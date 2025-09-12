Il Nintendo Direct del 12 settembre 2025 si è aperto con Shigeru Miyamoto in persona, pronto a dare il via ufficiale ai festeggiamenti per il 40º anniversario di Super Mario, uscito per la prima volta in Giappone il 13 settembre 1985.

Il colosso di Kyoto ha presentato una lunga lista di annunci, in arrivo sia su Nintendo Switch 2 che sull’attuale Nintendo Switch, delineando un calendario ricco di uscite per i prossimi mesi e oltre.

Le celebrazioni per Mario

Il protagonista indiscusso è stato proprio l’idraulico baffuto. Durante l’evento sono stati annunciati:

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 , disponibili insieme dal 2 ottobre 2025 , con grafica migliorata, nuove opzioni di controllo e supporto 4K su Switch 2.

, disponibili insieme dal , con grafica migliorata, nuove opzioni di controllo e supporto 4K su Switch 2. Super Mario Galaxy Il Film , il nuovo lungometraggio d’animazione in arrivo nei cinema il 3 aprile 2026 .

, il nuovo lungometraggio d’animazione in arrivo nei cinema il . Mario Tennis Fever , in arrivo il 12 febbraio 2026 , con il roster più ampio di sempre e nuove modalità di gioco.

, in arrivo il , con il roster più ampio di sempre e nuove modalità di gioco. Nuove avventure come Yoshi and the Mysterious Book e contenuti extra per Super Mario Bros. Wonder – Switch 2 Edition, che includerà anche la modalità “Tutti al Parco Bellabel”.

Oltre ai videogiochi, sono previsti amiibo da collezione, un libro illustrato dedicato a Rosalinda, e persino un fiore parlante ispirato a Super Mario Bros. Wonder, in arrivo nella primavera 2026.

Le altre grandi novità

Nintendo non ha dimenticato i fan delle altre saghe storiche e dei titoli di terze parti. Tra i più attesi:

Gioco Descrizione Data di uscita Piattaforma Fire Emblem: Fortune’s Weave Nuovo capitolo strategico a turni della storica saga. 2026 Switch 2 Metroid Prime 4: Beyond Avventura in prima persona con nuove abilità e mondi da esplorare. 4 dicembre 2025 Switch 2 Pokémon Pokopia Gestionale innovativo in cui Ditto crea un habitat popolato da Pokémon. 2026 Switch / Switch 2 Kirby Air Riders Ritorno del racing game dedicato a Kirby, rivisitato per Switch 2. 2026 Switch 2 Donkey Kong Bananza Nuovo titolo della serie Donkey Kong, con ambientazioni inedite e azione frenetica. 2026 Switch 2 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection Terzo capitolo RPG spin-off di Monster Hunter. 13 marzo 2026 Switch 2 Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione Espansione che introduce nuove megaevoluzioni e aree esplorabili. Prossimamente Switch 2 Resident Evil Requiem Nono capitolo della saga survival horror di Capcom. 27 febbraio 2026 Switch 2 Hades II – Nintendo Switch 2 Edition Versione ottimizzata per Switch 2 del popolare roguelike. 25 settembre 2025 Switch 2 Final Fantasy VII Remake Intergrade Edizione aggiornata del remake con miglioramenti grafici. 2026 Switch 2 Dynasty Warriors: Origins Nuovo episodio del musou con battaglie su larga scala. 2026 Switch 2 Mortal Kombat: Legacy Kollection Raccolta celebrativa della saga picchiaduro. 2026 Switch 2 Stardew Valley – Switch 2 Edition Versione migliorata del farming RPG con nuovi contenuti. 2026 Switch 2 Virtual Boy Classics Selezione di giochi del mitico Virtual Boy, accessorio dedicato per NSO + Expansion Pack. 17 febbraio 2026 Switch / Switch 2

Il futuro di Switch

Tra le sorprese più particolari spicca il ritorno del Virtual Boy con una selezione di classici giocabili tramite un accessorio dedicato, disponibile dal 17 febbraio 2026 per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo.

Con oltre due ore di annunci, il Nintendo Direct di settembre ha confermato la volontà della casa di Kyoto di celebrare la propria storia senza rinunciare all’innovazione, offrendo un calendario fitto di uscite che accompagneranno i giocatori fino al 2026 e oltre.Il Direct completo è disponibile su YouTube al link: Nintendo Direct 12 settembre 2025.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!