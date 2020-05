🥇 I migliori accessori da auto 🏎️ – Giugno 2020

Oramai usiamo ogni giorno la macchina: per affrontare lunghi viaggi, per muoversi in città. Ogni scusa è buona per non camminare e muoversi in auto. L’importante è che l’interno della tua auto sia smart e tecnologico, analizziamo quindi i migliori accessori per auto.

Guida agli acquisti: i migliori accessori da auto

Aukey Supporto Magnetico Auto

Il miglior supporto da auto a mio parere è questo di Aukey, è il più stabile ed il meno invasivo. È composto da un magnete circolare che si può posizionare in qualsiasi parte della vettura attraverso l‘adesivo 3M posto sul fondo. Nel nostro smartphone dovremo mettere una placca di metallo, si posiziona di solito tra il telefono e la cover. Basterà appoggiare il telefono al supporto per non vederlo cadere mai, testato personalmente.

Mpow Porta Cellulare per CDSlot

Ottima alternativa al magnete è questo supporto di Mpow. Esso sfrutta l’ingresso CD per essere fissato alla vettura, include quindi una sfera con molla che permette di inserire lo smartphone. Compatibile con quasi la totalità delle vetture

RAVPower Caricabatterie Auto Quick Charge 3.0

Al giorno d’oggi non può mancare sicuramente un caricabatterie da auto che sfrutta la presa 12V. Per questa guida ho scelto un brand leader, RAVPower. Il caricabatterie presenta due porte USB le quali supportano la ricarica rapida QuickCharge 3.0 fino a 40W, è incluso anche un cavo MicroUSB.

Aukey Ricevitore Bluetooth 4.1

Quanti di voi hanno un’auto con l’ingresso AUX e vorrebbero utilizzare il bluetooth? Aukey viene in soccorso con questo ricevitore bluetooth, sarà sufficiente collegarlo all’ingresso AUX, associare il vostro smartphone al ricevitore e potrete ascoltare tutta la vostra musica senza fili. Il ricevitore integra anche un microfono e l’autonomia dichiarata è di 12 ore.

Aukey Dashcam

La dashcam con il design più discreto e facilmente mimetizzabile. Và posizionata direttamente dietro lo specchietto retrovisore per catturare la strada che precede in full HD a 30fps. Schermo LCD da 2 pollici, lente di alto livello con apertura focale f/2.2 con filtro infrarossi riduce il bagliore. Presente la tecnologia G-Sensor integrata rileva la collisione ed attiva automaticamente la registrazione di emergenza che filmerà ed archivierà l’intero incidente mantenendolo al riparo da future sovrascrizioni.

TOGUARD DashCam per Auto

La tecnologia nelle auto aumenta ma purtroppo gli incidenti non diminuiscono come vorremmo. Una dashcam potrebbe aiutarci a risolvere piccole discussioni, ma in che modo?

Attraverso questa telecamera di TOGUARD potremo registrare tutto ciò che vediamo alla guida della nostra vettura. Va posizionato infatti vicino allo specchietto centrale per garantire maggiore visibilità alla cam. In caso di incidenti sarà possibile sfruttare il video per capire chi ha ragione o torto. Presenta anche un GPS per localizzare l’auto. Non male vero?

Trasmettitore FM Bluetooth Mpow

Se non possedete nè il bluetooth nè l’ingresso AUX potreste optare per questa interessante soluzione, il trasmettitore FM di Mpow si collega alla presa 12V dell’auto che serve da alimentazione, una volta acceso il dispositivo vi verrà mostrata nel display una frequenza libera a cui aggangiarci con la vostra radio. Fatto ciò vi basterà collegare il trasmettitore al bluetooth del vostro smartphone per godervi tutta la vostra musica negli altoparlanti dell’auto

