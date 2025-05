Grande attesa in tutto il mondo per Nintendo Switch 2, l’erede della console che ha rivoluzionato il gaming portatile. Il nuovo modello si presenta con uno schermo LCD più ampio, una docking station potenziata, Joy-Con magnetici di nuova generazione e, soprattutto, porta con sé l’iconico patrimonio di titoli Nintendo, da Mario ad altre leggendarie serie.

In vista dell’uscita ufficiale, prevista per il 5 giugno 2025, Nintendo ha lanciato gli eventi internazionali Nintendo Switch 2 Experience per permettere a un pubblico selezionato di provare la console in anteprima. Gli appuntamenti di New York, Parigi, Londra, Berlino, Tokyo e Milano hanno registrato il tutto esaurito in poche ore.

Special Glue, agenzia di brand activation e live communication guidata da Federico Rava, è stata scelta da Nintendo per curare l’organizzazione dell’evento italiano, ospitato al The Mall di Milano.

Federico Rava, founder di Special Glue, ha aggiunto:

“Essere scelti da Nintendo per un evento di questa portata è motivo di grande orgoglio. Abbiamo lavorato con passione per offrire un’esperienza memorabile e continueremo a supportare Nintendo nel comunicare al meglio l’universo di Switch 2 in Italia.”

Il team di Special Glue — Ludovica Merola (Senior Project Manager), Rosa Coppola e Federica Spallacci (Junior Project Manager), Federico Camandona (Art Director) — con la Direzione Creativa di Tommaso Fochi, ha collaborato strettamente con il team Marketing di Nintendo Italia per creare un’esperienza su misura: tre giorni di evento, con una giornata dedicata esclusivamente a stampa e influencer, seguita da due giorni aperti al pubblico.

Un’esperienza immersiva firmata Nintendo Switch 2

L’evento ha accolto i visitatori a flussi controllati di 90-100 persone per volta, riuscendo a coinvolgere oltre 2000 partecipanti. Dopo la scansione del biglietto, un ledwall introduceva gli ospiti nell’universo Nintendo Switch 2, mentre un photopoint dedicato permetteva di immortalare e condividere sui social l’esperienza.

All’interno, i partecipanti accedevano all’area gaming, composta da circa 150 postazioni di prova tutte brandizzate Switch 2. Ogni ospite poteva cimentarsi in una sessione guidata di circa 20 minuti su Mario Kart World, assistito dai Nintendo Experts che illustravano le nuove funzionalità della console. Successivamente, i visitatori potevano continuare a giocare liberamente per oltre tre ore, provando altri titoli disponibili.

Durante la giornata dedicata alla stampa, Special Glue ha inoltre allestito una coffee station e un’area buffet con specialità ispirate alla tradizione gastronomica italiana.

Un lancio che segna l’inizio di una nuova era

Con la presentazione di Nintendo Switch 2, Nintendo apre una nuova fase della sua storia. Special Glue accompagnerà l’azienda anche nel lancio retail della console in Italia, attraverso attivazioni nei principali centri commerciali e aree demo dedicate.

Francesca Prandoni, Senior PR and Event Manager di Nintendo Italia, ha commentato:

“La gestione dell’evento da parte di Special Glue è stata impeccabile. La loro professionalità, affidabilità e attenzione ai dettagli hanno contribuito in modo significativo al successo di questa anteprima.”

