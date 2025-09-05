In occasione del Lenovo Innovation World, Motorola introduce una nuova ondata di dispositivi motorola edge e moto g pensati per coprire esigenze differenti: dallo smartphone compatto con fotocamere evolute al battery-phone per i maratoneti dell’autonomia, fino a un modello entry che punta su display extra-large e funzioni di AI. Accanto alla line-up, il brand svela prezzi e disponibilità locali di The Brilliant Collection, la collaborazione con Swarovski che coniuga design ricercato e tecnologia.

motorola edge 60 neo: compatto, robusto, con fotocamere evolute e moto ai

motorola edge 60 neo è “il telefono più leggero della sua categoria”. La scocca compatta è pensata per la mobilità e offre IP68/69⁵, Corning Gorilla Glass 7i e MIL-STD-810H. Il look è valorizzato da un display da 6,36” con fino a 3000 nit, “il display più luminoso della sua categoria”, e cornici ultra-sottili. Tre le tonalità Pantone disponibili: PANTONE Frostbite, PANTONE Poinciana, PANTONE Grisaille.

Sul fronte imaging, moto ai alimenta il Photo Enhancement Engine (fusioni di esposizioni, dettaglio, texture, colori), Signature Style e Stabilizzazione Adattiva per foto e video più stabili. moto ai funge anche da assistente proattivo con Next Move (riconosce il contenuto a schermo e suggerisce step successivi), integrazioni con Perplexity, Microsoft Copilot, Playlist Studio e Image Studio per generazione creativa (immagini, avatar, adesivi, sfondi).

La batteria da 5000 mAh garantisce “fino a 44 ore di autonomia” e la TurboPower 68W promette “un’autonomia per l’intera giornata in soli 7 minuti”. Presente anche la ricarica wireless 15W (caricabatterie wireless venduto separatamente).

moto g06 power e moto g06: grande schermo, AI in camera e tanta autonomia

Per chi cerca valore e durata, arrivano moto g06 power e moto g06 con display HD+ da 6,88” (il più grande mai visto su un dispositivo moto g), High Brightness fino a 600 nit, Water Touch, audio Dolby Atmos con speaker stereo e Bass Boost, Bluetooth 6.0 a bassa latenza.

Entrambi integrano fotocamera principale 50 MP con sensore di luce 2-in-1, selfie cam 8 MP e funzioni AI per ritratti e scatti notturni; tramite Google Foto arrivano strumenti come Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur. Il design è curato e resistente a polvere e impronte, con colori Pantone e IP64; Corning Gorilla Glas3 protegge il display. Il modulo LotX opzionale estende riparabilità e upgrade.

Sotto al cofano, fino a 12 GB di RAM con RAM Boost,, storage 64/128/256 GB espandibile fino a 1 TB (microSD) e chipset MediaTek Helio G81 Extreme. Tra le funzioni smart, “Cerchia per cercare con Google”¹⁸ e l’accesso a Gemini per assistenza multimodale.

moto g06 power

Punta tutto sulla batteria: 7000 mAh per “oltre due giorni e mezzo”, “28 ore di riproduzione video” e 1000 cicli mantenendo “oltre l’80% della salute”. È “la batteria più grande di sempre nel suo segmento”.

Specifiche MOTO G06

Display: 6,88″, LCD, risoluzione HD+, luminosità 600 nit, tecnologia Water Touch (ottimizzato per l’uso con mani bagnate)

SoC: MediaTek Helio G81 Extreme

RAM: 4 GB, espandibili fino a 12 GB via RAM Boost

Archiviazione: da 64 a 256 GB, espandibili via microSD (max 1 TB)

Fotocamere: Principale: 50 MP Frontale: 8 MP

Colori: PANTONE Arabesque, PANTONE Laurel Oak, PANTONE Tapestry, PANTONE Tendril

Prezzi e disponibilità: 4+64 GB: da metà settembre a 119,90€ 4+128 GB: da ottobre a 139,90€ 4+256 GB: da ottobre a 149,90€



The Brilliant Collection (con Swarovski): stile e tecnologia in edizione speciale

La collaborazione con Swarovski debutta in Italia da metà settembre con motorola razr 60 (finitura premium vegana trapuntata 3D, 35 cristalli incastonati a mano e grande cristallo a 26 faccette sulla cerniera, più custodia a tracolla abbinata) e moto buds loop in PANTONE Ice Melt con Sound by Bose e design open-ear.

Prezzi e disponibilità (Italia)

motorola edge 60 neo : disponibile da fine ottobre a 399 € .

: disponibile a . moto g06 : disponibile da metà settembre 4/64 a 119,90 € ; da ottobre 4/128 a 139,90 € e 4/256 a 149,90 € .

: disponibile a ; a e a . moto g06 power : prezzo non indicato nel comunicato; posizionamento orientato alla massima autonomia con batteria 7000 mAh .

: prezzo non indicato nel comunicato; posizionamento orientato alla massima autonomia con batteria . The Brilliant Collection (motorola razr 60 + moto buds loop, PANTONE Ice Melt): disponibile da metà settembre a 999 € (set).

