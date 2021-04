Quale sono le migliori schede madri AMD? Questa domanda ce la siamo fatta più o meno tutti durante la progettazione di un computer desktop a base AMD.

Prima di vedere nel dettaglio quali sono le migliori schede madri AMD una piccola spiegazione sul loro funzionamento.

Che cosa è una scheda madre?

La scheda madre può essere considerata il sistema circolatorio del nostro PC desktop. Per chi non lo sapesse, infatti, tutti i componenti sono collegati direttamente alla scheda madre ed essa funge letteralmente da collante per tutto il PC. La scheda madre è colei che veicola le informazioni tra la CPU e la RAM, è il pezzo centrale che controlla le frequenze della GPU e che permette il passaggio dei dati tra un SSD e una penna USB.

Per farla più semplice, senza una scheda madre, non può esistere un PC funzionante.

Pertanto è facile dedurre che la scheda madre è il supporto che serve per mettere in comunicazione tutti i componenti elettronici del nostro PC, gestendoli al meglio per avere un computer stabile e funzionante.

Adesso invece vediamo quali sono le migliori schede madri AMD e quali sono i modelli da noi suggeriti per il vostro PC.

Quali formati esistono di schede madri AMD?

A prescindere dalla tipologia di produttore esistono tre grandi famiglie di schede madri: ATX, micro ATX e mini ATX (chiamate Mini ITX per le CPU AMD)

Se per la prima è necessario avere un case desktop di grandi dimensioni, non è obbligatorio installare la più piccola in un case piccolo, è solo una questione di ottimizzazione di spazi e delle proprie necessità di espansione.

Fondamentalmente le differenze, oltre le dimensioni, sono la presenza o meno di più slot di espansione. Se nelle più grandi ATX potrete trovare ogni genere di slot PCI in quelle più piccole si andrà a ridurre lo spazio per le memorie RAM e molti altri piccoli slot meno usati.

I nostri suggerimenti si basano su CPU AMD di ultima generazione ( socket AM4) che è la scelta ideale per costruire un nuovo PC con base AMD in questo momento.

Abbiamo deciso di non inserire alcun modello con un socket AM3+ o inferiore perché ormai fin troppo datati e, nel caso di un upgrade al proprio PC, suggeriamo caldamente di effettuare un upgrade totale alla combinazione CPU + scheda madre, per godere appieno delle nuove tecnologie AMD.

Migliori schede madri AMD

Soluzione Mini ITX

Gigabyte B450 i Aorus Pro

Le piccole schede MINI ITX sono ideali per un desktop piccolo e compatto. Con questa Gigabyte B450 i Aorus Pro si ha la piena compatibilità con i processori AMD Ryzen 3000 e con le due generazioni precedenti.

Spiccano tra le caratteristiche tecniche la Ultra Durable Armor per slot PCIe / memory, interfacce USB Type-C su schede selezionate, qualità audio raffinata, porta Ethernet ad alta velocità e il più recente design WIFI standard.

Le schede madri Gigabyte AM4 sono perfette per gli utenti che desiderano costruirsi uno dei migliori pc a base AMD.

Soluzione Micro ATX

MSI A320M-A Pro

La piccola MSI A320M-A Pro racchiude tutte le tecnologie attuali, in un form factor compatto e perfetto per ogni build.

Ideale con i processori Ryzen delle prime tre generazioni per creare una build economica ed efficiente.

Una delle schede madri più interessanti se si vuole mantenere basso il costo della build.

Soluzione ATX

ASUS TUF GAMING B450-PLUS II

La versione aggiornata di questa ASUS TUF Gaming B450-PLUS II ha tutto quello che serve per essere una buona scheda madre di media fascia.

E necessario fare attenzione, in caso di acquisto, di assicurarsi che la confezione riporti la dicitura : AMD RYZEN 3000 Desktop Ready, così da non avere l'obbligo di aggiornare il bios prima di installare qualsiasi componente.

Assicurarsi della compatibilità del processore che si vuole andare ad installare su questa scheda madre attraverso il sito ufficiale del produttore.

Migliore ASUS

ASUS ROG STRIX B550-F GAMING

Questa scheda madre incarna pienamente lo spirito ROG con un'estetica accattivante, tra cui il logo ROG eye e il motivo cybertext inciso sulla copertura delle connessioni I/O. Questo nuovo design audace e futuristico riflette chiaramente le origini gaming della serie.

ROG Strix B550-F Gaming integra due slot M.2, uno dei quali supporta PCIe 4.0 per la massima flessibilità di archiviazione ed elevate velocità di trasferimento dati grazie alla 3a Generazione di piattaforma AMD Ryzen.

Entrambi gli slot M.2 supportano socket fino a 22110 e NVM Express RAID per massime prestazioni.

Migliore MSI

MSI MAG B550M MORTAR

Una delle migliori scelte in casa MSI per i nuovi processori AMD Ryzen.

Il socket AM4 di questa scheda è compatibile con le CPU Ryzen 5000 & 3000 per una maggiore versatilità generale.

Con velocità di trasmissioni dati altissime e software di gestione di prima categoria avere un sistema estremamente reattivo e stabile, non sarà più un'utopia.

Migliore Gigabyte

GIGABYTE 550I AORUS Pro AX

Una delle migliori schede madri Gigabyte per processori AMD. Con questa Gigabyte 550I Aorus Pro AX avrete la piena compatibilità con tutti i gli ultimi processori presenti sul mercato.

Grazie ad un un software di prima categoria, e una costruzione impeccabile, questa scheda madre permetterà a chiunque la scelga di avere un PC sicuro grazie alla sua qualità.

Questi sono i nostri suggerimenti per le migliori schede madri AMD. In futuro creeremo un articolo dedicato ad una maggiore spiegazione del funzionamento delle migliori schede madri AMD e alla loro corretta installazione, senza tralasciare ovviamente una overture sulle funzioni nascoste all’interno di ogni motherboard.

E’ necessario, prima di effettuare eventualmente un’acquisto, di controllare effettivamente la compatibilità tra CPU che intendete installare e la scheda madre che volete acquistare. Indicativamente tutti i processori dell’attuale generazione sono perfettamente compatibili con tutte le schede, ma se si volesse installare un processore su di una scheda non troppo recente, sarà necessario consultare il manuale di ogni singola scheda, presente sul sito di ogni produttore.

