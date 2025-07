Dopo il successo virale della Ninja CREAMi, SharkNinja presenta Ninja Swirl by CREAMi, la nuova macchina per dessert freddi pensata per portare a casa l’esperienza autentica del gelato soft-serve. Ispirata direttamente dai feedback degli utenti, questa nuova generazione di CREAMi è in grado di creare gelati morbidi, cremosi e personalizzati in pochi semplici passaggi.

Grazie a 13 programmi preimpostati, la Ninja Swirl consente di preparare facilmente gelati classici, gelato light, gelato artigianale, sorbetti, frappè e frozen yogurt. La vera novità è la modalità soft-serve, ideale per ottenere consistenze ancora più soffici, perfette per i palati più esigenti.

Tra le funzioni spicca CreamiFit, dedicata a chi desidera un dessert sano e bilanciato: permette di creare gelati proteici con meno di 150 kcal a porzione, ideali per sportivi o chi segue una dieta equilibrata.

Facile da usare, difficile da smettere di usare

Preparare un gelato con Ninja Swirl è semplice: basta congelare la propria base per 24 ore, inserirla nella macchina, attivare la funzione desiderata e – grazie alla leva soft-serve – dare forma a un gelato soffice da decorare con i propri topping preferiti.

“Ninja CREAMi ha generato un notevole clamore online e ha stimolato lo sviluppo di numerose e innovative creazioni di gelato. Ci ha ispirato a elevare la produzione di gelato home-made per portarla a un altro livello, superiore” ha affermatoDamian Woodward, Managing Director EMEA Distribution di SharkNinja. “Nello sviluppo della Ninja Swirl by CREAMi, abbiamo recepito il feedback dei consumatori e ora, con il semplice click di un pulsante, sarà più facile che mai realizzare gelato soft-serve a casa. Siamo impazienti di scoprire quali saranno le nuove creazioni concepite dai nostri consumatori.”

Prezzo e disponibilità

La Ninja Swirl by CREAMi è disponibile dal 30 luglio 2025 su ninjakitchen.it e presso i principali rivenditori di elettronica, al prezzo di €349,99.

