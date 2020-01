Siete in cerca di uno smartphone LG? Amate il brand ma in giro vedete tante proposte e non sapete esattamente a che linea corrispondono? Nessun problema, la guida al Miglior Smartphone LG serve a mettere ordine.

Nella scelta del Miglior Smartphone LG bisogno tenere ben presente la linea prodotto e per chi è rivolto quel prodotto, il prezzo è sempre un fattore determinante nella scelta.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone LG, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone LG divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Serie K (fino 250 Euro)

Serie Q (250-500 Euro)

Serie G (500-750)

Serie V (oltre 750)

Come scegliere il Miglior Smartphone LG

Prima di scegliere il Miglior Smartphone LG, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto LG? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone LG?

Risposte:

LG ha una divisione dei suoi smartphone molto semplice. C’è la Serie K dedicata alla fascia bassa del mercato che offre un discreto rapporto qualità-prezzo. Segue la Serie Q che sta diventando interessante con features diverse dal solito, si continua con la Serie G che corrisponde ai device top gamma come V40 ThinQ. Si chiude con la Serie V che comprende gli smartphone premium. In questo caso c’è un discorso abbastanza articolato da fare. Gli smartphone LG come tanti altri brand subiscono un forte calo di prezzo. Se non volete spendere tantissimo, non c’è bisogno di guardare solo alla fascia media, in face superiori lo street price potrebbe essere molto più basso dii quel che pensate.

Miglior Smartphone LG

Miglior Smartphone LG Serie K fino a 250€

LG K8 2017

LG K8 2017 è un buon device se preso al prezzo giusto. I suoi punti di forza sono la memoria da 16 GB espandibile, la fotocamera da 13 Megapixel e la presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 425 a muovere Android 7.0 Nougat.

Display :5

:5 CPU :Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 425

:Cortex-A53 Qualcomm Snapdragon 425 RAM :1.5 GB

:1.5 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat

Info e dettagli su LG K8 2017 nella scheda tecnica.

LG K10 2017

LG K10 2017 è la naturale evoluzione del K8, ovviamente in questa fascia di mercato conviene puntare a lui. Il display si fa più grande, 5.3″ con risoluzione HD e cambia anche il design sposando un look molto più fresco e interessante. C’è anche un valido sensore per le impronte digitali che non fa mai male.

Display :5.3

:5.3 CPU :MediaTek MT6750 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53

:MediaTek MT6750 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 + Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat

Info e dettagli su LG K10 2017 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone LG Serie Q 250€ – 500€

LG Q7

Con LG Q7 l’azienda è riuscita a portare nella fascia media del mercato uno smartphone con display 18:9 borderless, un pannello riservato solo ai top di gamma prima di questo device. Il design è praticamente tutto schermo sulla parte frontale con un 5.5″ 18:9 FullVision FullHD+, c’è un solido profilo in alluminio ad impreziosire il tutto e sul retro c’è il classico policarbonato.

Il processore è accompagnato da 3 GB di RAM e una memoria interna espandibile da 32 GB. La fluidità del sistema dovrebbe essere garantita dalla personalizzazione software di LG in grado di far rendere al meglio anche le piattaforme hardware non troppo spinte. Ecco la scheda tecnica di LG Q7:

Display :5.5

:5.5 CPU :Mediatek Octa-Core

:Mediatek Octa-Core RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su LG Q7 nella scheda tecnica.

LG G7 ThinQ

G7 ThinQ è l’ultimo top gamma di LG che include tutto il meglio dell’esperienza del brand.Il design è riconducibile alle linee di un V30 con la presenza però di un notch sulla parte frontale che interrompe il display Super Bright da 6.1″ IPS.

Grande cura anche per la sezione audio con la presenza di un QuadDAC per la musica via jack e della tecnologia Boombox per l’audio via speaker mono. Sempre presente la dual camera wide angle da 16 Megapixel per entrambi i sensori.

Display :6.1

:6.1 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo + LG UI

Info e dettagli su LG G7 ThinQ nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone LG Serie G 500€ – 750€

LG G8s ThinQ

LG G8s ThinQ è il nuovo top gamma del brand con alcune novità interessanti come il controllo tramite gesture della mano e riconoscimento del palmo. Il processore è uno Snapdragon 855 accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il display è da 6.2″ FullHD+ OLED con un notch visto per le componenti per le gesture, sul retro invece la fotocamera è tripla con sensore standard+wide+zoom per avere il massimo della flessibilità. Rispetto al vecchio G7 il prezzo di listino è anche più basso ma deve calare ancora di più se vuole dire la sua anche rispetto ad un V40.

Display :6.2

:6.2 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su LG G8s ThinQ nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone LG oltre 750€

LG G8X ThinQ

LG G8X ThinQ è un nuovo super smartphone da LG pensato per chi ama gli smartphone unici con il supporto al Dual Display in grado di fare la differenza sopratutto in ambito gaming. La dual camera ha tra le tante features la possibilità di scattare fotografie grandangolari e non, entrambe le fotocamere sono di ottima qualità.

Non solo per chi ama fare e consumare foto/video ma anche per chi cerca la miglior qualità audio possibile grazie al QuadDAC. Il resto delle specifiche sono da smartphone high end, non gli manca davvero nulla. Dal punto di vista estetico è una sicurezza grazie al suo display OLED borderless immersivo con notch. LG G8X ThinQ è una scelta fantastica.

Display :6.4

:6.4 CPU :Snapdragon 855 Qualcomm

:Snapdragon 855 Qualcomm RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su LG G8X ThinQ nella scheda tecnica.

