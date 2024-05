Motorola annuncia la disponibilità in Italia di motorola edge 50 ultra, il flagship della famiglia, e di motorola edge 50 fusion. L’intera famiglia edge 50 di Motorola è progettata con uno spiccato senso di armonia e con l’intento di offrire una speciale esperienza visiva e tattile.

Motorola edge 50 ultra esemplifica l’attenzione di Motorola per il design ed è stato sviluppato per stupire anche gli utenti di smartphone più esigenti. Con le sue curve confortevoli, i materiali pregiati come il vero legno, il materiale premium vegano e il colore Pantone dell’anno, Peach Fuzz, questo dispositivo è più di un semplice smartphone: è un’opera d’arte.

Motorola edge 50 ultra (16/1 TB) è già in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 999 euro nelle colorazioni Forest Grey, Nordic Wood e Peach Fuzz.

Motorola edge 50 fusionoffre funzionalità di alto livello a una gamma più ampia di consumatori. Che si tratti di uno studente che va a lezione o di un professionista impegnato in un viaggio, i colori vivaci e il profilo sottile di edge 50 fusion lo rendono il compagno perfetto.

motorola edge 50 fusion (12/256 GB) è già in vendita in Italia con un prezzo di partenza di 449 euro nelle colorazioni Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue.

Trade In Motorola

Con motorola edge 50 family sarà possibile partecipare al programma “Trade In” pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone. Per l’acquisto di edge 50 ultra ed edge 50 fusion, Motorola offre una supervalutazione rispettivamente di 150€ e 50€ all’interno del programma.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!