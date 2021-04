Cosa fa di un volante il miglior volante per giocare? Quale è effettivamente il miglior accessorio di guida attualmente in commercio? E soprattutto, se acquisto un volante per PC, sarà possibile utilizzarlo come volante per PS4 o come volante per PS5?

Sicuramente queste sono alcune delle domande che vi siete posti prima di acquistare un volante per giocare, indipendentemente dalla piattaforma di gioco. Il vero appassionato dei giochi di guida non può esimersi dall’avere all’interno della propria abitazione il miglior volante per console per ottenere il massimo controllo all’interno del gioco.

Per questo motivo orientarsi nella scelta del miglior volante gaming non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni si sono susseguiti tanti oggetti tra i migliori volanti in commercio, alcuni buoni e altri meno buoni, oggi vi proponiamo i nostri suggerimenti per quanto riguarda le periferiche di guida per giocare. La maggior parte di esse ha una compatibilità multipiattaforma, comunque tra i nostri consigli vi specificheremo eventuali carenze.

Come scegliere il miglior volante per giocare?

Prima di scegliere il miglior volante per giocare, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Mi serve realmente il miglior volante per giocare?

Questa è la domanda principale, se non siete sicuri se possedere o meno un volante gaming, è facile pensare che il miglior volante per giocare non vi serva effettivamente. VI suggeriamo di prendere in considerazione il modello economico.

Che vantaggio offre giocare con il miglior volante per giocare?

Giocare con un volante offre una maggiore precisione nei titoli di corsa in quanto, grazie a feedback più reali, è più semplice trasmettere un comando rispetto ad un normale Joystick.

Quanto è necessario spendere per il miglior volante per giocare?

Non esiste un vero e proprio valore di spesa indicato. Personalmente ritengo che è necessario impostare il nostro budget di spesa in base a quello che desideriamo ottenere. Se il nostro interesse è diventare un professionista è chiaro che sarà necessario acquistare il miglior volante per giocare in commercio, mentre se cerchiamo solo un a periferica per non giocare con il joystick andrà bene anche un volante economico per giocare.

Il volante che sto per acquistare sarà compatibile con altre piattaforme?

La migliore risposta a questa domanda la può dare solo la scheda tecnica e la compatibilità del prodotto in questione. Tra le scelte sottostanti troverete in descrizione tutte le caratteristiche per ogni soluzione da noi scelta. Solitamente, a prescindere dal modello, il miglior volante per giocare offre compatibilità con una console e il PC.

Vorrei diventare un professionista, cosa devo fare ?

Solitamente i talenti vengono scovati online o alle manifestazioni ufficiali. Il nostro suggerimento è quello di partecipare ai prossimi eventi di sim racing; con un pizzico di fortuna potreste essere contattati da squadre per valutare l’inserimento. Per tante altre informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale Aci dedicato.

Miglior volante per giocare economico

Subsonic V900 – PS4 – XBOX ONE – NINTENDO SWITCH – PC

Il Subsonic V900 è l’accessorio ideale per affacciarsi al mondo dei simulatori di guida ed è compatibile con Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC.

Dotato di pedali e palette del cambio, questo volante da corsa è completo e vi offrirà sensazioni di corsa coinvolgenti grazie al suo doppio motore a vibrazione. Completamente regolabile e programmabile, è riconosciuto da tutti i maggiori titoli di gioco, è possibile personalizzare al meglio la propria esperienza di guida.

E’ possibile fissarlo semplicemente ad un tavolo, grazie a cinque ventose, o ad un cockpit di simulazione, attraverso delle pinze di serraggio, per il miglior confort possibile. L’asse di rotazione di questo volante per giocare è intercambiabile tra 270° o 900° attraverso un pulsante.

Nonostante il prezzo relativamente contenuto, questo Subsonic V900 è un volante per giocare decisamente interessante per iniziare la propria carriera di sim racer.

Miglior volante per giocare per tutti

Thrustmaster TMX Force Feedback – Xbox One e PC

Il volante per giocare TMX è l’assoluto standard di riferimento di Thrustmaster nel mondo del motorsport virtuale ed è una risorsa strepitosa per tutti gli appassionati delle gare automobilistiche che sono alla ricerca di un maggior coinvolgimento nelle loro sessioni di gioco.

Il TMX garantisce una precisione eccezionale e sensazioni realistiche in pista, grazie all’esclusivo sistema Force Feedback a puleggia di Thrustmaster. Reattivo e regolabile, il TMX è un versatile alleato per qualsiasi tipo di gara: Rally, F1, NASCAR e persino GT.

La dimensione della corona del volante è 28 cm ed è perfetta per mani di qualsiasi dimensione permettendo una rotazione, fino a 900°, comoda e intuitiva.

I cambi marcia risultano tanto fluidi quanto decisi, grazie alle leve del cambio sequenziale totalmente in metallo, che garantiscono una precisione ottimale.

La lettura ottica dei movimenti del volante (con risoluzione a 12 bit) riflette perfettamente nel gioco anche il più piccolo movimento compiuto dall’utente.

OneSoftware integrato ufficiale: il volante viene riconosciuto automaticamente da Xbox One, compatibile con tutti i giochi di corse per Xbox One che supportano i volanti. Funziona su Xbox Series X | S

Miglior volante per amatori

Logitech G29 Driving Force – PC e PlayStation

Il volante Logitech G29 Driving Force è un volante per PS5, PS4, PS3 e PC è stato sviluppato specificatamente per ‎gli ultimi titoli di guida degli ultimi anni.

Il Logitech G29 colpisce per il doppio ritorno di ‎forza motoria che ti permette di sentire le ruote che girano e il terreno sotto di esse. Un ingranaggio ‎elicoidale permette un movimento sterzante scorrevole e silenzioso. Attraverso le leve al volante, realizzate in acciaio ‎inossidabile, e i LED che segnalano i giri al minuto è possibile cambiare marcia in maniera fluida e ‎chiara, senza staccare gli occhi dalla pista.

La pedaliera separata con pedale del freno non lineare e ‎poggiapiedi antiscivolo consente un controllo realistico e reattivo.

Il volante Logitech G29 Driving Force è compatibile con i dispositivi PlayStation e PC ed è uno dei migliori volanti per giocare in termini di comfort e durata grazie al rivestimento in pelle cucita a ‎mano e ai robusti componenti in acciaio inox.

Il volante può essere fissato saldamente a un tavolo o ‎a un’attrezzatura da corsa con l’aiuto dei morsetti di montaggio integrati e dei punti di avvitamento. ‎Questo assicura che non possa scivolare o oscillare anche durante le manovre aggressive.

Miglior volante per giocare professionale

Scelta obbligata con i migliori volanti per giocare. Le due soluzioni di Thrustmaster, personalizzate Ferrari, sono l’accessorio che si avvicina di più ad un vero volante di guida.

I prezzi sono alti, ma l’esperienza che si ha nel guidare con questi accessori è sensazionale.

Thrustmaster T300 Ferrari Integral – Playstation 4 /5 e PC

Il miglior volante per giocare su PS4/PS5 è questo Thrustmaster T300 Ferrari Integral grazie soprattutto ad un rivestimento in Alcantara che offre una presa del volante eccezzionale.

Il cerchio interno è in acciaio, la parte centrale della ruota, la piastra centrale dello sterzo è realizzata in metallo spazzolato, un materiale che viene utilizzato anche per due grandi leve fisse a paddle. Sei pulsanti di azione, un selettore a tre posizioni con una funzione di spinta in posizione centrale e un multidirezionale.

Tra le caratteristiche principali troviamo il motore brushless di classe industriale, un effetto force feedback lineare e fluidissimo e l’interessante presenza di un meccanismo a doppia cinghia per avere sensazioni identiche a quelle dei piloti da corsa.

La base del volante incorpora il servomotore industriale senza spazzole di Thrustmaster e presenta un meccanismo a doppia cinghia senza attrito. Il risultato è una performance reattiva tanto forte quanto fluida, con un grado di silenziosità che consente agli utenti di concentrarsi completamente sul loro obiettivo principale: ottenere linee perfette nelle loro gare.

La struttura dei tre pedali, T3PA, è realizzata internamente in metallo. Il pedale è completamente regolabile e il pedale del freno è dotato di un Conical Rubber Brake Mod, che garantisce un’ottima resistenza.

Queste linee di guida rispecchiano esattamente le intenzioni dei piloti, in quanto la ruota si distingue per la sua precisione, grazie alla tecnologia H.E.A.R.T. L’angolo di rotazione può essere regolato tra 270 ° e 1080°

Miglior Volante per giocare per professionisti

Thrustmaster TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition – PC e Xbox

Il miglior volante per giocare su Xbox in commercio ha delle caratteristiche pressoché identiche con il modello per PlayStation precedentemente visionato per questo Thrustmaster TX Racing Wheel Ferrari 458 Italia Edition, si differenzia sostanzialmente per la presenza di soli due pedali invece che tre e dall’assenza del rivestimento in alcantara del volante.

Per il resto condividono tutte le caratteristiche come il force feedback, il motore brushless di classe industriale e molti altri.

La licenza Ferrari è una garanzia di questi prodotti.

