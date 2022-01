Huawei decide di festeggiare l’arrivo del nuovo anno con una serie di promozioni che saranno attive fino al 24 Gennaio e solo sul sito ufficiale dedicato.

Oltre alle tante offerte, gli utenti possono usufruire anche di una grande novità. I modelli di laptop HUAWEI MateBook D 14 e HUAWEI D 15 con processori Intel Core di undicesima generazione da ora sono disponibili con Windows 11 preinstallato e, solo su Huawei Store, sono acquistabili in preordine fino al 24 gennaio con mouse in regalo.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia commenta così il nuovo anno e le promozioni dedicate:

“Da quando nel 2018 Huawei è entrata nel settore dei laptop con HUAWEI MateBook D 14, il primo laptop al mondo con pulsante di accensione dotato di un lettore di impronte digitali integrato, abbiamo continuato a innovare la line-up di pc portatili con caratteristiche all’avanguardia, fino ad affermarci come un brand di riferimento per device potenti, pratici ed eleganti. Dagli ultrabook alla serie MateBook X e alla serie D, nel corso degli anni abbiamo ampliato l’offerta con soluzioni adatte alle esigenze di tutti i consumatori. Tra le innovazioni più importanti che hanno segnato i primi successi, vanno ricordati il primo laptop al mondo da 16,1 pollici a schermo intero e la fotocamera nascosta di HUAWEI MateBook X Pro pensata per preservare la privacy degli utenti. L’anno successivo, nel 2019, siamo stati i primi a concretizzare la sinergia tra Windows e Android consentendo di utilizzare simultaneamente pc e smartphone per una user experience completa. Da allora non ci siamo più fermati. L’attuale situazione globale, con i conseguenti cambiamenti legati al mondo del lavoro, ci pone di fronte a continue sfide che raccogliamo con l’impegno di garantire prodotti ad alte prestazioni per ogni situazione.”

In particolare, in occasione della campagna New Year troveremo le seguenti offerte per la serie Matebook:

HUAWEI MateBook D 14 (i5 11th, 8+512GB) è in promozione a 849,00 euro

HUAWEI MateBook D 14 (i7 11th, 16+512GB) a 1.099,00 euro con uno sconto di 100,00 euro su un anticipo di 10,00 euro

con uno sconto di 100,00 euro su un anticipo di 10,00 euro HUAWEI MateBook D 15 (i5 11th, 8+256GB) è in offerta a 799,00 euro con uno sconto di 100,00 euro su un anticipo di 10,00 euro e in regalo anche Mouse Swift

con uno sconto di 100,00 euro su un anticipo di 10,00 euro e in regalo anche Mouse Swift HUAWEI MateBook 15 D con processore AMD Ryzen R5 e memoria da 8+512GB a 799,00 euro con 50,00 euro di sconto anticipandone 10.

LE MIGLIORI OFFERTE TRA LAPTOP, TABLET E MONITOR

Dal 10 al 17 gennaio su Huawei Store trova HUAWEI MateBook X Pro 2021 (i5; 16GB+512GB), il notebook elegante e leggero in metallo con display 3K FullView, in promozione a 1.099,00 euro anziché 1.599,00 euro.

I più creativi alla ricerca di un tablet da utilizzare sia per lavorare sia nel tempo libero possono acquistare HUAWEI MatePad 11 con WiFi 6, l’ultimo arrivato nel portfolio tablet Huawei e il primo che monta il nuovo sistema operativo Harmony Os 2.0. La versione con memoria da 64GB è in offerta a 359,90 euro (anziché 399,90 euro) con in omaggio la tastiera HUAWEI Smart Magnetic Keyboard mentre per quella da 128GB, fino al 31 gennaio, nel prezzo di 499,90 euro è inclusa anche la tastiera.

Inoltre, HUAWEI MatePad Pro 12.6 (WiFi, 8+256GB), con ampio display OLED FullView da 12,6 pollici, è in promozione a 669,90 euro con in omaggio HUAWEI M-Pencil e la tastiera abbinata HUAWEI Smart Magnetic Keyboard.

Per iniziare l’anno con ancora più energia, è indispensabile un set up all’altezza in cui non può mancare un monitor. Huawei consiglia HUAWEI MateView GT 27 disponibile per il periodo promozionale a 349,90 euro anziché 399,90 euro.

Per scoprire queste e le altre offerte visitare il sito dedicato.

COME OTTENERE I VANTAGGI ESCLUSIVI

Per tutti gli utenti di HUAWEI Store, ai prodotti in promozione si aggiungono ulteriori vantaggi con coupon esclusivi estesi a tutti i device dell’ecosistema, inclusi gli accessori. Per richiedere i codici sconto, è necessario registrarsi su HUAWEI Store con il proprio ID HUAWEI, selezionare ‘Ottieni coupon’ sui prodotti selezionati nella sezione apposita e aggiungerli nel carrello; i coupon saranno poi applicati automaticamente al carrello e saranno quindi disponibili per essere utilizzati.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!