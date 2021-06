Quale è il miglior compagno d’avventura del proprio mouse gaming? La risposta è ovviamente il miglior tappetino per mouse.

Una periferica che non richiede particolari qualità se non una: l’essere performante al pari del nostro mouse per giocare.

Come scegliere il miglior tappetino per mouse?

Prima di scegliere il miglior tappetino per mouse, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima di inoltrarci nella guida.

Quante tipologie di tappetino per mouse esistono in circolazione?

In realtà non esistono diverse tipologie di mousepad. Se escludiamo le dimensioni, l’unica vera differenza può essere nella consistenza, rigida o flessibile.

Quanto devo spendere per esser sicuro di avere il miglior tappetino per mouse?

Non esiste un vero e proprio prezzo giusto per un tappetino. Il mouse-pad dovrebbe andare di pari passo con la qualità del proprio mouse in quanto è inutile avere un mouse professionale e utilizzarlo sulla scrivania senza tappetino.

Quale tappetino per mouse mi consigliate?

Non esiste un consiglio unico. Io personalmente preferisco un tappetino rigido professionale, altri colleghi sono più propensi ad uno morbido, e mia moglie apprezza il tappetino con il gattino comprato al mercato. Fortunatamente ne esistono talmente tante tipologie in commercio che è impossibile non trovare quella giusta per se.

Quali sono le differenze nell’utilizzo tra una tipologia di tappetino e l’altra?

Se si esclude una eventuale retroilluminazione o tecnologia particolare, nessuna. L’unico valore da tenere in considerazione è la correlazione tra mouse e tappetino. Un tappeto professionale è sprecato con un mouse standard da 10 € e viceversa.

Quali brand vendono i migliori tappetini per mouse?

Il tappetino per il mouse sta diventando una periferica sempre più personalizzata dai brand di vendita. Oltre una sterminata varietà di nuovi produttori asiatici, i brand più famosi che realizzano tappetini per mouse sono gli stessi per cui troviamo le periferiche: Razer, Asus, MSI, SteelSeries ecc.

Tappetino per mouse gaming, quali sono i benefici?

La qualità specifica di un tappetino per mouse gaming si più riassumere in due valori. L’eventuale presenza di personalizzazioni a carattere ludico ( led RGB o quella del brand o di un titolo famoso del momento ) e la capacità di scorrimento del mouse su di esso. Riguardo a quest’ultima è giusto specificare che spesso i produttori conosciuti tendono a pubblicizzare, fin troppo, una migliore compatibilità tra periferiche della stessa marca. Per quanto mi riguarda è un’affermazione altamente opinabile.

Miglior tappetino per mouse?

Il più economico

Fellowes per Mouse

Non c'è molto da dire, se non che è disponibile in diversi colori.

Se proprio non volete spendere quasi nulla, visto il prezzo d'acquisto irrisorio, l'opzione più economica sul mercato è questo Fellowes.

Grande Grandissimo

Vicloon Tappetino Mouse Gaming XXL

Un tappeto decisamente grande (90 x 40 cm) per abbracciare dolcemente il nostro setup.

Lo spessore di soli 3 millimetri non influirà negativamente sull'utilizzo in quanto la sua morbidezza è comunque garantita.

Interessante e particolare il disegno del mappamondo.

Mousepad brandizzato

HP - Gaming Omen 200 Mouse Pad

Grazie alla sua superficie rigida, resistente e a basso attrito, OMEN by HP Mouse Pad consente di giocare offrendo prestazioni ottimali.

Ottimo per i gamer che desiderano elevati livelli di DPI ed estrema precisione.

L'attrito superficiale estremamente basso rende questo mouse pad ottimo per i gamer che esigono elevati livelli di DPI. Il mouse si sposta con estrema facilità e grande precisione.

La superficie pulita e uniforme di questo tappetino consente ai sensori del mouse di controllare con estrema precisione il movimento del cursore.

Precisione millimetrica La base in gomma fornisce stabilità, anche quando il gioco si fa più intenso.

Struttura a triplo strato per il gaming intensivo: realizzato appositamente per un gameplay intenso, grazie alla superficie ad attrito ridotto, un corpo stabile e resistente e una base in gomma antiscivolo.

Questo mouse pad è stato rigorosamente testato per resistere a più di 250 km di movimenti del mouse e per offrire resistenza a temperature estreme.

Il più professionale

Razer Firefly V2

Più sottile, più luminoso, questo è il nuovo Razer Firefly V2!

Il suo design ultrasottile offre più zone di illuminazione grazie alla sua illuminazione RGB migliorata con tecnologia Razer Chroma, e ti mantiene sull'obiettivo grazie alla superficie in microtrama e alla salda base in gomma antiscivolo.

Con tecnologia Razer Chroma è possibile sincronizzare i propri dispositivi come mouse, tastiera e cuffie per un setup completo anche sotto il punto di vista cromatico.

Il nuovo ferma-cavo integrato offre una maggiore libertà anche nei movimenti più rapidi, mantenendo per noi il filo lontano dalla zona d'azione.

In conclusione è possibile notare che, nel caso del miglior tappetino per mouse, è possibile trovare un prodotto interessante, mantenendo il budget di spesa contenuto entro poche decine d’euro, rendendo così questo oggetto ideale per un regalo ad un amante dei videogiochi.

