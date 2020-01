Sony è un brand che ha una nicchia di appassionati che sanno bene cosa vogliono da uno smartphone. Gli smartphone Sony sono apprezzati dai veri appassionati per una qualità generale sempre sopra la media. Ecco come scegliere i Migliori Smartphone Sony.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Sony, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Sony divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Famiglia XA (fino 429 Euro)

Famiglia XZ (429-769 Euro)

Come scegliere il Miglior Smartphone Sony

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Sony, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le famiglie prodotto Sony? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Sony?

Risposte:

Le differenze tra la famiglie prodotto Sony sono marcate dal punto di vista hardware e di materiali. C’è da ammettere però che Sony mantiene una linea comune tra i suoi prodotti che restano sempre ben riconoscibili anche nella fascia bassa/media del mercato. Conviene spendere il giusto perché gli smartphone Sony vanno tutti onestamente bene. Chiaramente se si cerca il top del top si deve puntare su Sony XZ Premium e il suo display 4K. Sony è anche l’unico brand che mantiene un top gamma dalle dimensioni compatte con XZ1 Compact. Poche proposte ma ben identificabili.

Gli smartphone Sony stanno migliorando sempre di più e stanno puntando su formati cinematografici non troppo diffusi nel mondo mobile. Se stai leggendo questa guida, prima di procedere alla scelta, è perché stai cercando un prodotto unico, di personalità ma sopratutto sei pronto a spendere un po’ di più per un nuovo smartphone Sony.

Miglior Smartphone Sony

Miglior Smartphone Sony XA fino a 429€

Sony Xperia L2

Sony Xperia L2 è ottimale per guardare video, consultare il web e i social in mobilità. La batteria da 3.300 mAh permette di chiudere una giornata senza problemi. La fotocamera frontale da 8 MP con super grandangolo da 120° è stata ideata per i selfie, mentre la fotocamera principale dello smartphone da 13 MP garantisce scatti chiari e nitidi.

Display :6

:6 CPU :MediaTek MT6737T

:MediaTek MT6737T RAM :3

:3 Memoria Interna :32 Espandibile

:32 Espandibile Fotocamera :Mp

:Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat

Info e dettagli su Sony Xperia L2 nella scheda tecnica.

Sony Xperia XA2

Sony Xperia XA2 è realizzato sui lati in alluminio anodizzato con una finitura a taglio di diamante alle estremità, il design è sicuramente interessante. C’è anche un bel display da 5.2″ FullHD brillante e definito in grado di esaltare le immagini scattate dalla fotocamera da 23 Megapixel con registrazione video 4K.

Display :5.2

:5.2 CPU :Snapdragon 630

:Snapdragon 630 RAM :3

:3 Memoria Interna :32

:32 Fotocamera :23Mp

:23Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Sony Xperia XA2 nella scheda tecnica.

Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia 10 Plus ha un pannello da 6,5″ FullHD+ quasi borderless ma con una caratteristica interessante, il rapporto di forma in 21:9, quello cinematografico. Un rapporto di forma del genere lo rendere uno smartphone unico sul mercato e assolutamente in grado di dire la sua per quanto riguarda la visione di contenuti multimediali.

Display :6.5

:6.5 CPU :Snapdragon 636

:Snapdragon 636 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Sony Xperia 10 Plus nella scheda tecnica.

Sony Xperia 10 Plus - Smartphone con display 21:9, 6.5'' full HD+ Dual Camera 12MP e 8MP, processore HD Qualcomm® SnapdragonTM 636, Batteria da 3000mAh Nero 0€ ► 260€ ► 684€ ►

Miglior Smartphone Sony XZ 429€ – 769€

Sony Xperia XZ2 Compact

C’è ancora chi vuole uno smartphone compatto senza dover rinunciare alla potenza di un flagship. Sony continua con la sua linea Compact e questo XZ2 Compact è un degno erede.

Display da 5″ in 18:9 estremamente compatto, il suo design lo rende maneggevole e facilissimo da trasportare in giro. Ha anche una fotocamera di qualtà incredibile con 19 Megapixel Motion Eye in grado di fare Super slowmotion a 960 fps in FullHD. Ecco la scheda tecnica di Sony Xperia XZ2 Compact.

Display :5

:5 CPU :Qualcomm Snapdragon 845

:Qualcomm Snapdragon 845 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :19Mp

:19Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Sony Xperia XZ2 Compact nella scheda tecnica.

Sony Xperia XZ1

Sony Xperia XZ1 è il top gamma del produttore, è un gran bel device che ormai costa il giusto e permette di portarsi a casa un pacchetto completo di design, prestazioni e features.

La fotocamera da 19 Megapixel permette di fare dei super slowmotion ancora unici sul mercato smartphone, le foto sono sempre di estrema qualità. Puntare a Xperia XZ1 è una scelta saggia.

Display :5.2

:5.2 CPU :Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Quad-core 2.45 GHz Kryo + Quad-core 1.9 GHz Kryo

:Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 Quad-core 2.45 GHz Kryo + Quad-core 1.9 GHz Kryo RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :19Mp

:19Mp Sistema Operativo:Android 8 Oreo

Info e dettagli su Sony Xperia XZ1 nella scheda tecnica.

Sony Xperia 1

Sony Xperia 1 è il vero flagship del brand che tutti attendevano da tempo. Oltre da avere n display OLED in 21:9 dalla qualità elevatissima ed in grado di riprodurre contenuti in 4K, questo smartphone ha anche il più forte processore in circolazione, lo Snapdragon 855.

Finalmente anche Sony abbraccia la Tripla Fotocamera, in questo caso, tutti i moduli sono da 12 Megapixel ma oltre a quello standard, c’è la wide angle e la fotocamera zoom.Ecco la scheda tecnica di Sony Xperia 1:

Display :6.5

:6.5 CPU :Snapdragon 855 Qualcomm SDM855

:Snapdragon 855 Qualcomm SDM855 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Sony Xperia 1 nella scheda tecnica.

Sony Xperia 5

Sony Xperia 5 è un gran bel cambiamento per il brand con un design molto comodo da utilizzare e con materiali sempre di grande impatto. Il display OLED da 6.1″ in 21:9 risoluzione FullHD+ è in grado di riprodurre contenuti in HDR.

Anche la tripla fotocamera da 12 Megapixel Motion Eye è in grado di girare video in HDR addirittura in 4K, oltre a poter fare fotografie di qualità e un Super Slowmotion in FullHD. La scheda tecnica di Sony Xperia 5 è completissima e al top con il processore Snapdragon 855. Eccola nel dettaglio:

Display :6.1

:6.1 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Sony Xperia 5 nella scheda tecnica.

