L’ inizio 2021 vede diverse promozioni sullo store online Mi.com che per augurarci “Buon Anno Nuovo!” ha pensato di predisporre alcuni sconti dedicati in particolar modo agli smartphone.

Fino al 10 gennaio 2021 ci saranno tante promo su smartphone, smartwatch, wearable, prodotti di domotica e accessori proposti a prezzi da non lasciarsi scappare.

Le Offerte Xiaomi “Buon Anno Nuovo!”



Le offerte più interessanti sono gli sconti lampo disponibili ogni giorno solo per poche ore, dove trovate alcuni dei migliori smartphone a prezzo scontato, come POCO M3 a 129€ e Xiaomi Mi 10T Lite a 289€.

Troviamo poi degli sconti per la serie Redmi Note 9, POCO X3 e Xiaomi Mi 10T. Per chi cerca di mantenere i buoni propositi del 2021 ci sono anche la MiBand 5 e i monopattini elettrici in sconto.

Ecco nel dettaglio alcune offerte:

Redmi Note 8 Pro , nella configurazione 6GB+128GB, in promozione a 199.90 € anzichè 299.90 €

, nella configurazione 6GB+128GB, in promozione a 199.90 € anzichè 299.90 € Mi 10T Pro , nella configurazione 8GB+256GB, disponibile al prezzo scontato di 549.90 € anzichè 649.90 €

, nella configurazione 8GB+256GB, disponibile al prezzo scontato di 549.90 € anzichè 649.90 € Poco X3 NFC , nella configurazione 6GB+128GB, in vendita a 239.90 € con un risparmio di 30 € sul prezzo originario

, nella configurazione 6GB+128GB, in vendita a 239.90 € con un risparmio di 30 € sul prezzo originario Mi LED TV 4S da 55 pollici, disponibile al prezzo scontato di 379.90 € anzichè 499.90 €

da 55 pollici, disponibile al prezzo scontato di 379.90 € anzichè 499.90 € Mi Smart Band 5 , il wearable più amato di Xiaomi, in promozione a 34.99 €

, il wearable più amato di Xiaomi, in promozione a 34.99 € Mi True Wireless Earphones 2, in vendita al prezzo scontato di 49.99 € anzichè 79.99 €.

Inoltre, è sempre disponibile lo sconto extra di 5€ per i nuovi clienti che effettuano il primo ordine tramite l’app ufficiale del Mi Store su smartphone.

