Oggi gli smartphone fanno di tutto, sono lo strumento per poter fare foto e video, per poter stare sui social, per seguire dirette streaming, per lavorare, giocare e anche telefonare. Si, telefonare, proprio la cosa a cui si pensa meno quando si deve comprare un nuovo smartphone.

Per questo motivo orientarsi nella scelta del Miglior Smartphone per ricezione non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, l’attenzione verso la parte telefonica è diminuita ed è sempre più difficile trovare smartphone, anche dal prezzo basso, con una ricezione di livello.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone per ricezione, potete saltare direttamente ai Miglior Smartphone per ricezione divisi per fascia di prezzo:

Come scegliere il Miglior Smartphone per ricezione

Prima di scegliere il Miglior Smartphone per ricezione, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Cosa devo valutare per acquistare il Miglior Smartphone per ricezione? Dove posso consultare i valori SAR di ogni smartphone?

Risposte:

Prima di ogni cosa, il prezzo. In questa guida ai migliori smartphone per ricezione, ci sono solo smartphone che hanno un segnale telefonico stabile e intenso, divisi per fascia di prezzo. Ovviamente puntare ad un top gamma o ad uno smartphone premium, assicura per forza di cose una ricezione del segnale da primo della classe ma anche uno smartphone di fascia media o bassa può essere una scelta sensata. I valori SAR per molte persone sono ancora materia oscura, mentre per altre sono un fattore importante. Non c’è uniformità di interesse da parte del pubblico e i produttori, spesso e volentieri, non annunciano i valori SAR dei loro prodotti. Spesso capita di dover andare nelle pagine prodotto dei siti ufficiali dei brand per scoprire i valori SAR (tasso di assorbimento radiazioni specifico su testa e corpo) o peggio ancora di doverli richiedere. Se volete sapere i valori SAR degli smartphone, conviene andare direttamente sulle pagine del produttore e valutare se è troppo alto o sufficientemente basso. In ogni caso, valori SAR alti o bassi, tutti gli smartphone in questa guida rientrano nella norma dei limiti europei.

Miglior Smartphone per ricezione

Se state cercando il Miglior smartphone per ricezione, siete particolarmente legati all’argomento. Sapete bene che i primissimi smartphone con supporto alle reti 5G sono alle porte, se avete intenzione di tenere il vostro smartphone per almeno due o tre anni, tene in mente questo fattore.

Miglior Smartphone per ricezione fino a 200€

Nokia 1

Nokia 1 è uno smartphone decisamente economico ma con qualche sorpresa. Non dal punto di vista della scheda tecnica ma è il software a colpire. Android 8.1 aggiornato con le patch di sicurezza e la suite di applicazioni in versione Go.

Android Go è una versione super leggera in grado di non appesantire smartphone da caratteristiche low cost come questo Nokia 1. Smartphone economico ma aggiornato, utilizzabile senza grosse pretese.

Display :4.5

:4.5 CPU :Cortex-A53 MediaTek MT6737M 1.1 GHz Quad Core

:Cortex-A53 MediaTek MT6737M 1.1 GHz Quad Core RAM :1 GB

:1 GB Memoria Interna :8 GB Espandibile

:8 GB Espandibile Fotocamera :5Mp

:5Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo (Go Edition)

Info e dettagli su Nokia 1 nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 è la nuova versione del best buy con Android One. Ha un design moderno con il display Amoled notch a goccia da 6.08″ HD+ con sensore di impronte digitali sotto il pannello, il buon processore Snapdragon 665 che in combinazione alla batteria da 4030 mAh lo rendono uno dei migliori smartphone economici per autonomia. Da prendere ad occhi chiusi.

Display :6.08

:6.08 CPU :Snapdragon 665

:Snapdragon 665 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie (Android One)

Info e dettagli su Xiaomi Mi A3 nella scheda tecnica.

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart 2019 è uno smartphone completo sotto ogni punto di vista. Ha un display con notch a goccia che lo rende moderno e molto più comoda da impugnare. Importante notare la presenza della doppia fotocamera con intelligenza artificiale.

Huawei P Smart 2019 introduce un nuovo processore, il Kirin 710 con gestione dell’intelligenza artificiale. Questo processore è in grado di far viaggiare P Smart 2019 in maniera molto fluida. Il prezzo è di 229 Euro ma sicuramente laverà nel tempo e diventerà ancora più desiderabile.

Display :6.21

:6.21 CPU :Kirin 710

:Kirin 710 RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + EMUI 9

Info e dettagli su Huawei P Smart 2019 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone per ricezione 200€ – 300€

Xiaomi Mi 9 SE

Lo smartphone Xiaomi compatto della serie Mi. Xiaomi Mi 9 SE ha un design favoloso, morbido, curvo e con materiali premium. La scheda tecnica è di primissimo livello con il processore Snapdragon 712, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Anche il display da 6″ FullHD+ OLED con sensore integrato da enormi soddisfazioni, è un display umano e compatto. Benissimo anche la tripla fotocamera con modulo wide + standard + zoom. Best-buy.

Display :5.97

:5.97 CPU :Snapdragon 712

:Snapdragon 712 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9 SE nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi lancia un nuovo best buy per la sua fascia di prezzo, si chiama Mi 9 T ed è un vero mostro. Riesce ad integrare nella fascia media del mercato un processore Snapdragon 730 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna velocissima.

Ha un display OLED realmente full screen grazie alla presenza di una fotocamera frontale pop up con led di notifica integrato, sotto lo schermo inoltre c’è un sensore di impronte digitali ottico. La tripla fotocamera ha un sensore standard da 48 Megapixel + sensore zoom e sensore wide angle. Ecco la scheda tecnica di Xiaomi Mi9 T, uno dei migliori smartphone in circolazione per il prezzo:

Display :6.39

:6.39 CPU :Snapdragon 730

:Snapdragon 730 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 MIUI 10 Pie

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9T nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T Smartphone da 6.39" FHD, Snapdragon 730, 6GB di RAM, 64GB, doppia fotocamera 48MP+20MP, batteria 4000 mAh e ricarica rapida 18W, Blu (Glacier Blue)

Miglior Smartphone per ricezione 300€ – 500€

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 è un vero best buy, potrei fermare la sua descrizione qui. Esteticamente è davvero bello con la sua costruzione in vetro e alluminio, anche sulla parte frontale non è niente male grazie al suo display OLED con notch a goccia.

La scheda tecnica è mostruosa, c’è il potente processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. C’è una tripla fotocamera da 48 Megapixel con sensore zoom e l’atteso sensore wide-angle. Non manca la ricarica wireless rapida e il sensore di impronte digitali posto sotto al display. Cosa volere di più per questo prezzo?

Display :6.39

:6.39 CPU :Qualcomm Snapdragon 855 (2×2,84 GHz, 2×2,42 GHz, 4×1,8 GHz)

:Qualcomm Snapdragon 855 (2×2,84 GHz, 2×2,42 GHz, 4×1,8 GHz) RAM :6/8/12 GB LPDDR4x

:6/8/12 GB LPDDR4x Memoria Interna :64/128/256 GB UFS 2.1

:64/128/256 GB UFS 2.1 Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9.0 Pie con MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9 nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9-6.99"Smartphone AMOLED (4G, Octa Core Qualcomm SD 855 2,8 GHz, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria, 12 + 48 + 16 MP Triple Camera, Android) colore blu oceano

Oppo Reno2

Oppo Reno2 è uno smartphone fantastico con un display Amoled full screen reale da 6.5″ con sensore di impronte digitali integrato. La fotocamera frontale è pop up a pinna di squalo ed è da 16 Megapixel. Il design dello smartphone è bellissimo, siamo di fronte ad un device di fascia media ma con un look estremamente premium.

La scheda tecnica prevede un potente processore Snapdragon 730G con 8 GB di RAM e 256 Gb di memoria interna, una quad camera posteriore da 48 Megapixel (zoom, wide, ibrido) e una buonissima batteria da 4000 mAh. Oppo Reno2 è la scelta perfetta per chi non vuole rinunciare a nulla ed avere uno smartphone esclusivo senza spendere troppo.

Display :6.5

:6.5 CPU :Snapdragon 730G

:Snapdragon 730G RAM :8

:8 Memoria Interna :256 Espandibile

:256 Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + ColorOS 6.1

Info e dettagli su Oppo Reno2 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone per ricezione 500€ – 750€

Samsung Galaxy S10e

C’è ancora chi vuole uno smartphone compatto senza dover rinunciare alla potenza di un flagship. Per questo motivo Samsung ha creato il Galaxy S10e.

Display da 5.8″ AMOLED con buco, il suo design ottimizzato lo rende maneggevole e facilissimo da trasportare in giro. Ha anche una fotocamera di qualità incredibile con 12 Megapixel standard + sensore 16 Megapixel Wide-angle, Ha tutto ciò che serve per essere considerato un vero flagship premium ad un prezzo un po’ più “contenuto”. Ecco la scheda tecnica di Samsung Galaxy S10e.

Display :5.8

:5.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9820

:SAMSUNG Exynos 9820 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + OneUI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10e nella scheda tecnica.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei con il Mate 20 Pro ha creato lo smartphone con la tripla fotocamera che tutti desideravano da tempo: un sensore principale da 40 Megapixel, un sensore wide angle da 20 Megapixel e un sensore zoom 3x da 8 Megapixel. L’esperienza fotografica di Mate 20 Pro, oltre ad essere completa e versatile è accompagnata da Intelligenza Artificiale spinta dalla doppia NPU del processore Kirin 980.

Anche il resto delle specifiche sono impressionanti, il display è da 6.4″ con tecnologia OLED e risoluzione 2K+. Non solo, ha il supporto HDR, il notch per lo sblocco facciale in 3D e i bordi edge per renderlo più comodo da impugnare. Non è finita qui, nel display è integrato anche un sensore di impronte digitali decisamente comodo, rapido e sicuro.

Anche la batteria è di grande livello con un modulo da 4200 mAh che si ricarica in maniera veloce con il caricatore rapido incluso in confezione (70% in 30 minuti). C’è il supporto alla ricarica wireless e anche alla ricarica wireless inversa. In parole povere, Huawei Mate 20 pro ha così tanta batteria da riuscire a caricare in maniera wireless altri smartphone.

Vero, il prezzo di listino è alto, Huawei Mate 20 Pro costa 1099 Euro ma se state cercando il massimo della tecnologia in circolazione, solo questo smartphone è in grado di offrire un pacchetto completo.

Display :6.39

:6.39 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:OS Android Pie 9.0 con EMUI 9.0

Info e dettagli su Huawei Mate 20 Pro nella scheda tecnica.

Asus ZenFone 6

Asus Zenfone 6 è il nuovo smartphone del brand dotato di display da 6.4″ Full Screen senza buchi o notch e flip dual camera da 48 Megapixel + 13 Megapixel wide angle. Esatto la fotocamera motorizzata può essere utilizzata anche per i selfie.

Non solo, Asus Zenfone 6 ha anche un processore Snapdragon 855 e una enorme batteria da ben 5000 mAh. Il sistema operativo è sempre personalizzato dalla ZenUI ma questa volta il tutto è molto più simile ad Android stock. Asus Zenfone 6 è un best-buy.

Display :6.4

:6.4 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + ZenUI 6

Info e dettagli su Asus ZenFone 6 nella scheda tecnica.

OnePlus 7T

OnePlus 7T è il nuovo smartphone del brand. Riprendere tutte le cose buone viste nel 7 Pro, aggiorna il design e si rende più economico e valido da compare. Questo è il miglior OnePlus del 2019.

OnePlus 7T ha un display a 90Hz, una gran bella tripla fotocamera posteriore da 48 Megapixel ed un design più stretto e comodo. Non manca il classico processore top gamma Snapdragon 855+ e Android 10. Uno degli smartphone più completi sul mercato, da prendere.

Display :6.55

:6.55 CPU :Snapdragon 855 Plus

:Snapdragon 855 Plus RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 + OxygenOS

Info e dettagli su OnePlus 7T nella scheda tecnica.

OnePlus 7T Smartphone Glacier Blue | 6.55"/16,6 cm AMOLED Display 90Hz Screen | 8 GB RAM + 128 GB Storage | Triple Camera + Front-Camera | Warp Charge 30

Miglior Smartphone per ricezione oltre 750€

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus è il punto di riferimento storico del colosso grazie alla S Pen. Il display di Note 10 Plus è la principale attrattiva, completamente senza bordi, il SuperAMOLED da 6,8″ con buco per la camera frontale e risoluzione 2K+, è il miglior display in circolazione. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display, un gran bel audio stereo ma manca il jack audio.

Sotto la scocca multicolor suona un potente processore Exynos di nuova generazione con fino a 12 GB di RAM e tagli di memoria interna UFS 3.0 fino a 512 GB più scheda di memoria MicroSD. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Android 9 Pie con la nuova OneUI e la batteria da 4300 mAh dovrebbe assicurare una gran bella autonomia. Samsung Galaxy Note 10 Plus costa tantissimo ma con la sua S Pen per aumentare la produttività, è sicuramente unico sul mercato.

Display :6.8

:6.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55

:SAMSUNG Exynos 9825 2x 2.73 GHz M4 + 2x 2.31 GHz Cortex-A75 + 4x 1.95 GHz Cortex-A55 RAM :12 GB

:12 GB Memoria Interna :256 GB Espandibile

:256 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 9 Samsung One UI Pie

Info e dettagli su Samsung Galaxy Note 10 Plus nella scheda tecnica.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro è un gran smartphone. Esteticamente bellissimo grazie al vetro posteriore che ha dei riflessi di luce spettacolari sopratutto nella colorazione Breathing Crystall. P30 Pro ha anche un notch a goccia sulla parte frontale senza rinunciare ad un veloce sensore di impronte digitali posto sotto al display ma rinuncia, invece, ad una capsula auricolare fisica per far uscire l’audio dal display.

Il display è da 6.47″ OLED risoluzione FullHD+ con colori carichi, profondi ma naturali. Dal punto di vista tecnico è una bomba con il Kirin 980+ doppia NPU con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il punto forte però è la quadrupla fotocamera posteriore firmata Leica con 40 Megapixel + 20 Wide angle + 8 Megapixel Zoom 5X + 3D ToF. Non si tratta solo di dati tecnici ma anche del supporto della intelligenza artificiale che rende ogni risultato incredibile, i livelli di zoom sono fantastici ed impressionanti. Anche la camera frontale è ben 32 Megapixel tutti di qualità. Il cerchio si chiude con la batteria da 4200 mAh. Un signor smartphone da Huawei, uno dei migliori.

Display :6.47

:6.47 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55

:Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:Android 9 EMUI 9.1 Pie

Info e dettagli su Huawei P30 Pro nella scheda tecnica.

Google Pixel 4 XL

Google propone la sua quarta generazione di smartphone, il Pixel 4 XL. La perfetta fusione tra software e hardware, Android 10 su un Pixel ha un gusto diverso, questo è lo smartphone più piacevole da utilizzare sul mercato grazie al suo display Oled a 90Hz e Motion Sense per il face Unlock in 3D e le gesture senza toccare lo smartphone.

Google Pixel 4 XL ha anche una delle migliori fotocamere in circolazione ed è vero, c’è solo una dual camera da 12+16 Megapixel ma grazie al software di Google questo Pixel 4 XL riesce anche a tirar fuori un bel effetto bokèh, una modalità notte che ha del miracoloso e in generale una percentuale di scatti ben riusciti molto più alta della media. La seconda fotocamera è una Zoom 2x ottico che può arrivare fino a 8x ibrido.

Resiste ad acqua e polvere, ha specifiche premium e possiede anche i profili tutti da premere grazie ad Active Edge per attivare Google Assistant. Pixel 4 XL ha anche un design iconico e industriale, nella colorazione bianca è davvero bellissimo grazie alla lavorazione ruvida del profilo laterale ed opaca della back cover.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6

:6 Memoria Interna :128

:128 Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 10

Info e dettagli su Google Pixel 4 XL nella scheda tecnica.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

