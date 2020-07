Nubia Watch ufficiale: bello, flessibile e stravagante!

Una giornata molto intensa per Nubia, che dopo aver presentato il nuovo Red Magic 5S e le nuove cuffie da gaming TWS e Necklace debutta anche il nuovo Nubia Watch con display flessibile.

Si tratta dell’erede spirituale del Nubia Watch Alpha che abbiamo visto in passato e che non ha goduto di grande popolarità qui da noi. Questa volta vediamo uno smartwatch molto più compatto ed elegante e la prima cosa che salta all’occhio è senza dubbio la particolare forma del display flessibile.

Vediamo infatti che il display flessibile avvolge completamente il polso, prendendo il posto di quello che tradizionalmente è il cinturino.Niente paura: a protezione del vetro troviamo il Gorilla Glass 5 che evita graffi e danneggiamenti accidentali.

Il display è infatti un AMOLED da ben 4.01″ 960 x 192 pixel (244 PPI), una diagonale estesa che viene permessa dall’utilizzo di un pannello flessibile e curvo.

Per quanto riguarda la scocca di Nubia Watch è stata realizzata con l’utilizzo di diversi materiali resistenti come ceramica e acciaio inox 316L. Nonostante questo Nubia ha già pensato a dei cinturino personalizzati per cambiare aspetto al nostro NubiaWatch.

La piattaforma hardware al suo interno è un chipset Qualcomm 9809W, ovvero lo Snapdragon Wear 2100. Nubia Watch ha incorporato inoltre un sensore di battiti cardiaci, il monitoraggio di passi e distanze percorse e non manca la presenza del GPS.

Ovviamente per via del particolare display al suo interno troviamo un software personalizzato in grado di gestire una UI sia sul quadrante che sul polso. Sono state inserite gestures ad hoc per sfruttare il display curvo: per esempio, con un rapido pinch-out a due dita è possibile spegnere il display.

Continuando a parlare di specifiche tecniche, Nubia ha equipaggiato questo smartwatch con una batteria da 420 mAh in grado di garantire circa 36 ore di utilizzo.

Mantenendolo in standby, invece, si possono raggiungere i 6,5 giorni. Per quanto riguarda la connettività, è garantito il supporto eSIM per gestire le chiamate telefonica in maniera indipendente dallo smartphone.

Prezzo e data Nubia Watch

Nubia Watch è già disponibile all’acquisto in Cina nelle 3 colorazioni disponibili al lancio: Knight Black, Armor Green e Red Flame Red. Il prezzo di listino ammonta a 1.799 yuan, pari a circa 219€, con spedizioni dal 5 Agosto.