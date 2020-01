Nokia è tornata nel mercato smartphone tenendo per mano Android e abbandonando il sistema Windows Phone. Il sogno tanto atteso dai fan dello storico brand è realtà, adesso c’è solo da scegliere il Nokia con Android perfetto per ogni esigenza.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Nokia, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Nokia divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Fino 200 Euro

250-300 Euro

300-450 Euro

Oltre 450

Come scegliere il Miglior Smartphone Nokia

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Nokia, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto Nokia? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Nokia?

Risposte:

Nokia sta adottando una linea chiara: il software deve essere pulito e snello per ogni smartphone, anche quelli di fascia bassa. Le differenze quindi si giocano sul piano hardware e sul design. In linea di massima non più di 400 Euro, per qualche semplice motivo. I nuovi smartphone Nokia hanno un buon rapporto qualità-prezzo ed al momento non c’è un flagship premium che possa giustificare la spesa di una cifra più alta. Puntare ad un Nokia 7 Plus è una scelta saggia.

Miglior Smartphone Nokia

Prima di partire con la guida, è bene specificare che questi nuovi smartphone Nokia prodotti da HMD Global sono device pensati per durare nel tempo grazie ad una costruzione invidiabile e ad un supporto software costante grazie all’adozione del programma Android One di Google.

Miglior Smartphone Nokia fino a 200€

Nokia 1

Nokia 1 è uno smartphone decisamente economico ma con qualche sorpresa. Non dal punto di vista della scheda tecnica ma è il software a colpire. Android 8.1 aggiornato con le patch di sicurezza e la suite di applicazioni in versione Go.

Android Go è una versione super leggera in grado di non appesantire smartphone da caratteristiche low cost come questo Nokia 1. Smartphone economico ma aggiornato, utilizzabile senza grosse pretese.

Display :4.5

:4.5 CPU :Cortex-A53 MediaTek MT6737M 1.1 GHz Quad Core

:Cortex-A53 MediaTek MT6737M 1.1 GHz Quad Core RAM :1 GB

:1 GB Memoria Interna :8 GB Espandibile

:8 GB Espandibile Fotocamera :5Mp

:5Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo (Go Edition)

Info e dettagli su Nokia 1 nella scheda tecnica.

Nokia 2.2

Nokia 2.2 è un bel po’ più soddisfacente di un Nokia 1 sotto tutti i punti di vista, è decisamente un passo in avanti. Ha un bel display con notch e cornici onestamente ridotte, ha Android One sempre aggiornato con patch di sicurezza.

Nokia 2.2 non ha una scheda tecnica comparabile agli altri Nokia di fascia un po’ più alta ma riesce comunque a soddisfare un tipo di utilizzo basico. Ha un bel plus, la batteria removibile e una buona autonomia.

Display :5.7

:5.7 CPU :Helio A22

:Helio A22 RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Nokia 2.2 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Nokia 200€ – 300€

Nokia 6.1 2018

Nokia 6.1 si affaccia sul mercato con un prezzo di listino di 279 Euro ma sarà possibile ricevere in regalo un Google Home Mini dal valore di 59 Euro. Nokia 6.1 sovrasta tutti con una qualità costruttiva da vero top gamma, è la sua vera key feature.

C’è Android 8.1, nella sua forma migliore Android One, nella forma più vicina a mamma Google. C’è supporto rapido agli aggiornamenti e patch di sicurezza sempre al passo. Anche il display non è assolutamente male con un bel 5.5″ risoluzione FullHD. Buona anche la fotocamera con lenti Zeiss.

Display :5.5

:5.5 CPU :Qualcomm Snapdragon 630

:Qualcomm Snapdragon 630 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo (Android One)

Info e dettagli su Nokia 6.1 2018 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Nokia 300€ – 450€

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus ha un bel design moderno e con alcuni elementi che lo rendono diverso dalle altre proposte del mercato. Il look intrigante è enfatizzato anche da display in 18:9 in FullHD+ che riesce ad essere sempre ben visibile in ogni condizione di luce

Nota di merito per la presenza di una doppia fotocamera firmata Zeiss che riesce a catturare ogni ricordo con una qualità molto alta. Nokia 7 Plus ha anche Android 8.1 Oreo ed è certificato Android One, aggiornamento garantiti e patch di sicurezza regolari. Un gran bel device di Nokia, un best-buy!

Display :6

:6 CPU :Qualcomm Snapdragon 660

:Qualcomm Snapdragon 660 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Nokia 7 Plus nella scheda tecnica.

Nokia 8.1

Nokia 8.1 è uno smartphone molto interessante con un design curato e resistente ma sopratutto diverso dal resto degli altri device sul mercato. Il display ha un notch (anche se nascosto di default) ed ha una diagonale da 6.18″, risoluzione FullHD+ e supporto ad HDR10.

Nokia 8.1 ha lo Snapdragon 710 come processore e ben 4 GB di RAM in grado di muovere Android 9 Pie in maniera rapida e scattante. La batteria da 3500 mAh assicura un giorno e mezzo di utilizzo senza nessun tipo di problema. Uno dei migliori Nokia in circolazione.

Display :6.18

:6.18 CPU :Snapdragon 710

:Snapdragon 710 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie (Android One)

Info e dettagli su Nokia 8.1 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Nokia oltre 450€

Nokia 8 Sirocco

Nokia 8 Sirocco è uno smartphone bellissimo, dalla qualità costruttiva impressionante. Ha carattere da vendere anche grazie al suo display 16:9 OLED con cornici ridotte e bordi edge, risoluzione 2K.

Il processore è uno Snapdragon 835 accompagnato da 6 GB di RAM in grado di far muovere Android 8.1 Oreo in maniera fulminea. Inoltre anche Nokia 8 Sirocco è uno smartphone Android One, aggiornamenti garantiti. La dual camera firmata Zeiss regala ottime sensazioni, è sicuramente in grado di fare gran belle fotografie. Nokia 8 Sirocco è uno smartphone per chi vuole distinguersi.

Display :5.5

:5.5 CPU :Snapdragon 835

:Snapdragon 835 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Nokia 8 Sirocco nella scheda tecnica.

Nokia 9 Pureview

Nokia 9 Pureview è il flagship del brand con display OLED da 6″ con sensore di impronte sotto al pannello. Il nome Pureview torna in pista grazie alla presenza di ben cinque fotocamere posteriori, nessun smartphone è mai arrivato a tanto.

Il processore è uno Snapdragon 845, ha 6 GB di RAM e 128 Gb di memoria interna espandibile. So bene che tutti volete sapere delle cinque fotocamere posteriori, in realtà non ci sono moduli zoom o wide angle. Nokia 9 Pureview interpola tutte le informazioni delle cinque fotocamere per ottenere scatti dalla gamma dinamica impressionante e con vari livelli di profondità per l’effetto sfocato. Nokia 9 Pureview non ha la miglior fotocamera in commercio ma è tra le migliori se vi serve lo scatto in modalità RAW.

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :Mp

:Mp Sistema Operativo:9.0 Pie

Info e dettagli su Nokia 9 Pureview nella scheda tecnica.

