Narwal ha inaugurato IFA 2025 con una gamma completa di soluzioni pensate per semplificare le pulizie profonde. L’azienda propone un approccio che va oltre la semplice aspirazione, puntando a trasformare la cura della casa in un’esperienza intelligente e senza sforzo. AAl centro della presentazione c’è la filosofia CleanFlow, basata su tre pilastri: Mopping Flow, Vacuuming Flow e Intelligent Flow. Un approccio olistico che integra lavaggio a caldo, aspirazione potente e navigazione AI in prodotti progettati per adattarsi agli spazi e ridurre al minimo l’intervento umano.

Narwal FLOW: il modello di punta

Il protagonista assoluto è Narwal FLOW, che abbiamo visto nell’articolo dedicato, robot che porta con sé il sistema FlowWash Mopping, il primo mocio a rullo al mondo alimentato da circolazione continua di acqua pulita. Lavaggio a 45 °C, ugelli anti-intasamento e mop EdgeReach garantiscono igiene e copertura totale.

Con 22.000 Pa di aspirazione, tecnologia CarpetFocus profilo ultrasottile da 95 mm e sistema NarMind™Pro con mappatura 3D e 10 TOPS di potenza, FLOW si presenta come una soluzione completa per la cura dei pavimenti. La stazione di manutenzione autonoma gestisce lavaggio e asciugatura dei mop, svuotamento della polvere e igienizzazione automatica.

Narwal Freo Z10 Pro: efficienza e automazione

Il Freo Z10 Pro si rivolge alle famiglie che cercano una soluzione premium. Offre 18.500 Pa di aspirazione, mop triangolare a 12 N con rotazione a 180 RPM e tecnologia CarpetFocus. La navigazione AI riconosce oltre 100 oggetti, mentre il lavaggio con acqua calda a 45–75 °C e il sacchetto della polvere da 2,5 L garantiscono fino a 120 giorni di utilizzo senza manutenzione.

Narwal Freo X10 Pro: compatto e pratico

Pensato per la pulizia quotidiana, l’X10 Pro è alto solo 107 mm, capace di scivolare sotto i mobili e offrire 11.000 Pa di aspirazione con pressione dei mop a 8 N. Utilizza navigazione laser e TOF, quattro modalità tappeto e un sistema di asciugatura a caldo dei mop. Anche qui è previsto un sacchetto da 2,5 L per 120 giorni di utilizzo senza interventi manuali.

Narwal V40 Station: aspirazione senza fili

La V40 Station è un aspirapolvere cordless con stazione di auto-svuotamento da 3 L e fino a 120 minuti di autonomia. Con 220 AW di aspirazione, sistema di rilevamento intelligente della polvere e doppio filtro HEPA H13, pulisce superfici e fessure garantendo anche la purificazione dell’aria.

Le batterie removibili e cinque accessori lo rendono versatile e adatto a diversi contesti.

Narwal S30 Pro Wet & Dry Vacuum: potenza per famiglie numerose

Con 20.000 Pa di aspirazione e una pressione di 20 N, il S30 Pro affronta sporco ostinato su grandi superfici. La tecnologia Narwal-Air Tech riduce il carico d’uso del 48%, mentre AI DirtSense™ adatta automaticamente la potenza. Il sistema anti-groviglio taglia i capelli incastrati e la pulizia in cinque fasi assicura mop sempre igienici grazie all’asciugatura ad aria calda.

Uno sguardo al futuro

Oltre ai modelli già pronti al mercato, Narwal ha mostrato due prototipi: un aspiratore senza fili per materassi e una nuova generazione di aspirapolvere lavapavimenti. Due anteprime che confermano la volontà del marchio di ampliare il proprio ecosistema, portando l’idea di pulizia profonda in nuove categorie.

Prezzi e disponibilità

Narwal FLOW : già disponibile su Amazon e sul sito ufficiale, in promozione fino al 28 settembre a 899 € (Dock Standard, prezzo di listino 1.299 €) e 1.099 € (Dock Compatta, prezzo di listino 1.499 €).

: già disponibile su Amazon e sul sito ufficiale, in promozione fino al 28 settembre a (Dock Standard, prezzo di listino 1.299 €) e (Dock Compatta, prezzo di listino 1.499 €). Narwal Freo X10 Pro : disponibile a 599 € , con offerta lancio a 549 € valida fino al 28 settembre.

: disponibile a , con offerta lancio a valida fino al 28 settembre. Narwal Freo Z10 Pro, V40 Station e S30 Pro: in arrivo, con disponibilità variabile a seconda dei mercati.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!