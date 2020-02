Nacon è il famoso partner commerciale di Sony Interactive Entertainment con oltre 20 prodotti realizzati su licenza ufficiale Playstation 4. Le periferiche create dalla casa francese sono ideali per chiunque, sia esso un professionista che un neofito è possibile trovare l’accessorio perfetto per chiunque sul catalogo Nacon.

Sono state presentate in questi giorni due periferiche pensate principalmente per gli utenti che trasmettono i loro gameplay sulle piattaforme di streaming, vediamole insieme.

Microfono da Streaming per Playstation 4

Tenendo in mente i content creator su PS4 questo microfono realizzato da Nacon è ideale per registrare la propria voce e trasmetterla durante le sessioni di streaming. Il suono viene catturato in maniera precisa e efficace permettendo di trasmettere la nostra voce con dettagli cristallini. Dotato di tecnologia cardioid, il Microfono Streaming di Nacon dispone di una registrazione direzionale in grado di eliminare i rumori di sottofondo. È inoltre dotato di un convertitore analogico-digitale (ADC) con risoluzione 16bit/48khz per supportare ogni connessione. Il design sobrio ed elegante, con retroilluminazione dedicata, è l’ideale per ogni tipo di setup. Incluso nella confezione un compatto e solido treppiede in metallo e un piccolo pannello antirumore per bloccare suoni di sottofondo.

Prezzo consigliato di vendita: €79,99