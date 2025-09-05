Al debutto globale a IFA 2025, nubia Air si presenta come uno smartphone che vuole superare il compromesso tra eleganza e autonomia. Con un corpo ultrasottile, un ampio display AMOLED e una batteria da 5000 mAh, il nuovo modello apre la strada alla linea “Air”, pensata per chi cerca stile, resistenza e funzioni AI di nuova generazione.

“Abbiamo ascoltato i giovani consumatori di tutto il mondo e abbiamo ricevuto un messaggio chiaro: sono combattuti tra la scelta di uno smartphone elegante, sottile e raffinato e una batteria di grandi dimensioni”, ha dichiarato Bai Keke, Vicepresidente di ZTE. “nubia Air è la nostra risposta che combina estetica e lunga durata. In ogni area chiave importante per i nostri utenti, dal sistema di imaging alla qualità del display e alla sottigliezza del design, abbiamo progettato nubia Air per essere il nuovo punto di riferimento del settore nella sua fascia di prezzo.”

Solido e resistente nonostante lo spessore ridotto

Il nuovo dispositivo integra una batteria da 5000 mAh con oltre 1000 cicli di ricarica, ottimizzata da algoritmi di risparmio energetico basati su AI. La cornice in metallo e il telaio rinforzato lo rendono resistente, mentre i test condotti – tra cui 600.000 interazioni touch, 6.000 cadute continue e 5 drop test liberi – confermano la robustezza della struttura.

Il display AMOLED da 6,78 pollici offre risoluzione 1,5K (1224×2720, 440 PPI), frequenza 120 Hz, luminosità fino a 4500 nit e copertura DCI-P3 100%, con protezione Corning Gorilla Glass 7i. Il telefono è certificato IP68 e IP69, quindi resistente sia a immersioni fino a 1,5 metri per 30 minuti sia a getti d’acqua ad alta pressione.

Fotocamere con AI e funzioni creative

nubia Air monta una tripla fotocamera posteriore AI da 50 MP e una frontale da 20 MP. Tra le funzioni troviamo AI Sport Snapshot, EIS Video Anti-Shake, modalità Super Night, HDR AI e una modalità VLOG con registrazione multi-camera. La suite AI Magic Photos include strumenti come Magic Editor e Magic Eraser per il fotoritocco.

Prestazioni e AI integrata ovunque

Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core a 6 nm, con fino a 20 GB di RAM dinamica (8+12) e 256 GB o 512 GB di storage. L’AI Performance Engine ottimizza CPU e consumi, mentre funzioni come APP Freeze aiutano a migliorare l’efficienza riducendo sprechi di energia.

Sul fronte AI, nubia Air integra Google Gemini, che abilita generazione di immagini, assistenza nella scrittura e interazioni in tempo reale. Presenti anche Circle to Search, traduzione AI in tempo reale durante le chiamate (AI Real-time Translate) e traduzione faccia a faccia con AI Conversation Translate.

Tra le caratteristiche spiccano nubia linkfree, che consente chiamate e messaggi via Bluetooth senza rete, e un comparto audio con HiFi 4 DSP, codec ad alte prestazioni e cancellazione del rumore AI Dual-Mic con AI Echo Cancellation 3.0. Lo sblocco è affidato al sensore di impronte digitali sotto il display.

Prezzi e disponibilità in Italia

nubia Air sarà disponibile da settembre 2025 nelle colorazioni Titanium Black e Titanium Desert:

512 GB a 299,90 € (presto disponibile presso WINDTRE)

a (presto disponibile presso WINDTRE) 256 GB a 249,90 €

