Il nuovo One Piece Odyssey è atteso per inizio 2023 ma nel frattempo per ingannare l’attesa Bandai Namco ha da poco rilasciato un nuovo trailer incentrato su Water Seven.

One Piece Odyssey ci riporterà infatti in diversi luogi iconici della serie nella nostra nuova avventura e per farlo visiteremo “Memoria”, un mondo costruito con le memorie dei loro incontri precedenti che li riporterà indietro in luoghi importanti nella loro storia, come Alabasta e Water Seven.

Water Seven è stata una saga molto importante per conoscere alcuni dei personaggi più interessanti della storia e che tutt’ora ruotano intorno all’arco attuale di Egghead. Qui sotto il trailer di One Piece Odyssey:

Ma anche se questi posti e situazioni possono sembrare familiari, nulla è esattamente come nelle memorie e i giocatori troveranno alcune differenze nelle storie che conoscono e amano

ONE PIECE ODYSSEY sarà disponibile dal 13 gennaio 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!