Nella cornice di IFA di Berlino, Narwal ha presentato il suo nuovo robot di punta: Narwal FLOW, un dispositivo tutto-in-uno che combina aspirazione, lavaggio adattivo e manutenzione automatizzata. L’obiettivo è chiaro: offrire una pulizia profonda senza interruzioni e senza compromessi, grazie a un mix di tecnologie proprietarie e intelligenza artificiale.

Il cuore del sistema: Track Mop e lavaggio a caldo

FLOW introduce la tecnologia Track Mop, il primo sistema di lavaggio a rullo con circolazione continua di acqua pulita. Presentato per la prima volta al CES 2025, combina lavaggio ad acqua calda a 45 °C, un sistema di distribuzione con 16 ugelli anti-intasamento e il mocio estendibile EdgeReach. In questo modo il robot assicura pavimenti sempre trattati con acqua pulita, eliminando striature e contaminazioni tipiche dei sistemi tradizionali.

Durante ogni sessione, il panno viene costantemente lavato e rinfrescato, mantenendo una pressione uniforme di 12 N sul pavimento. L’acqua sporca viene convogliata in un serbatoio dedicato, chiudendo il ciclo e garantendo igiene costante.

Aspirazione potente e cura dei tappeti

Per la rimozione di polvere e detriti, FLOW utilizza il sistema DualFlow, con spazzola a rullo flottante anti-groviglio, condotto di aspirazione laterale e spazzole a rotazione inversa. Al centro lavora una potenza di 22.000 Pa, sufficiente per affrontare sporco ostinato su superfici dure e tessili.

Sui tappeti interviene la tecnologia CarpetFocus, che sigilla il flusso d’aria tra aspirapolvere e fibre, raddoppiando la capacità di pulizia rispetto ai robot tradizionali.

Navigazione intelligente e corpo ultra-sottile

A gestire i movimenti c’è il sistema NarMind Pro, basato su doppie fotocamere RGB, mappatura 3D e chip da 10 TOPS di potenza. FLOW riconosce ostacoli con precisione, supera dislivelli fino a 4 cm e riesce a infilarsi sotto mobili alti appena 95 mm, raggiungendo zone normalmente difficili da pulire.

“Ogni aspetto di Narwal FLOW riflette il nostro impegno nel creare prodotti che rendono la vita più semplice e pulita”, ha dichiarato Junbin Zhang, fondatore di Narwal. “Con FLOW abbiamo unito hardware potente, intelligenza artificiale adattiva e un’architettura autosufficiente per dare vita a un robot che non si limita a pulire, ma offre la più profonda e semplice esperienza di cura della casa possibile.”

Manutenzione automatizzata

La stazione multifunzione di FLOW gestisce in autonomia detergente, lavaggio e asciugatura del panno, oltre a svuotare la polvere in un sacchetto da 2,5 L sufficiente per circa 120 giorni. Grazie al sistema AI Adaptive Hot Water Mop Washing, regola i cicli in base al livello di sporco, mentre il Full-Cycle Hot Water Self-Cleaning sterilizza serbatoi e componenti interni.

Accanto alla stazione completa, Narwal introduce anche una versione compatta alta soli 28 cm, pensata per chi cerca minore ingombro senza rinunciare alle funzioni principali.

Integrazione smart home

FLOW può essere controllato tramite l’assistente vocale proprietario “Hey Nawa” oppure integrato con Alexa, Google Home e Siri. L’app dedicata consente di personalizzare aspirazione e lavaggio, salvare preferenze e attivare potenziamenti automatici in aree specifiche. Entro fine anno arriverà anche il supporto allo standard Matter, per un’integrazione ancora più fluida con la smart home.

Prezzi e disponibilità

Narwal FLOW sarà disponibile dal 4 settembre 2025 alle ore 15:00 su Amazon e sul sito ufficiale Narwal.

Per il lancio sono previste promozioni fino al 28 settembre:

FLOW con stazione standard : 899 € (anziché 1.299 €)

: (anziché 1.299 €) FLOW con stazione compatta: 1.099 € (anziché 1.499 €)

