In questi giorni stanno uscendo tutti i migliori prodotti che saranno disponibili in questo 2021. MSI, noto produttore mondiale di laptop e hardware gaming, ha annunciato diversi nuovi prodotti che vanno ad affiancarsi ai già popolari notebook gaming targati MSI.

Durante l’evento internazionale MSIology, è stato presentato l’esclusivo GE76 Raider Dragon Edition Tiamat, un notebook gaming dalle altissime prestazioni ed equipaggiato con la nuova scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3080.

MSI è sempre tra i primi produttori al mondo ad offrire ai propri consumatori prodotti dotati delle migliori tecnologie, le migliori schede grafiche, a seconda della tipologia di portatile, sia esso della serie GE, GS, GP e GF che racchiudono quasi totalmente l’ecosistema dei notebook gaming MSI, per assicurare, a seconda del modello, un’esperienza di gioco cinematografica.

Le ultime schede grafiche GeForce RTX di serie 30 godono dell’architettura Nvidia Ampere di seconda generazione che migliora esponenzialmente la qualità grafica del ray tracing e perfezionano la funzionalità della IA nelle più svariate applicazioni.

Inoltre MSI ha collaborato direttamente con Nvidia e Intel, adattando la Resizable Bar technology, che consente alla CPU di avere pieno accesso alla memoria della GPU, aumentando a necessità gli FPS del 5-10% a tutto vantaggio dell’esperienza di gioco.

Consapevole dell’importanza della velocità di connessione, MSI ha deciso di offrire il supporto al Wi-Fi 6E per le nuove line-up di prodotti, permettendo così di lavorare sulla banda dei 6 GHz e garantire prestazioni ancora migliori con lo streaming video, la realtà virtuale e diverse altre esperienze wireless.

GE Raider

Il nuovo GE76 Raider Dragon Edition Tiamat, grazie alle sue straordinarie caratteristiche, incarna alla perfezione il mito dell’antica Dea babilonese e ne rievoca l’infinito potere. Equipaggiato con grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 3080, processori fino a Intel Core i9 e WiFi 6E, garantisce anche ai gamer più appassionati davvero tutte

Le performance che possono desiderare, mentre l’esclusivo sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost 5, composto da 6 heat pipe e 2 ventole, permette di mantenere le temperature sempre sotto controllo.

Con il suo accattivante design e caratterizzato dalla tecnologia Mystc Light, che condivide con l’ormai leggendario GE66, questo straordinario laptop rappresenta sicuramente la scelta ideale per chi desidera il massimo per giocare al meglio con i più recenti titoli triple-A.

GS66 Stealth

In grado di distinguersi per l’elegante design e il profilo sottile, il GS66 Stealth è la scelta perfetta anche per i professionisti, che di giorno potranno sfruttare le sue sorprendenti caratteristiche sul lavoro, mentre di sera potranno eccellere anche sui campi di battaglia più difficili, grazie alla grafica GeForce RTX 30 e a processori Intel fino a 8 core, che consentono di godere delle meraviglie del 4K e del ray-tracing.

Il suo raffinato look Sharper in Core black, che gli ha permesso di aggiudicarsi prestigiosi premi come l’IF Design Award e il Red dot winner of 2020, è una vera e propria delizia per gli occhi, così come il display IPS a 300Hz.

La sua batteria da 99,9 Whr è poi davvero il massimo per un laptop e assicura una lunga autonomia per giocare o lavorare ovunque si desideri. Il GS66, infine, supporta anche True Color 3.0 e il surround view mode con 1+2 Matrix Display.

GP66 & GP76 Leopard

Realizzati per dare il meglio di sé nel quotidiano e anche con i lavori più impegnativi, questi eccellenti laptop sono equipaggiati con grafica fino a GeForce RTX 3080 e i più recenti processori Intel Core i7.

Grazie alla possibilità di supportare display fino a 8K e a una completa dotazione di porte di I/O, i notebook delle serie GP66 e GP76 Leopard sono le piattaforme ideali anche per lo sviluppo di complessi progetti di ingegneria e design.

Stealth 15M

Con un peso di soli 1,7 kg e uno spessore di appena 16,15 mm, l’elegante Stealth 15M è attualmente il gaming laptop da 15” più sottile al mondo. Basato sui processori Intel 11a gen serie H e grafica della serie GeForce RTX Serie 30, questa nuova proposta firmata MSI consente agli appassionati di destreggiarsi al meglio tra le attività quotidiane e i giochi.

Serie GF75 & 65 Thin

I sottili e leggeri GF75 e 65 Thin sono la scelta ideale per chi è alla ricerca di un gaming laptop stiloso e a l tempo stesso accessibile. Grazie ai processori fino a Intel Core i7, alla grafica GeForce RTX Serie 30 e ai display IPS a 144Hz con cornici sottili, sono in grado di offrire prestazioni e qualità di visualizzazione sempre ottimali.

Creator 15

Dotato di pannelli True Pixel 4K calibrati individualmente da Calman e in grado di visualizzare il 100% della gamma colori AdobeRGB, il Creator 15 è stato pensato per soddisfare le esigenze dei creativi più esigenti. Grazie alle prestazioni della grafica GeForce RTX™ Serie 30, questo laptop è in grado di garantire una velocità nei rendering video e 3D ancora più elevata, mentre i nuovi display touch screen e la batteria da ben 99,9Whr consentono di dare ulteriore impulso alla produttività.

Fino al 31 Gennaio 2021 MSI offre la possibilità a quanti desiderano acquistare tra i primi al mondo un notebook equipaggiato con NVIDIA GeForce RTX serie 30 di beneficare su alcuni modelli di uno sconto fino a 300 euro.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare questo link.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!