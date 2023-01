Pirati! E’ giunto il giorno di levare le ancore e partire insieme per l’ultima avventura di One Piece firmata dal maestro Eiichiro Oda. Dop aver visto in queste ultime settimane alcune delle ambientazioni più iconiche del gioco come Water Seven e Alabasta e aver approfondito le meccaniche gameplay di questo nuovo JRPG è il momento per tutti di imbarcarsi nella nuova avventura con Rufy e gli altri membri della ciurma.

Da oggi 13 Gennaio è infatti disponibile One Piece Odissey per console Playstation ( 4 e 5 ) e Xbox ( Series X e S )

La Trama che ci farà rivivere i momenti iconici

Dopo essersi imbattuta in una violenta tempesta, la ciurma di Cappello di Paglia naufraga sull’insolita e leggendaria isola di Waford con la Thousand Sunny, ormai distrutta e quasi affondata. Mentre esplorano l’isola e le sue antiche rovine, i membri della ciurma incontrano Lim e Adio, due abitanti di Waford. Dopo essere stati privati per errore delle proprie forze dal potere misterioso di Lim, per loro inizia una nuova ed emozionante avventura, con nuovi personaggi e mostri creati da Eiichiro Oda, nonché una trama originale interconnessa con i ricordi delle loro avventure passate.

One Piece Odissey Trailer di lancio

Un JRPG in tutto e per tutto

One Piece Odissey basa le sue meccaniche sui combattimenti a turni in pieno stile JRPG con alcune interessanti aggiunte come Scramble Area Battle: questo sistema consente di spostarsi attraverso più zone di combattimento per scegliere la propria strategia migliore. Sarà infatti necessario sfruttare a dovere i vari membri della ciurma per ottenere la vittoria.

Nel frattempo, il sistema delle Sequenze spettacolari sfiderà i giocatori ad affrontare alcune speciali condizioni di battaglia, premiandoli con più punti esperienza una volta completate.

Demo Gratuita per tutti

Inoltre, è disponibile una demo gratuita per PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S che consente di provare le prime ore di ONE PIECE ODYSSEY. I giocatori potranno anche trasferire il proprio salvataggio dalla demo al gioco completo per continuare l’avventura da dove erano rimasti.

E’ quindi ora di levare le ancore e salpare nel nuovo e nel vecchio mondo per rivivere con la memoria le imprese più eroiche dei nostri Mugiwara.

