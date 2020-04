Anche MSI presenta i suoi nuovi portatili gaming per questo 2020.

Grazie ad un passato glorioso nel campo gaming e prodotti sempre più ricercati, MSI è sempre alla ricerca di nuove tecnologie da proporre ai propri clienti. Con la presentazione di oggi si aggiungono alla propria gamma ben sei prodotti dalle caratteristiche sorprendenti tutti dotati delle nuove CPU Intel di decima generazione accompagnati dalle ultime schede grafiche Nvidia GeForce RTX Super.

I due notebook più interessanti presentati oggi sono il GS66 Stealth e il GE66 Raider; questi due nuovi portatili sono dotati ambedue delle ultimissime soluzioni tecnologiche della coppia Nvidia e Intel. Con display ultra veloci, un refresh rate fino a 300 Hz e la possibilità di avere una CPU fino al modello i9-10980HK sarà impossibile metterli in difficoltà a prescindere dal titolo giocato su di essi.

GS66 Stealth

Il GS66 Stealth, dopo aver guadagnato diversi premi prestigiosi come il “Red Dot Design Award” e il “iF Design Award” si presenta al pubblico italiano forte del suo nickname Stealth, ossia invisibile, grazie al mix di sottigliezza e compattezza con cui è stato progettato. L’esclusiva tecnologia MSI Cooler Boost Trinity+, abbinata alle alette delle ventole spesse appena 0,1 mm, permettono al flusso d’aria di raffreddare il portatile attraverso un soffio concentrato per mantenere il laptop ad una temperatura ideale anche sotto estremo sforzo.

GE66 Raider

La linea Raider è quella che incarna più lo spirito gamer di MSI grazie alle sua combinazione di prestazioni e effetti luminosi RGB. Anche egli ha vinto il premio “Red Dot Award” grazie razie al suo design accattivante ma allo stesso tempo ricercato. Le dimensioni leggermente maggiori al precedente probabilmente offriranno una possibilità maggiore di personalizzazione interna.

Ricordate? Abbiamo recensito da non molto una versione precedente del MSI GE63 Raider.

Recensione MSI GE63 Raider - Semplicemente perfetto Il notebook MSI GE63 Raider possiede tutte le specifiche tecniche ricercate dai gamer più esigenti Il notebook MSI GE63 Raider possiede tutte le specifiche tecniche ricercate dai gamer più esigenti

MSI GT Titan, GP/GL Leopard e GF Thin

Sempre rimanendo in tema gaming MSI ha aggiornato le sue linee più apprezzate e vendute. MSI GT Titan, GP/GL Leopard e GF Thin ottengono anche loro l’aggiornamento della CPU e GPU con la serie H di Intel e, a seconda della versione, è possibile equipaggiare l’ultima scheda video di Nvidia per offrire una ampia gamma di configurazioni per tutti gli appassionati gamer.

MSI Creator 17

Per quanto riguarda invece le soluzioni pensate per i content creator, MSI propone oggi il nuovo Creator 17 che, oltre a disporre degli ultima serie di processori Intel di decima generazione e grafica GeForce RTX 2080 Super, è il primo laptop al mondo a vantare uno schermo Mini LED e la certificazione DisplayHDR 1000.

Il suo straordinario display 4K da 17 pollici è in grado di assicurare fino a 1000 nit di luminosità per dare una maggiore profondità alle immagini e un realismo con i video impressionante, rappresentando una proposta ideale soprattutto per i professionisti della creatività più esigenti e alla ricerca di una soluzione allo stato dell’arte.

Per tutte le informazioni più dettagliate è possibile visitare la pagina dedicata di MSI che descrive al meglio tutti i nuovi prodotti.

E’possibile raggiungerla attraverso questo link.