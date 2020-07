Asus ROG annuncia i nuovi STRIX e Zephyrus con AMD e Intel

Qualche settimana fa abbiamo visto alcune novità di Asus Rog per il 2020, è notizia di oggi l’arrivo di nuovi notebook da gioco all’interno della lineup del colosso Taiwanese.

Sono stati presentati numerosi portatili con processore Intel di decima generazioni e un portatile alternativo con processore AMD, partiamo da quest’ultimo.

ASUS ROG Zepyrus G14

Con il nuovo Zephyrus G14 Asus ha re inventato la parola impossibile, realizzando un pc gaming facile da trasportare ma comunque potente per tutti i tipi di gioco.

Con soli 20 mm di spessore si potrebbe pensare ad un sistema di raffreddamento inadeguato e invece troviamo una nuovissima tipologia che mantiene alti gli standard di funzionamento sia sui processori AMD Ryzen Serie 4000 con architettura Zen, sia alla GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 2060.

Con uno schermo dall’alto refresh rate e la certificazione di riproduzione dei colori Pantone Validated qualsiasi immagine che passerà sul monitor risulterà fedele e fluida per godere di una fantastica esperienza visiva.

IMG

Con oltre 10 ore di autonomia, un peso di solo 1,6kg e due colori disponibili, Moonlight White e Eclipse Gray, non sarà difficile innamorarsi di questo Asus Rog G14.

Prezzi e disponibilità.

Asus ROG Zephyrus G14 è da oggi disponibile nelle due varianti di colore in tutti i principali negozi di elettronica, l’eshop ASUS e i Gold Store ASUS.

Il prezzo di partenza è di 1699 € per il modello senza personalizzazione led.

Tutte le informazioni per l’acquisto sono disponibili sul sito internet dedicato raggiungibile a questo link.

Asus Rog con processori Intel

A differenza del predecessore sono diversi i modelli con processore di decima generazione Intel.

Vediamoli assieme scoprendo tutte le loro caratteristiche più interessanti.

Asus Rog Zepyrus Duo 15

Con questa soluzione è stato presentato il ROG ScreenPad Plus, un touchscreen secondario per una nuova modalità di utilizzo del pc in multitasking. permette una facilissima interazione con funzioni in game aggiuntive, se supportate dal produttore, così da avere un netto vantaggio durante le partite online.

Con la sua CPU Intel Core i9 di 10° generazione, rivestita con uno speciale composto metallico liquido di Thermal Grizzly che sostituisce la classica pasta termica, non ci saranno problemi di surriscaldamento. Il display UHD 4K, con copertura Adobe RGB al 100%, e alla GPU RTX 2080 Super di Nvidia si otterranno giochi estremamente fluidi e brillanti.

Asus ROG Zepyrus S17

IMG

Un imponente portatile con un’ampio display da 17,3“, con una frequenza di aggiornamento notevole di 300 Hz e uno chassis sottile da appena 18,7 millimetri sono le caratteristiche principali che risaltano la qualità di questo notebook.

Il potente schermo ha naturalmente bisogno di CPU e grafica all’altezza, infatti anche qui troviamo l’accoppiata GPU RTX 2080 SUPER e a la CPU Intel Core i7 di decima generazione.

Asus Rog Strix Scar 15 e 17

I portatili ROG Strix non passano di certo inosservati, grazie alla loro linea aggressiva e moderna.

Asus ROG Strix SCAR 15 è il notebook adatto a chi cerca un modello leggero e altamente portatile. Il suo display da 15,6 pollici offre la frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz per i tornei con l’innegabile look Strix SCAR.

È alimentato da un processore Intel Core i7 10875H di 10° generazione e GPU Nvidia RTX 2070 SUPER.

Asus ROG Strix SCAR 17 invece garantisce una potenza di gioco sfrenata costruita intorno a un display IPS a 300 Hz.

Grazie all’elevata velocità di aggiornamento, questo pannello mostra un’azione veloce con una nitidezza senza precedenti, permettendo ai giocatori di reagire agli eventi sullo schermo più rapidamente di quanto credano possibile.

Con un processore Intel Core i7-10875-H a otto core, fino a 32 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e con GPU RTX 2070 SUPER, lo Strix SCAR 17 mostra prestazioni senza pari.

Prezzi e disponibilità