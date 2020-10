Tra le tante novità di oggi presentate da Acer al Connected Together, oltre ai notebook consumer, i monitor è stata rinnovata completamente la linea ConceptD.

Ecco infatti gli aggiornamenti per la linea di PC ConceptD, il marchio per professionisti e appassionati della creatività che vogliono la massima qualità disponibile. Il nuovo ConceptD 300 è un potente desktop mid tower per la progettazione con CAD e BIM, per la modellazione 3D, per il rendering e per l’animazione.

Ci sono interessanti novità anche per i notebook ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro, che ora dispongono di processori Intel di ultima generazione e della nuova tecnologia di raffreddamento Vortex Flow di Acer.

Vediamo insieme tutti i modelli in arrivo nei prossimi mesi.

ConceptD 300

Acer ConceptD 300, è un elegantissimo mid-tower da 18 litri, compatto al punto giusto per essere posizionato su una scrivania senza ingombrare.

Il design è caratterizzato da una finitura bianca, un pannello superiore rifinito in legno e un pannello frontale nero. Presente anche una grande presa d’aria frontale a forma triangolare per assicurare un raffreddamento ottimizzato e mantenere i livelli di rumore bassi.

La dotazione include processori fino all’Intel i7 di decima generazione, grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 e 64 GB di memoria DDR4 a 2666 MHz. In combinazione con HDD fino a 4 TB e un veloce SSD PCIe M.2 fino a 1 TB, il ConceptD 300 è l’ideale per architetti, progettisti 3D e video editor.

Presente una gamma completa di porte di espansione, infatti il ConceptD 300 comprende più ingressi USB 3.2, un lettore di schede SD e un connettore USB Type-C per il supporto multi display e per il trasferimento dati fino a 10 Gbps.

ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro

I notebook ConceptD 7 offrono le prestazioni e la portabilità necessarie ai content creator che lavorano fuori dagli schemi e necessitano di modificare i loro progetti in movimento.

Entrambi i notebook ConceptD 7 offrono prestazioni paragonabili a quelle dei desktop grazie alle ultime tecnologie come CPU dotati di AI integrata, Intel Wi-Fi 6 (Gig +), tecnologia Thunderbolt 3 e a un display IPS1 4K.

La connessione wireless incredibilmente reattiva e affidabile è fino a 3 volte più veloce di quella garantita dallo standard 802.11ac 2×2 80 MHz (867 Mbps), e assicura meno latenza, che è un fattore critico durante lo streaming o le videoconferenze.

ConceptD 7 Pro, il più potente dei due, è equipaggiato con una potente GPU Nvidia Quadro RTX 5000, dotata di 3072 CUDA Core, 48 RT Core, 384 Tensor Core e 16 GB di memoria ultraveloce, offre tutto il necessario per creare contenuti.

Il ConceptD 7 è dotato di una GPU Nvidia GeForce RTX, ideale per progettare contenuti digitali, creare video, contenuti 3D in tempo reale o giocare in live streaming su Twitch.

Una caratteristica distintiva dei notebook ConceptD 7 è il display IPS 4K UHD (3840 x 2160) da 15,6 pollici certificato PANTONE, che copre il 100% dello spazio colore Adobe RGB e vanta una precisione del colore altissima, certificata da un valore Delta E <2.

Entrambi i modelli dispongono di una nuova soluzione per il raffreddamento termico progettata su misura, basata su tre ventole ad alta efficienza e la più recente tecnologia di raffreddamento termico di Acer.

Prezzi e disponibilità

ConceptD 300 sarà disponibile in Italia a Novembre, con prezzi a partire da 1.999 euro.

ConceptD 7 Pro è disponibile in Italia a Ottobre, con prezzi a partire da 2.499 euro.

ConceptD 7 è disponibile in Italia a Ottobre, con prezzi a partire da 2.799 euro.