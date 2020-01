Xiaomi sta per arrivare in Italia e i suoi smartphone manterranno un rapporto qualità prezzo invidiabile. La gamma prodotti Xiaomi è vasta e per molti italiani non sarà facile scegliere il migliore.

Nella scelta del Miglior Smartphone Xiaomi bisogna tenere ben presente il prezzo e le caratteristiche offerte, spesso non serve spendere troppo per portarsi a casa un gran bel device.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Xiaomi, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone Xiaomi divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Come scegliere il Miglior Smartphone Xiaomi

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Xiaomi, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto Xiaomi? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Xiaomi?

Risposte:

Xiaomi ha delle differenze tra i prodotti marcate dal punto di vista del design e di alcune scelte hardware. Spesso il design della fascia bassa è molto standard, classico per non dire vecchio. Se il processore e le prestazioni son sempre buone anche con prezzi bassi, il display e la fotocamera ne risentono particolarmente. Ovviamente tutto dipende da cosa ci dovete fare con lo smartphone. Se siete degli utenti poco esigenti, il consiglio generale è di non andare oltre i 200 Euro e vi ritroverete con uno smartphone dal rapporto qualità prezzo altissimo. Se cercate il massimo in ogni ambito, un Mi MIX 2 regalerà soddisfazioni alla metà del prezzo dei competitors.

Miglior Smartphone Xiaomi

Miglior Smartphone Xiaomi fino a 250€

Xiaomi Redmi Note 5A

Il più economico smartphone Xiaomi è il Redmi Note 5A. Appena 109 Euro per avere un processore Snapdragon 425 con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna espandibile. Certo non è lo smartphone dei sogni ma funziona onestamente bene ed offre un bel display da 5.5″ HD.

Display :5.5

:5.5 CPU :Snapdragon 435

:Snapdragon 435 RAM :3

:3 Memoria Interna :32 Espandibile

:32 Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat MIUI 9

Info e dettagli su Xiaomi Redmi Note 5A nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 è la nuova versione del best buy con Android One. Ha un design moderno con il display Amoled notch a goccia da 6.08″ HD+ con sensore di impronte digitali sotto il pannello, il buon processore Snapdragon 665 che in combinazione alla batteria da 4030 mAh lo rendono uno dei migliori smartphone economici per autonomia. Da prendere ad occhi chiusi.

Display :6.08

:6.08 CPU :Snapdragon 665

:Snapdragon 665 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie (Android One)

Info e dettagli su Xiaomi Mi A3 nella scheda tecnica.

Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7 è un vero best buy . Offre un bel display in 19:9 da 6.3″ con risoluzione FullHD+. Il tutto è mosso da un processore Snapdragon 660 che offre prestazioni di livello con una buonissima durata della batteria che è da ben 4000 mAh. Cosa pretendere di più?

Il design si può vantare di una in vetro gorilla glass e un look moderno. Ha anche un veloce sensore di impronte digitali e una gran bella fotocamera da 48 Megapixel. Confermo, un vero best buy.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 660

:Snapdragon 660 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI 10

Info e dettagli su Redmi Note 7 nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi è anche uno dei pochi brand che fa ancora phablet in vecchio stile. Mi Max 2 è uno smartphone enorme con un display da 6.5″ FullHD in 16:9 accompagnato da una buonissima qualità audio. Il suo core è anche la durata della batteria, i suoi 5300 mAh non si scaricheranno mai grazie al processore Snapdragon 625.

Display :6.44

:6.44 CPU :Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Cortex-A53 2 GHz 8 Core

:Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Cortex-A53 2 GHz 8 Core RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7.1.1 MIUI v8.5

Info e dettagli su Xiaomi Mi Max 2 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Xiaomi dai 250€ – 400€

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Xiaomi Redmi Note 5 Pro è uno smartphone dal rapporto qualità prezzo ottimo che punta tutto su una dual camera di fascia superiore rispetto al suo posizionamento di prezzo.

Non solo, Redmi 5 Pro ha anche un look molto moderno, un bel display e una mostruosa batteria da 4000 mAh che in combinazione al processore Snapdragon 636 regala una durata entusiasmante. Un best buy.

Display :5.99

:5.99 CPU :Snapdragon 636

:Snapdragon 636 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 MIUI v9 Oreo

Info e dettagli su Xiaomi Redmi Note 5 Pro nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi lancia un nuovo best buy per la sua fascia di prezzo, si chiama Mi 9 T ed è un vero mostro. Riesce ad integrare nella fascia media del mercato un processore Snapdragon 730 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna velocissima.

Ha un display OLED realmente full screen grazie alla presenza di una fotocamera frontale pop up con led di notifica integrato, sotto lo schermo inoltre c’è un sensore di impronte digitali ottico. La tripla fotocamera ha un sensore standard da 48 Megapixel + sensore zoom e sensore wide angle. Ecco la scheda tecnica di Xiaomi Mi9 T, uno dei migliori smartphone in circolazione per il prezzo:

Display :6.39

:6.39 CPU :Snapdragon 730

:Snapdragon 730 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 MIUI 10 Pie

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9T nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T Smartphone da 6.39" FHD, Snapdragon 730, 6GB di RAM, 64GB, doppia fotocamera 48MP+20MP, batteria 4000 mAh e ricarica rapida 18W, Blu (Glacier Blue) 259€ ► 272.99€ ► 331€ ►

Xiaomi Mi 9 SE

Lo smartphone Xiaomi compatto della serie Mi. Xiaomi Mi 9 SE ha un design favoloso, morbido, curvo e con materiali premium. La scheda tecnica è di primissimo livello con il processore Snapdragon 712, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Anche il display da 6″ FullHD+ OLED con sensore integrato da enormi soddisfazioni, è un display umano e compatto. Benissimo anche la tripla fotocamera con modulo wide + standard + zoom. Best-buy.

Display :5.97

:5.97 CPU :Snapdragon 712

:Snapdragon 712 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9 SE nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Xiaomi oltre 400€

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9T Pro è la versione aggiornata del Mi 9T ma con il processore Snapdragon 855 in grado di dare una spinta in più nelle prestazioni. Non solo velocità ma anche maggiori performance nel gaming e nella elaborazione fotografica. Per il resto, è esattamente lo stesso smartphone del Mi 9T, da prendere se non volete risparmiare dei soldi e volete il top di gamma dei processori.

Display :6.39

:6.39 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9T Pro nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi 9T Pro Smartphone da 6.39" FHD+, Snapdragon 855, Tripla Fotocamera post.13 + 48 + 8MP, Fotocamera ant. 20MP a comparsa automatica, 4000 mAh, con NFC, 6GB RAM+128GB ROM, Blu (Glacier Blue) 359.99€ ► 362€ ► 389.89€ ►

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi MIX 2S è una versione potenziata del Mi MIX 2. Esteticamente non è troppo diverso da quanto già visto con il precedente modello. Cambia la scheda tecnica che diventa aggiornata ai nuovi componenti del 2018 come il processore Snapdragon 845.

La reale novità è rappresentata da una dual camera posteriore da 12 Megapixel f1.8 + secondo sensore per Zoom. Questa volta Xiaomi sembra aver fatto centro con la fotocamera, unico punto debole in passato.

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :6 o 8

:6 o 8 Memoria Interna :64,128 o 256 Espandibile

:64,128 o 256 Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo MIUI 9

Info e dettagli su Xiaomi Mi Mix 2S nella scheda tecnica.

Xiaomi MI Mix 2S Smartphone 6GB RAM, 64GB ROM, Dual SIM, 5.99", Nero 0€ ►

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi MIX 3 è uno smartphone fantastico, dal design futuristico ma elegante e funzionale con il suo slider che nasconde la fotocamera frontale e i sensori per il face unlock.

Il display è un OLED totalmente senza bordi ed è un vero piacere da osservare uno smartphone senza buchi o notch. La scheda tecnica è assolutamente da top gamma con il processore Snapdragon 845 e 6 GB di RAM, anche la dual camera da 12 Megapixel con AI è di ottimo livello. Xiaomi Mi MIX 3 è uno smartphone unico, di assoluta qualità e dal prezzo molto più che onesto.

Display :6.39

:6.39 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + MIUI

Info e dettagli su Xiaomi Mi Mix 3 nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi Mix 3 5G, display 6.39" AMOLED Full Screen, chipset Qualcomm Snapdragon 855, Dual Camera 12MP più Camera Frontale 24Mp, video 960fps, Android 9.0 292€ ► 389.0€ ► 389.5€ ►

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 è un vero best buy, potrei fermare la sua descrizione qui. Esteticamente è davvero bello con la sua costruzione in vetro e alluminio, anche sulla parte frontale non è niente male grazie al suo display OLED con notch a goccia.

La scheda tecnica è mostruosa, c’è il potente processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. C’è una tripla fotocamera da 48 Megapixel con sensore zoom e l’atteso sensore wide-angle. Non manca la ricarica wireless rapida e il sensore di impronte digitali posto sotto al display. Cosa volere di più per questo prezzo?

Display :6.39

:6.39 CPU :Qualcomm Snapdragon 855 (2×2,84 GHz, 2×2,42 GHz, 4×1,8 GHz)

:Qualcomm Snapdragon 855 (2×2,84 GHz, 2×2,42 GHz, 4×1,8 GHz) RAM :6/8/12 GB LPDDR4x

:6/8/12 GB LPDDR4x Memoria Interna :64/128/256 GB UFS 2.1

:64/128/256 GB UFS 2.1 Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9.0 Pie con MIUI 10

Info e dettagli su Xiaomi Mi 9 nella scheda tecnica.

