipo di gioco stiamo giocando.

Il displayè un Amoled 6.67″ E4, inoltre è la prima serie da gaming dotata di punch-hole, sebbene sia molto ridotta (un po' come POCO F3 e K40). Il refresh rate va a 144 Hz, con un campionamento del tocco a 720 Hz, con un bassissimo ritardo del touch a 8.3 ms. Praticamente tra le migliori caratteristiche sul mercato per giocare con smartphone.

Xiaomi Black Shark 4 Display : 6.67

: Processore : Snapdragon 870 Qualcomm SM8250-AC 1x 3.2 GHz Kryo 585 + 3x 2.42 GHz Kryo 585 + 4x 1.80 GHz Kryo 585

: RAM : 6 GB

: Memoria Interna : 128 GB

: Sistema Operativo: Android 11 Joy UI 12.5 Xiaomi M1903F11G MI 9T Pro 4G 128GB 6GB RAM Dual-SIM Glacier Smart Phone, Blu 309.97€ ► 314€ ► 603.29€ ► Vai alla scheda tecnica completa

solo per giocare

Nubia Red Magic 5G

Il Nubia RedMagic 5 è il perfetto smartphone gaming che eccelle con le sue caratteristiche tecniche.

Giochi fluidi e un buon comparto tecnico permettono all'utente di giocare tranquillamente senza cali di frame-rate anche nelle situazioni più concitate.

Peccato però che risulti estremamente poco performante su tutto quello che non è gaming.

Se cercate uno smartphone gaming, più simile ad una console portatile, il Nubia Red Magic 5 fa al caso vostro.

Nubia Red Magic 5G Display : 6.65

: Processore : Snapdragon 865 Qualcomm SDM865 1x 2.84 GHz Kryo 585 + 3x 2.42 GHz Kryo 585 + 4x 1.8 GHz Kryo 585

: RAM : 8 GB

: Memoria Interna : 128 GB

: Sistema Operativo: Android 10 Redmagic OS 3.0 DYIGO Cover per ZTE Nubia Red Magic 5G, Custodia Protettiva in Fibra di Carbonio Tipo Flip, Custodia per Cellulare Anti-Caduta, Cornice ad Anello Indipendente, Slot per schede (Rosa) 6.99€ ► 329€ ► Vai alla scheda tecnica completa

La novità lenovo

Lenovo Legion Phone Duel 2

Il primo smartphone gaming di Lenovo in Europa risulta un'interessante dispositivo per giocare.

Il Legion Duel ha dalla sua tante caratteristiche esclusive, come la fotocamera laterale a popup, un sistema di raffreddamento al liquido e due porte USB-C che possono essere utilizzate in contemporanea per caricare lo smartphone fino a 90W e mantenere al massimo le prestazioni di gioco.

Lenovo Legion Phone Duel 2 Display : 6.92

: Processore : Snapdragon 888 Qualcomm SM8350 1x 2.84 GHz Kryo 680 + 3x 2.4 GHz Kryo 680 + 4x 1.8 GHz Kryo 680

: RAM : 12 GB

: Memoria Interna : 512 GB

: Sistema Operativo: Android 11 ZUI 12.5 Legion OS Lenovo Legion Phone Duel 2 512 GB 1510€ ► Vai alla scheda tecnica completa

Il gaming mobile di Asus

Asus ROG Phone 5

Asus ROG Phone 5 è uno smartphone gaming Android di buon livello, in grado di soddisfare anche il gamer più esigente.

Sorprende la dimensione del display touchscreen da 6.78 pollici che pone questo smartphone vertice della categoria con una risoluzione di 2448x1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Asus ROG Phone 5 non manca davvero nulla, a cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per una fluida connettività Wi-fi e il veloce GPS.

Questo Asus ROG Phone 5 è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 64 megapixel che permette al Asus ROG Phone 5 di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 9000x7000 pixel e di registrare video in 8K alla risoluzione di 7680x4320 pixel.

Non solo belle foto

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra è l'ultimo ritrovato di tecnologia della casa coreana. Lo smartphone adotta un design rinnovato e un display curato: si tratta di un AMOLED Infinity-O Display da 6,8 pollici, con refresh rate a 120 Hz, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus, resistente ai graffi e ai colpi.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra, nonostante sia pensato principalmente per la fotografia, non disdegna il gaming intenso grazie al potente processore Exynos 2100, realizzato a 5nm, che comprende la GPU ARM Mali-G78.

Arroccate nella parte posteriore ci sono più lenti: una 12 MP ultragrandangolare, una principale da 108 MP, un teleobiettivo da 10 MP con apertura f/4,9 e uno da 10 MP con apertura f/2,4. Interessante il supporto alla S Pen; non si tratta della stessa penna degli ultimi Note (dotata di tecnologia Bluetooth), in ogni caso la S Pen supporta 4096 livelli di pressione.

La soluzione per giocare apple

Apple iPhone 12 Pro Max

Difficile resistere al flaghship di Apple. iPhone 12 Pro Max ha un design iconico, con bordi netti e con un ingombro in mano importante. Il display è un OLED Super Retina XDR HDR10 da 6,7 pollici, protetto da un vetro particolarmente resistente agli urti e ai segni, chiamato Ceramic Shield.

iPhone 12 Pro Max è mosso da un processore sviluppato dalla casa madre molto potente: A14 Bionic, con processo produttivo a 5nm. Non manca la ricarica wireless, grazie al MagSafe integrato, tecnologia che permette al dispositivo di agganciare magneticamente la base di ricarica a 15W, in modo da migliorare l'efficienza del processo.

Lo smartphone è rivolto ai creatori di contenuti, grazie al comparto fotografico particolarmente curato. Sono incastonati nel posteriore tre fotocamere: una da 12MP con zoom 2,5x, una da 12MP grandangolare e una da 12MP tele con zoom ottico 4x. A supportare tutte le camere è installato uno scanner LIDAR che, grazie anche al processore Neural Engine di A14 Bionic, riesce a garantire una messa a fuoco precisa e rapida.

Ovviamente con queste potenzialità è possibile giocare tranquillamente a tutti i titoli più famosi attualmente disponibili sullo store.

