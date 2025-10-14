Con il lancio di TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, iliad rafforza la proposta “tutta inclusa” con molti giga, zero costi nascosti e condizioni chiare, confermando trasparenza e affidabilità che hanno fidelizzato milioni di utenti in Italia. Le offerte includono minuti e SMS illimitati, 5G dove disponibile e una dotazione di dati in roaming UE tra le più ampie nella fascia di prezzo, con attivazioni aperte nel periodo 14 ottobre–13 novembre 2025.​

TOP 250 PLUS

9,99 € al mese con 250 GB in Italia su 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati, più 25 GB extra per il roaming in Europa, con prezzo chiaro e bloccato. È la proposta sotto i 10 euro con il maggior bundle dati in Italia e una delle più generose per traffico UE nella categoria, pensata per chi viaggia spesso ma vuole semplicità e costi certi.​

TOP 300 PLUS

11,99 € al mese con 300 GB in Italia su 4G/4G+ e 5G, minuti e SMS illimitati, e 30 GB extra per il roaming in Europa, per chi cerca la massima dotazione dati senza compromessi.​

Attivazione e tempi

Le offerte sono disponibili dalle 10:00 del 14 ottobre fino alle 15:00 del 13 novembre 2025, con costo di attivazione una tantum di 9,99 €, attivabili da nuovi clienti e in upgrade per chi è già utente iliad. Restano valide le condizioni di uso lecito e corretto per minuti e SMS illimitati, oltre ai requisiti di compatibilità e copertura per l’accesso alla rete 5G.​

Vantaggi extra

Attivare le offerte TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS permette di accedere anche ad uno sconto sul costo dell’offerta fibra di iliad. Fibra pura e iliadbox super sono le proposte per chi desidera un’esperienza di connessione superveloce, affidabile e sicura anche a casa.

Inoltre, permettono di partecipare al concorso “Vinci il calcio con iliad”, l’iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di sport che mette in palio biglietti VIP con hospitality per vivere da protagonisti le grandi emozioni del calcio: dalle partite della squadra del cuore in Serie A Enilive, alla finale di EA SPORTS FC Supercup, e alla finale Coppa Italia Frecciarossa. Partecipare è semplicissimo: basta accedere alla sezione Partecipa sul sito ufficiale del concorso, registrare i propri dati e indicare la squadra del cuore 7 . Si può partecipare più volte ogni mese e, in caso di vincita, si verrà contattati via email.

Tutte le offerte iliad sono disponibili su: https://www.iliad.it/

