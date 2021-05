Non potevano mancare nella giornata odierna i nuovi monitor gaming certificati VESA Display HDR della linea Predator: il Predator CG437K S, Predator X38 S e Predator X28.

I nuovi monitor presentati da Acer si rivolgono a diverse fasce di mercato offrendo un prodotto entusiasmante e specifico per un’ampia gamma di giocatori, che si tratti di guerrieri del fine settimana o videogiocatori professionisti.

Predator CG437K S

Il Predator CG437K S è un imponente monitor gaming da 42.5 pollici certificato NVIDIA G-SYNC che permette di riprodurre contenuti con risoluzione UHD (3840×2160) su tutte le console presenti sul mercato, attraverso due porte HDMI 2.1, con una flessibilità senza precedenti grazie alla piena compatibilità della risoluzione 4K con velocità di aggiornamento a 144Hz VRR utilizzando un solo cavo.

La presenza di un hub USB che offre una porta USB di tipo B, una coppia di porte USB 2.0 e di USB 3.0, oltre ad una porta USB di tipo C (PD30W) per una ampia possibilità di connettività. Inoltre, uno switch KVM integrato semplifica la vita di coloro che passano frequentemente da un PC all’altro.

Quando tutti i dispositivi saranno collegati, la frequenza di aggiornamento del monitor da 144Hz e il tempo di risposta VRB di 1 ms garantiranno un gameplay fluido e perfetto.

La certificazione del monitor VESA Display HDR 1000 garantisce che la riproduzione dei giochi e che la riproduzione di contenuti multimediali siano perfette e reattive sia per i gamer professionisti che per i content creator. L’eccezionale attenuazione locale, la luminosità massima di 1.000 nit e gli elevati rapporti di contrasto permettono a tutti i dettagli sullo schermo di essere estremamente realistici, mentre la classificazione Delta E <1 del monitor e la copertura del 90% della gamma di colori DCI-P3, forniscono una rappresentazione dei colori estremamente accurata.

La compatibilità NVIDIA G-SYNC mantiene il monitor e la GPU sincronizzati, offrendo la migliore esperienza di utilizzo,consentendo un gameplay fluido e senza scatti o strappi.

Il Predator CG437K S è un monitor che non passa inosservato, grazie a delle strisce di illuminazione RGB che possono essere sincronizzate con la musica e con i contenuti media.

Troviamo installate all’interno inoltre una gamma di tecnologie intelligenti che consentono al monitor di adattarsi all’ambiente di ciascun utente: Acer ColorSense regola la temperatura dello schermo per adattarsi all’ambiente circostante, Acer LightSense rileva l’illuminazione ambientale e regola di conseguenza le impostazioni di luminosità del monitor e Acer ProxiSense automaticamente riattiva il monitor quando gli utenti si trovano nelle vicinanze o lo attenua quando non sono di fronte ad esso.

Predator X38 S

Il Predator X38 S è un monitor UWQHD+ con raggio di curvatura 2300R (3840×1600) che offre una gamma di colori DCI-P3 fino al 98%, una classificazione Delta E<2 e ha la certificazione VESA DisplayHDR 600, che gli consentono di riprodurre immagini incredibilmente realistiche, con scene luminose brillanti, oppure scure con ricche sfumature di nero, per far risaltare piccoli dettagli e nemici nascosti anche quando sono avvolti dalle ombre.

Grazie ad una frequenza di aggiornamento di 175 Hz (con overclock) e un tempo di risposta di 0,3 ms G-to-G i giocatori possono scendere nei campi di battaglia senza preoccuparsi del ghosting, mentre il display da 37,5 IPS Agile-Splendor assicura che tutto scorra in maniera perfetta, nonostante l’ampio angolo di visione.

La modalitàPredator Game Mode offre ai giocatori otto modalità di visualizzazione preimpostate (personalizzabili) per adattarsi a qualsiasi tipologia di contenuto, mentre Acer LightSense e Acer ColorSense effettuano regolazioni automatiche della luminosità dello schermo e della temperatura del colore in base all’ambiente. La modalità Esports di NVIDIA G-SYNC è progettata per garantire la latenza più bassa possibile, disattivando la retroilluminazione e rendendo più facile distinguere gli oggetti nelle aree scure aumentando i livelli di nero e ottimizzando i livelli di gamma, una preimpostazione del display progettata per i giochi competitivi.

Il monitor Predator X38 S include anche NVIDIA Reflex Latency Analyzer, un rivoluzionario strumento di misurazione della latenza del sistema, che rileva i clic provenienti dal mouse e misura il tempo necessario affinché i pixel cambino velocemente sullo schermo ( per esempio, il flash della canna di una pistola), mentre NVIDIA G-SYNC ULTIMATE consente un gameplay fluido e veloce eliminando il tearing dello schermo, riducendo al minimo lo stutter del display e riducendo l’input lag.

Predator X28

Il Predator X28 è un monitor da 28 pollici con risoluzione UHD (3840×2160) caratterizzato da un profilo sottile e cornici ridotte che gli donano un look pulito e moderno. Il suo display IPS Agile-Splendor è certificato VESA Display HDR400 e offre una frequenza di aggiornamento di 155Hz (con overclock), un tempo di risposta da G a G di 1 ms, il tutto caratterizzato da una modalità super fluida ottenibile grazie a NVIDIA G-SYNC e G-SYNC Esports. Il monitor dispone anche di NVIDIA Reflex Latency Analyzer.

Completano le funzionalità le tecnologie Acer LightSense, ColorSense and ProxiSense per offrire un monitor che sia il più performante possibile in qualsiasi situazione di luminosità. Per offrire una migliore esperienza visiva la tecnologia BlueLightShield Pro ottimizza l’emissione della luce blu mantenendo la precisione del colore Delta E <1. Il Predator X28 è un monitor da gioco certificato TÜV Rheinland Eyesafe.

Prezzi e disponibilità

Il monitor Predator CG437K S sarà disponibile in Italia a novembre con prezzi a partire da 1599 euro .

sarà disponibile in Italia a novembre con prezzi . Il monitor Predator X38 S sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi a partire da 2199 euro .

sarà disponibile in Italia a settembre con prezzi . Il monitor Predator X28 sarà disponibile in Italia ad agosto con prezzi a partire da 1199 euro.

