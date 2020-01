Il mercato delle TV è cambiato rispetto al passato. Oggi per nostra fortuna è possibile mettere in casa una delle Migliori TV in circolazione ad un prezzo più passo rispetto alla media di qualche anno fa ma con una qualità complessiva molto più alta. Non solo, alcune TV di oggi sono anche in grado di essere smart, particolarmente adatte a servizi come Netflix o Amazon Prime Video.

Per questo motivo orientarsi nella scelta del Miglior TV non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, le proposte non sono mancate per le varie fasce di prezzo ma non tutti i Miglior TV sono adatti alle vostre esigenze, alla vostra casa e alla vostra tasca.

Se già sapete come orientarvi nel mondo delle Miglior TV, potete saltare direttamente alle Miglior TV per fascia di prezzo:

Fino a 200 Euro

200 – 500 Euro

500 – 1000 Euro

Oltre 1000 Euro

Come scegliere – Miglior TV

Prima di scegliere il Miglior TV , diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Di quanti pollici ho bisogno per la Miglior TV e con che risoluzione? Che vantaggio mi da il Miglior TV con funzioni smart? Quanto devo spendere per il Miglior TV ?

Risposte:

Per quanto riguarda i pollici da puntare, è un discorso molto soggettivo. Ovviamente più pollici ci sono e più sarà piacevole la visione del contenuto ma c’è da tenere conto degli spazi fisici in casa. La TV va poggiata o agganciata a muro? Ecco questo è un fattore abbastanza determinante per la scelta dei pollici. Discorso diverso per la risoluzione, oggi non ha senso non puntare ad un TV con risoluzione 4K, sopratutto se siete tipi da Netflix o servizi smart. Sono ancora validissime le TV FullHD ma conviene puntarle solo per questioni di budget. Se volete spendere il meno possibile, una risoluzione solo HD è la vostra unica scelta ma non è consigliata. Avere una TV smart può essere molto comodo di questi tempi ed inoltre dona valore al vostro acquisto. Si può navigare sul web, passare del tempo sui social o approfittare delle piattaforme di streaming video come Netflix, Youtube o Amazon Prime Video. Se siete amanti del calcio, c’è anche il neo arrivato DAZN. Se non volete puntare ad una smart tv, è possibile comprare una Chromecast e rendere il tutto un po’ più intelligente e gestibile tramite Google Assistant o Alexa. Il consiglio generale è quello di rimanere entro i 500 Euro se non avete grosse necessità o richieste di tecnologie particolari come i display OLED. Nella fascia media è possibile trovare migliori TV con risoluzioni 4K, design moderni e funzioni smart senza rinunciare ad una qualità visiva di alto profilo. Ovviamente dipende tutto dal budget e dalle richieste ma la fortuna di questi anni, è che il mercato delle TV propone soluzioni migliori a prezzi sempre più bassi.

Miglior TV

Miglior TV sotto 200 Euro

HKC 16″ HD

Un brand quasi sconosciuto che però si sta diffondendo su Amazon con una discreta velocità per le sue proposte oneste ad una fascia di prezzo molto bassa. Il tv HKC 16″ è una soluzione entry level con una qualità bassina ma con un look estetico non troppo moderno ma piacevole.

LG 32″ HD

Salendo leggermente di prezzo si passa ad un brand di ben altra esperienza in campo display. Questa soluzione da 32″ di LG ha una qualità molto più che accettabile per la fascia di prezzo, la risoluzione è sempre ferma al semplice HD. Ottimo rapporto qualità prezzo, audio un po’ bassino ma non si può pretendere tutto.

HiSense 32″ HD

Anche HiSense è un brand non particolarmente conosciuto ma si sta imponendo in Italia sia online che offline, forte del suo ottimo rapporto qualità prezzo. In questo caso la TV si presenta bene dal punto di vista estetico, ha un display con colori naturali senza perdere quel tocco di vivacità che tanto piace.

Miglior TV – 200 – 500 Euro

HKC 43″ FullHD

Per un 43″ pollici con risoluzione FullHD, il prezzo di questo HKC è decisamente invogliante. Il display ha una buona intensità dei colori, la diagonale è ampia abbastanza per godere di film senza avvertire la necessità di più spazio visivo. Questo brand resta comunque consigliato per chi vuole spendere poco.

Sharp Aquos 40″ FullHD

Questa soluzione di Sharp ha una diagonale da 40″ con risoluzione FullHD ma propone in una fascia di prezzo relativamente accessibile una tecnologia audio Harman/Kardon. Se non si punta a TV di fascia alta, avere una qualità audio degna di nota è una rarità.

Samsung 40″ 4K Smart TV

Finalmente tra la selezione delle migliori TV arriva Samsung e lo fa con una soluzione da considerarsi best buy per rapporto qualità-prezzo. Si tratta di una Smart TV LED con tecnologia HDR e la possibilità di fruttare i contenuti in 4K da piattaforme come Netflix o Amazon Prime Video. Costa il giusto e rende tantissimo.

Samsung 50″ 4K Smart TV

La miglior TV entro i 500 Euro, è senza ombra di dubbio questa Smart TV di Samsung. La risoluzione è sempre 4K, non è OLED ma c’è il supporto HDR e la tecnologia Dynamic Crystal Color in grado di caricare ancora di più i colori. Ha funzioni smart ed anche il controllo vocale. Funziona benissimo, è parecchio grande grazie ai 50″ ma non costa una fortuna.

Miglior TV 500 – 1000 Euro

Philips 49″ 4K Android TV

Nella selezione per le migliori TV arrivano anche quelle dotate di sistema operativo Android. In particolare questa Philips da 49″ con risoluzione in 4K è una pura esclusiva di Amazon ed è una gran bella TV. Oltre alla qualità decisamente elevata del pannello, questa Philips ha anche dei LED posteriori in grado di illuminare la casa in maniera dinamica per donare ancora più immersività.

Sony 43″ 4K Android TV

Una gran bella Android TV di Sony che non si spinge oltre per il pollici, in fondo sono “solo 43” ma son perfetti per chi ha problemi di spazio. La risoluzione è 4K, ha il supporto ad HDR10 e Hybrid Log Gamma, per la parte audio c’è la tecnologia ClearAudio + in grado di ottimizzare il suono e provare ad offrire maggior nitidezza e corposità. Nota di merito la funzione Chromecast incorporata, compatibile anche con Google Home.

LG 60″ 4K HDR10

Un pannello enorme proposto ad un prezzo interessante, questo 60″ 4K di LG è decisamente scenico, perfetto per essere messo al muro e ricreare un piccolo cinema. C’è supporto ad Active HDR, ad HDR10 e ad alcune funzioni smart affidate a WebOS. Se avete abbastanza spazio e un budget non troppo importante, può essere la scelta intelligente.

Panasonic 55″ 4K HDR10

Questa soluzione Panasonic è per ambienti eleganti, è una TV da 55″ pollici con risoluzione 4K e tutte le funzioni must che uno TV di fascia alta deve avere come il supporto HDR10. Cosa interessante di questa TV è la modalità Gioco/Sport in grado di rendere i toni più vivaci e di aggiungere un effetto surround all’audio. Forse il prezzo è un po’ alto ma si sicuramente una delle migliori in giro.

LG 55″ 4K AIThinQ

La miglior TV entro i 1000 Euro è di LG che con il suo modello da 55″ con risoluzione 4K riesce a stupire per aver creato una soluzione senza compromessi. La tecnologia è LED con HDR ma c’è una qualità altissima in grado di non far rimpiangere un OLED in questa fascia di prezzo grazie al Nano Cell Display e alle cornici praticamente assenti. C’è addirittura l’intelligenza artificiale AI ThinQ, è molto più che smart. Da non sottovalutare la parte audio curata da Dolby Audio. Una delle TV più spettacolari in giro.

Miglior TV oltre 1000 Euro

Samsung 49″ 4K The Frame

Le migliori TV oltre 1000 Euro si aprono con un capolavoro di Samsung: la sua The Frame quando non è uso, è in grado di riprodurre opere d’arte sembrano realmente un quadro grazie anche alla One Invisible Connection. Tralasciando la classe innata di questo TV, è un 49″ OLED con risoluzione 4K e supporto ai contenuti HDR. Da avere se amate l’arte e l’intrattenimento.

LG 55″ 4K OLED AI ThinQ

LG propone un display OLED dai colori mozzafiato e dalla qualità altissima. Oltre ad essere dotato di intelligenza artificiale conn AI ThinQ, questo TV LG ha ben 55″, risoluzione 4K e una sfilza di tecnologia come: HDR Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10, HDR Effect e HLG Pro. Tante sigle che si traducono in qualità pura, eccezionale immersività senza cornici. Si fa pagare ma ne vale la pena.

Philips 55″ 4K OLED Android TV

Android TV è presente anche nella fascia alta di mercato con questa soluzione di Philips da 55″ 4K con tecnologia OLED. Probabilmente uno dei migliori TV smart in circolazione con controlli vocali di Google Assistant e remote controller con tasto Netflix dedicato.

Samsung 65″ 4K The Frame

Ancora un The Frame di Samsung ma questa volta il prezzo sale unicamente in proporzione alla diagonale del display. Un 65″ con questa qualità è un qualcosa di indescrivibile in termini di resa visiva. Per tutto il resto è il top: OLED, 4K, HDR e Art Mode. Spettacolare.

LG 77″ 4K OLED AI ThinQ

LG vende un vero e proprio cinema da casa. Il suo è uno dei migliori TV di fascia premium dotato di intelligenza artificiale AI ThinQ. Non solo, il suo punto forte è la diagonale immensa da ben 77″ con risoluzione 4K e tecnologia OLED (con tutte le certificazioni del casa come: HDR Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HDR10, HDR Effect e HLG Pro). Un prodotto per chi eletti, quasi uno showcase di ciò che LG riesce a produrre. L’ho visto dal vivo ad IFA di Berlino e non credevo ai miei occhi. Indescrivibile. Beato chi può senza farsi troppi pensieri.