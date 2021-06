Quante volte, durante una sessione di gioco o un filmato, avremmo voluto godere di un audio più forte, più definito e più avvolgente, rispetto a quello standard del monitor o delle casse del notebook?

Se la risposta è, come immaginiamo, “ogni volta” la nostra guida migliori speaker è proprio quello che fa al caso vostro.

Spesso e volentieri l’idea di avere un degli speaker dedicati viene accantonata, a discapito di cuffie gaming o più semplicemente per degli altoparlanti integrati talvolta nello chassis del notebook e altre volte in quello dei monitor gaming.

Rispetto al passato, è molto più semplice scegliere i migliori speaker in quanto, il progredire della tecnologia, ha permesso di snellire i componenti rendendo le casse oltre che potenti e belle da vedere e mostrare.

Per questo motivo, la selezione di Techzilla.it include solo prodotti realmente validi, scremando i numerosi prodotti in commercio, proponendovi esclusivamente i migliori speaker per fascia di prezzo, adatti ad ogni esigenza.

Come scegliere i Migliori Speaker?

Prima di scegliere i migliori speaker, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima di inoltrarci nella guida.

Quali sono le caratteristiche da guardare prima di scegliere i migliori speaker?

La tipologia, e soprattutto la dimensione degli speaker varia in base alla destinazione finale. Non è necessario avere un impianto mostruoso per una cameretta così come è riduttivo avere due casse semplici per un setup professionale.

Quanto devo spendere per acquistare i migliori speaker?

La fascia di prezzo a cui si incominciano a trovare degli ottimi speaker si aggira intorno alle 70 €. Ovviamente il design inciderà molto sul prezzo finale pertanto è sempre bene sapere dove andranno posizionate e valutare se è necessaria una soluzione, oltre che performante, esteticamente gradevole.

5.1 / 2.1 / 2.0 , quale è il setup giusto per me?

Dipende dalla tipologia di contenuto riprodotto e dalla possibilità di installazione. Un setup 5.1 è decisamente più ingombrante di solo due casse. Soprattutto, se non verrà mai sfruttato con nessun titolo, l’acquisto di un setup 5.1 sarebbero soldi buttati. Un gioco che non necessità, o meglio non prevede, suoni provenienti da angolazioni estreme non verrà percepito in maniera migliore dal nostro udito solo per la presenza di di qualche speaker in più.

Quindi cosa devo prendere in considerazione prima di comprare i migliori speaker per giocare?

Per essere il più schematici possibile possiamo dire:

Giocate a FPS o a qualsiasi altro titolo che possa beneficiare della riproduzione del suono a 360°? La scelta giusta è un setup 5.1 Siete amanti di film, serie televisive e volete sentire distintamente i bassi, oltre ad avere un’esperienza più completa, durante le partite online? La scelta giusta è un setup 2.1 Mentre ascoltate la musica, o giocate cercate solamente un suono migliore e più alto rispetto alla situazione standard? La scelta giusta è un setup 2.0

Migliori Speaker

I più economici 2.0

ELEGIANT Casse PC 10W

La soluzione più economica, ma non per questo meno performante sono queste ELEGIANT Casse PC da 10W (5+5) che offrono anche simpatici effetti luminosi.

E' possibile utilizzare queste casse sia con il PC, attraverso un normalissimo cavo USB, oppure un dispositivo esterno, come lo smartphone, via jack audio da 3,5 mm.

Attenzione non dispongono di alimentatore bensì si alimentano via USB, pertanto sarà sempre necessario avere una porta libera a disposizione, sia essa di un pc, una console, o di un caricatore da parete.

Presente un interruttore frontale per l'accensione e lo spegnimento, che funziona anche per regolare il volume

ELEGIANT Casse PC 10W Connettività : USB + Jack 3.5

: Jack per cuffie : 1

: Potenza : 10 WATT

: Setup : 2.0

: RGB: 1 ELEGIANT Casse PC, 10W Altoparlante USB LED Speaker Portatile per Computer Notebook Laptop MP3 iPhone11 XS Max XR x 8 7s iPad Samsung S10 S8+ Huawei P30 P20 10 HTC Scuola Casa Festa Ufficio Viaggi ECC 23.98€ ► 44.93€ ► 47€ ► Vai alla scheda tecnica completa

Una soluzione wireless

Logitech Z207

Gli altoparlanti per computer Logitech Z207 Bluetooth offrono una potenza di 10 watt di picco/5 watt RMS per un suono completo sulla propria scrivania.

Ogni altoparlante dispone di un driver attivo/alimentato che offre un audio a gamma completa e di un radiatore passivo che fornisce l'estensione per i bassi.

E' possibile connettere un wireless un massimo due dispositivi Bluetooth oppure trasmettere l'audio attraverso la connesione di un dispositivo tramite l'ingresso da 3.5 mm.

Logitech Easy-Switch ti consente di passare rapidamente da una sorgente audio all'altra, semplicemente mettendo in pausa l'audio su una e riproducendolo da quella successiva.

Tutti i tasti, e i controllo per l'associazione bluetooth, i controlli di volume e accensione, la presa per cuffie si trovano posizionate sull'altoparlante destro.

I più economici 2.1

Creative Pebble Plus 2.1

Ricalcando i grandi risultati ottenuti dal modello precedente compatto e potente, e premiati come migliori altoparlanti per computer del 2018, questi Creative Pebble Plus sono una soluzione economica per avere un setup 2.1. Essi migliorano l'esperienza audio grazie ai doppi bassi, pur mantenendo un design pulito e minimalista.

Gli altoparlanti sono dotati di doppi driver far-field inclinati a 45° accompagnati da un subwoofer down-firing per una nitidezza cristallina e bassi più potenti e pompanti.

Premendo un pulsante per accedere alla modalità a guadagno elevato si potenzierà l'usscita audio dei due satelliti ad un massimo di 8 W, ottenendo prestazioni dei bassi più potenti e suoni completamente avvolgenti.

Il sound perfetto 2.1

SPEEDLINK Gravity Carbon RGB 2.1

Il sistema gravity carbon rgb è un sistema di altoparlanti 2.1 attivi per PC e notebook dal elegante look carbonio.

L'illuminazione rgb per subwoofer e satelliti con 16,7 milioni di colori gli conferisce un tocco di eleganza particolare.

Si possono impostare sei modalità, tra l'altro gli effetti luminosi si adattano anche alla musica riprodotta e forniscono un feeling personalizzato alla propria postazione.

E' possibile collegare il gravity carbon rgb a un dispositivo multimediale, a un smartphone o un tablet tramite un cavo aux o tramite bluetooth approfittando delle varie possibilità di impiego.

Il potente subwoofer oltre a offrire bassi intensi è caratterizzato soprattutto da un ampio spettro sonoro.

Il sistema di altoparlanti può essere facilmente controllato tramite un pratico telecomando da tavolo e grazie all'interruttore di alimentazione e alla modalità di stand- by automatica evita un'inutile spreco di energia.

Il meglio su piazza

Logitech Z607

Logitech Z607 offre un suono surround 5.1. con una potenza di picco di 160 W avvolgendo la propria stanza con un suono di alta qualità.

Completamente compatibili con ogni dispositivo (TV, telefono, computer, giochi e altro tramite ingressi RCA, jack ausiliario da 3.5 mm e Bluetooth) è possibile sfruttare questo setup per ogni genere di ascolto sia esso ludico, all'interno dell'ultimo videogame, che per ottenere una vera e propria esperienza audio cinematografica a casa propria.

E' possibile riprodurre contenuti audio direttamente da unità USB e schede SD e ascoltare la radio FM.

Il driver del subwoofer da 5.25" spreme al massimo i bassi, mentre il telecomando incluso e i cavi posteriori lunghi da 6.2 metri facilitano l'installazione e l'utilizzo in qualsiasi ambiente.

Goditi alti cristallini (fino a 20 kHz) e bassi profondi e potenti (fino a 50 Hz) con un sistema di altoparlanti per veri appassionati.

In conclusione è possibile notare che, nel caso dei migliori speaker, è possibile trovare un prodotto interessante anchesotto lo scoglio dei 50€.

Certamente per chi cerca prestazioni e qualità maggiore, è necessario salire con la spesa, ottenendo un’immersione maggiore nei videogiochi, o nei contenuti multimediali.

