La sezione RoG di Asus ha presentato oggi la lineup dei nuovi portatili gaming per il 2020, tutti dotati degli ultimi processori Intel Core di 10° generazione e GPU marchiate NVIDIA GeForce RTX Super.

Con un design rinnovato e un livello qualitativo di altissimo livello questi nuovi prodotti sono pensati per i content creator e i gamer del futuro. Le più recenti CPU Intel, la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX Super, sistemi di raffreddamento all’avanguardia e schermi di ultima generazione le rendono le macchine ideali per gli appassionati del settore.

Sono stati presentati diversi modelli, che vedremo sotto, quello più interessante è sicuramente lo Zephyrus Duo 15 e dal suo esclusivo touchscreen secondario ROG ScreenPad Plus. Insieme ad esso sono stati lanciati i nuovi modelli Zephyrus S, M e G sempre più leggeri e potenti, adatti per il lavoro e il gioco in mobilità e chiudono il pacchetto i ROG Strix SCAR e ROG Strix G15 Electro Punk che mantengono alti gli standard diventando dei veri e propri sostituti dei classici PC desktop.

ROG Zephyrus Duo 15

Il nuovo ROG Zephyrus Duo 15 integra l’innovativo ROG ScreenPad Plus, un touchscreen secondario per un innovativo concetto multitasking che riunisce in un unico dispositivo portatile gioco, streaming, lavoro e chat. Il ROG ScreenPad Plus da 14,1″ 4K (3840 x 1100) IPS si posiziona sopra la tastiera del notebook e sotto il suo display principale, consentendo una facile interazione con il secondo-monitor o una fluida estensione dello schermo primario.

Quando il notebook viene aperto, una cerniera inclina il display secondario verso l’alto con un angolo di 13° per offrire il massimo comfort alla vista, esponendo al contempo una massiccia presa d’aria di 28,5 mm che aspira aria fresca dall’alto del laptop. Questa disposizione dell’Active Aerodynamic System (AAS) permette allo Zephyrus Duo 15 di ospitare componenti potenti in uno chassis sottile, tra cui la CPU Intel Core i9 di 10° generazione e la rivoluzionaria GPU RTX 2080 Super di NVIDIA.

Lo Zephyrus Duo 15 sarà disponibile in due versioni, ambedue di fascia alta: un display FHD a 300 Hz ultra veloce oppure un display UHD 4K con copertura Adobe RGB al 100% per chi divide il proprio tempo tra giochi a tripla A e la produzione di contenuti. Tutti e due gli schermi sono compatibili con la tecnologia Nvidia G-SYNC per mantenere la grafica di gioco fluida, mentre la tecnologia ROG GPU Switch permette lo scambio tra G-SYNC e la modalità Optimus di risparmio della batteria di NVIDIA.

ROG Zephyrus S17

Il nuovo Zephyrus S17 offre un ampio display da 17,3 pollici con cornici super sottili racchiuse in uno chassis sottile da 18,7 millimetri. Con una frequenza di aggiornamento di 300 Hz e un tempo di risposta grey-to-grey di 3 ms, lo schermo è un vero demone della velocità che può essere abbinato a una GPU RTX 2080 Super e a una CPU Intel Core i7 di decima generazione. Condivide i vantaggi del GPU Switch con i modelli Zephyrus Duo 15 e S15, così come la certificazione del marchio PANTONE Validated che lo rende ideale sia per il lavoro creativo che per il gioco.

Lo chassis dello Zephyrus S17 ha dato spazio agli ingegneri ROG di includere alcuni extra di qualità, tra cui una tastiera completa con retroilluminazione LED RGB e un NumberPad, il famoso tastierino numerico / touchpad, oltre una rotella di controllo del volume integrata completa di retroilluminazione. La temperatura del sistema beneficia di una soluzione di raffreddamento AAS unica nel suo genere, che apre una grande presa d’aria sotto il dispositivo quando questo è in uso.

Ricordate? L’abbiamo vista nella recensione dello Zepyrus M in una versione precedente.

ROG Zephyrus S15

Il nuovo Zephyrus S15 è stato realizzato su misura per fornire ai giocatori esperti le specifiche di cui hanno bisogno in un dispositivo compatto e leggero. Il telaio compatto, sottile 18,9 millimetri, include i componenti di fascia alta del modello S17, con configurazioni che raggiungono nella massima configurazione con una GPU RTX 2080 Super abbinata a un display a 300 Hz / 3 ms. La combinazione della tecnologia G-SYNC, del metallo liquido pre-applicato per il raffreddamento della CPU e una frequenza di aggiornamento ultra elevata rendono le immagini fluide anche nel pieno dell’azione.

I rinforzi a nido d’ape sotto il poggia polsi mantengono lo Zephyrus S15 solido e resistente alla flessione, con vernice soft-touch che aggiunge una finitura liscia e resistente alle impronte digitali. All’interno, il doppio adattatore SSD M.2 può essere configurato in un rapidissimo array a RAID 0.

Con il suo telaio sottile, la connessione Thunderbolt 3 e le comode dimensioni da 15 pollici, Zephyrus S15 rende il sogno di un gioco ultraportatile una realtà. È il portatile Zephyrus definitivo per il giocatore in viaggio.

ROG Zephyrus M15

Il ROG Zephyrus M15, caratterizzato da un prezzo conveniente, offre una gamma di configurazioni che lo rendono una scelta facile per un vasto pubblico, a partire dagli otto core e dai 16 thread del processore Intel Core i7 di decima generazione. Anche qui troviamo due versioni di schermo disponibili: FHD a 240 Hz e 144 Hz oppure UHD a 4K permettendo di scegliere il display che meglio si adatta alle proprie esigenze, mentre le opzioni della GPU spaziano dalla convenient GeForce GTX 1660Ti fino alla RTX 2070.

Lo chassis professionale e sottile dello Zephyrus M15 è realizzato in lega di magnesio rinforzato strutturalmente e l’ottima fattura si percepisce al tatto. Lo Zephyrus M15, disponibile in tre colorazioni differenti, offre un set completo di porte di connessione incluso di Thunderbolt 3, uscite a doppio display e porte USB sufficienti per collegare un mouse, un gamepad e un disco esterno.

ROG Strix SCAR 15/17

I portatili ROG Strix sono macchine da gioco sfacciate che brillano sotto i riflettori delle arene per gli appassionati di esports.

Il ROG Strix SCAR 17 garantisce una potenza di gioco sfrenata costruita intorno a un display IPS a 300 Hz. Grazie all’elevatissima velocità di aggiornamento, questo pannello mostra un’azione veloce con una nitidezza senza precedenti, permettendo ai giocatori di reagire agli eventi sullo schermo più rapidamente di quanto credano possibile. Con un processore Intel Core i9-10980-HK a otto core, fino a 32 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e con GPU RTX 2080 Super.

ROG Strix SCAR 15 è invece il notebook adatto a chi cerca un modello leggero e altamente portatile. Il suo display da 15,6 pollici offre la stessa frequenza di aggiornamento a 300 Hz per i tornei con l’innegabile look Strix SCAR. È alimentato da una CPU Intel Core i9-10980-HK di 10° generazione e GPU RTX 2070 Super.

Ambedue i notebook della serie SCAR sono adornati con particolari effetti di illuminazione a LED RGB personalizzabili, tra cui una barra luminosa intorno al telaio, la retroilluminazione della tastiera e il logo RGB illuminato sulla scocca del netbook, così come l’eccezionale ROG Keystone II, un dispositivo abilitato NFC che si aggancia al lato dello chassis. Può essere personalizzato per lanciare qualsiasi gioco o app una volta inserito, fornire l’accesso a uno Shadow Drive segreto e criptato (esclusivo per Windows 10 Pro) e attivare una modalità Stealth che disattiva l’audio e riduce al minimo tutte le app una volta rimosse.

ROG Strix G15/17

ROG Strix G15 e G17 sono alimentati da processori Intel di 10° generazione fino a Core i7. Le opzioni di GPU possono essere eseguite fino alla GPU RTX 2070 Super e si dotano di display ad alta velocità di aggiornamento costruiti per i titoli di esports più famosi. Strix G17 e Strix G15 hanno display a 144 Hz di serie, ma entrambi sono disponibili anche con un pannello a 240 Hz.

Inoltre, i portatili Strix G si presentano in tre diversi schemi di colore per sottolineare lo stile personale di ogni utente. Glacier Blue e Original Black, ma la versione Electro Punk è il vero protagonista. Il contrasto tra lo scuro del metallo spazzolato e i riflessi rosa acceso è così evidente che ROG ha voluto accompagnarlo con un set complementare di periferiche di gioco.

Si perché ogni Strix G15 Electro Punk includerà in confezione un tappetino per mouse Electro Punk da 35 x 17 pollici abbastanza grande da contenere una serie completa di accessori. Alcuni Paesi offriranno inoltre un pacchetto di periferiche coordinate che includono il laptop e il pad più un ROG Strix Go Core Electro Punk Headset, un mouse da gioco ROG Impact II e uno zaino ROG Ranger, tutti caratterizzati da uno schema di colori Electro Punk da far girare la testa.

Prezzi e disponibilità

Ad oggi si conosce solo il prezzo del top di gamma, l’ Asus ROG Zephyrus Duo 15 sarà disponibile in Italia al prezzo di 4.499 €.

Per quanto riguarda i prezzi degli altri modelli invece saranno disponibili prossimamente. La disponibilità dei singoli modelli sul mercato italiano sarà comunicata successivamente.