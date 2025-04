Prosegue la rivoluzione nel segmento premium di nubia, che oggi alza ulteriormente l’asticella con il lancio simultaneo di due prodotti destinati a ridefinire l’esperienza mobile: lo smartphone nubia Z70S Ultra e il tablet nubia Pad Pro.

Al centro del nuovo Z70S Ultra c’è il sensore “Light & Shadow Master 990”, frutto della partnership con OmniVision: un’unità da 50 MP, formato 1/1.3″ e pixel da 1.2 μm che garantisce un guadagno di luminosità superiore al 40% rispetto alla generazione precedente. L’autofocus H/V Quad Phase Detection, la tecnologia DCG™ HDR e l’OIS assicurano scatti nitidi e bilanciati anche con luce scarsa, mentre l’obiettivo periscopico da 64 MP con capacità macro (fino a 15 cm) e il grandangolare macro da 50 MP ampliano il ventaglio creativo del fotografo mobile.

Un pratico pulsante a doppia corsa dedicato alla fotocamera aggiunge un tocco “pro”, rendendo ogni inquadratura immediata e precisa. Sul fronte software, le modalità AI Motion Capture, Sunset e Milky Way Night esaltano ogni dettaglio, trasformando ogni fotografia in un piccolo capolavoro.

Design full-screen e performance di vertice

Portando la settima generazione di true full-screen al massimo livello, nubia Z70S Ultra nasconde la selfie-cam sotto al display, offrendo una superficie visiva intatta e immersiva, protetta dalla seconda generazione di vetro LongXi. Sotto la scocca scorrono il chip Snapdragon 8 Elite, fino a LPDDR5X e UFS 4.0, per prestazioni da flagship in ogni ambito, dal gaming competitivo al multitasking più spinto. Il pannello a 144 Hz, con sampling touch a 2.500 Hz e rendering potenziato dall’IA, assicura reattività e fluidità senza compromessi.

La batteria agli anodi di silicio-carbonio da 6.600 mAh, con sistema di ricarica di terza generazione “Nanhai”, mantiene alte le prestazioni anche in condizioni estreme, e introduce per la prima volta la trasmissione vocale a lunga distanza senza rete, ideale in situazioni di esplorazione o emergenza.

Esteticamente, il Z70S Ultra si distingue per l’elegante anello rosso intorno alla fotocamera, il logo NEOVISION sul retro in vetro micro-inciso effetto pelle e la cornice ultrasottile da appena 1,25 mm. Lo Slide Switch Key dona accesso istantaneo a funzioni chiave come la fotocamera o la modalità gioco, per passare in un istante dalla creatività al divertimento.

nubia Pad Pro: il tablet flagship che non ti aspetti

In tandem con lo Z70S Ultra, nubia presenta anche il suo primo tablet di fascia alta, Pad Pro. Costruito attorno al processore Snapdragon 8 Gen 3 (fino a 3,3 GHz), supportato da LPDDR5X e UFS 4.0, è arricchito dal Nebula Performance Engine, da un avanzato sistema di raffreddamento a sei strati e da un frame-rate adattivo basato su intelligenza artificiale. Il display da 10,9″ 2.8K (2.880 × 1.800) con audio spaziale DTS:X Ultra trasforma ogni contenuto in un’esperienza cinematografica.

Con un corpo unibody in lega aerospaziale spesso solo 7,3 mm e dal peso di 523 g, Pad Pro mantiene la portabilità estrema senza rinunciare a robustezza e comfort. La fotocamera frontale da 20 MP assicura videochiamate impeccabili, mentre la tastiera full-size a 78 tasti, con corsa tradizionale, completa il quadro di uno strumento pensato per produttività e creatività in mobilità.

Disponibilità e prospettive globali

Dopo il debutto ufficiale in Cina, nubia Z70S Ultra arriverà sui mercati internazionali il 13 maggio 2025, seguito a breve dal nubia Pad Pro. Con tecnologie di imaging e performance al vertice delle rispettive categorie, entrambi i dispositivi sono pronti a conquistare fotografi, creator e professionisti in cerca di soluzioni all’avanguardia.

