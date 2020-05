🥇I Migliori Caricatori USB 🔋 • Giugno 2020

Con questa piccola guida all’acquisto parleremo dei caricatori USB, indispensabili per caricare i nostri dispositivi che spesso non godono di una buona autonomia

Perchè utilizzare un caricatore diverso da quello originale?

Spesso i caricatori inseriti nella confezione dei nostri smartphone non eccellono in qualità e spesso siamo costretti ad utilizzare diversi caricatori per dare energia ai nostri dispositivi. Ecco perchè in questa guida daremo uno sguardo a due tipologie di caricatori, quelli da muro e quelli da tavolo.

Come scegliere il miglior caricatore USB

Prima di scegliere i migliori caricatori usb, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Il nostro device supporta la fast charge? La maggior parte degli smartphone presentano la ricarica rapida (QuickCharge 2.0 o 3.0) ecco perchè dovremo scegliere un caricatore che supporti tale tecnologia. Di solito i caricatori con un output di almeno 2A sono idonei per la ricarica rapida, mentre tra 1.0 e 1.5A sono considerati ancora “tradizionali”. Ovviamente il nostro smartphone deve supportare la tecnologia di ricarica rapida, altrimenti il caricatore si adatterà in modo intelligente alla tensione massima per ricaricare il dispositivo. Da muro o da tavolo? Come vedrete ci sono due tipi di caricatori, quelli da muro (chiaramente più portatili) e quelli da tavolo che una volta posizionati non li muoverete più. Sta a voi la scelta Quanti dispositivi avete? L’ultima domanda a cui dovrete rispondere è quanti dispositivi dovete ricaricare, come vedrete ci saranno vari caricatori con 2/3/4 porte che sono in grado di ricaricare i vostri dispositivi. Più prese USB significa anche più peso e ingombro ma se siamo tanti in casa o abbiamo diversi dispositivi da ricaricare tra smartphone ,tablet, smartwatch e via dicendo allora meglio puntare su un caricatore da 4/5 prese USB.

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg

Amazon Prime: quali sono i vantaggi dell'abbonamento? Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo. Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo.

Caricatori USB da muro

AUKEY Caricatore USB da Muro



Il più economico è questo Aukey da muro, presenta 2 Porte con un output massimo di 2,4A. Non supporta la ricarica rapida ma ha la tecnologia AiPower che riconosce il dispositivo ed eroga la giusta corrente. È uno dei dispositivi più compatti.



AUKEY Caricabatterie USB da Muro Ultra Compatto Doppia Porta USB 24A Caricatore USB con Tecnologia AiPower 38€ ►

Anker PowerPort Speed 1

Questo caricatore è indicato per chi dispone di smartphone ma soprattutto PC con PowerDelivery fino a 30W. Questo caricatore è molto compatto ed è ideale in viaggio

Anker PowerPort Speed 1 Caricabatterie da Parete USB Type-C con Power Delivery da 30 W per HTC 10 Nexus 5X 6P LG G5 Pixel C Samsung W700 MacBook 20152016 Mate Book 46€ ►

RavPower Caricatore USB da muro a 4 Porte



Eccellente soluzione per chi non necessita di ricarica rapida ma ha bisogno di ricaricare fino a 4 dispositivi contemporaneamente. L’uscita output di ogni singola porta è di 2.4A. Ricarica in modo sempre sicuro grazie alle protezioni integrate contro surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito. RavPower è leader nel mercato dei caricatori.

RAVPower Alimentatore USB Caricatore da Muro Portatile da 40W a 4 Porte USB iSmart 20 5V8A 24A Max per Porta Compatibile con iPhone 7 7Plus 6 6s iPad Huawei Galaxy HTC LG ECC - Nero 18€ ►

AUKEY Quick Charge 3.0



Caricatore Aukey con due porte con Quick Charge 3.0 ideale per smartphone come Galaxy S10 e molti altri. Compatibile anche con la Quick Charge 2.0. Questo caricatore è in grado di riconoscere il dispositivo ed eroga la giusta corrente.

AUKEY Quick Charge 30 Caricabatterie USB da Muro 39W Due Porte Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 S8 Note 8 iPhone XSXS MaxXR HTC 10 LG G5 G6 ECC 86€ ►

RavPower Quick Charge 3.0

Ottimo caricatore da muro, presenta due porte una delle quali supporta la QuickCharge 3.0. Ideale per chi deve ricaricare due dispositivi e uno dei due supporta la ricarica rapida. La seconda porta USB è i grado di riconoscere il dispositivo ed eroga la giusta corrente.

RAVPOWER Caricabatterie Rapido USB 36W, Caricabatterie a Parete Quick Charge 3.0 con Doppie Porte USB per Galaxy S9 S8 Note 8, LG V6 V20, Google Pixel, Nexus, HTC 10 e iPhone XS XR X 8 7 Plus 17.99€ ► 39€ ►

AUKEY Quick Charge 3.0 ( 4 porte)



Modello identico al precedente Aukey, ma questo presenta oltre alla porta QuickCharge 3.0 anche altre tre porte a ricarica intelligente che sono in grado di riconoscere il dispositivo per erogare la giusta corrente.

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 42W 4 Porte Caricatore USB per Samsung Galaxy S9 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6, HTC 10, iPhone XS / XS Max / XR, iPad Pro / Air ecc. 25.99€ ► 969€ ►

Caricatori da tavolo – La soluzione ideale per la scrivania

RAVPower Caricabatterie da Tavolo a 4 Porte



Uno dei più economici è sicuramente questo caricatore RavPower da 4 porte con ricarica intelligente. Non presenta la ricarica rapida

RAVPOWER Caricabatterie da Tavolo a 4 Porte con Tecnologia iSmart 40W / 8A, Alimentatore Portatile da Viaggio, Compatibile con Dispositivi USB per iPhone, Galaxy, Tablet, ect. (Bianco) 17.99€ ► 311€ ►

Simpeak Caricatore da Tavolo Incassato 4 Porte



Il più originale della categoria, se avete una scrivania potete pensare di incassarlo così da avere una postazione di ricarica intelligente. Non è presente la ricarica rapida

Simpeak - Caricatore da scrivania con 4 porte USB compatibile con iPadtablet compatibile con iPhonesmartphone 9€ ►

AUKEY Quick Charge 3.0 (6 porte)



Soluzione Aukey a 6 porte, due delle quali con la quick charge 3.0. Le altre porte USB sono di grado di riconoscere i dispositivi ed eroga la giusta corrente grazie ad un chip intelligente.

AUKEY Quick Charge 30 Caricatore USB da Muro 6 Porte 60W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 Note 8 LG G5 G6 Nexus 5X 6P HTC 10 iPhone XSXS MaxXR iPad ECC 286€ ►

Anker PowerPort 10

Soluzione ricchissima di porte, ben 10! Ideale per chi ha tanti dispositivi da ricaricare quotidianamente. Non supporta la ricarica rapida.

Anker PowerPort 10 - Caricabatterie da rete con 10 porte USB 60 W per PC portatilitablet AppleAndroid iPhone 6S6S Plus66 Plus iPad ProiPad Air 2Mini 3 Galaxy S6S6 Edge e altri modelli colore NeroBianco 296€ ►

Anker Caricatore da tavolo Premium 5 porte USB/USBC con Power Delivery



La soluzione ideale per molti. Questo caricatore da tavolo premium presenta 4 porte senza ricarica rapida che sono in grado di riconoscere il dispositivo ed erogare fino a 2.4A. Caratteristica importante è la presenza di una USB Type-C in grado di erogare corrente a dispositivi come Macbook o altri ultrabook dotati di USB Type-C fino a 30W.

Anker Caricatore da Tavolo Premium 60W a 5 Porte con Una Porta USB C di Power Delivery da 30W per MacBook Air iPad PRO 2018 e 4 Porte PowerIQ per iPhone XSMaxXRX8 Galaxy S9S8 e Gli Altri 296€ ►

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide:

Rimani aggiornato in tempo reale sulle offerte TECH grazie al nostro canale Telegram: www.t.me/offerte_techzilla