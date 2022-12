Manca oramai poco per l’arrivo di One Piece Odissey, il nuovo titolo dedicato alle avventure dei Mugiwara oramai in cantiere da oltre 6 anni. Dopo aver visto in queste settimane i trailer relativi ai vari mondi che rivisiteremo tra cui le iconiche location di Alabasta e MarineFord è ora il momento di addentrarci nelle meccaniche del gioco grazie ad un nuovo trailer incentrato proprio sul gameplay e in particolare sui combattimenti.

Il nuovo trailer mostra i sistemi principali nel gioco e assicura ai giocatori tutte le informazioni che devono avere su quello che esploreranno nel gioco. LA nostra avvenura inizierà con la conoscenza di una ragazza chiamata Lim a Waford che ci introdurrà al regno di Memoria.

Dai controlli RPG base alle quattro diverse zone di attacco presenti nelle aree di battaglia – in modo che più personaggi siano attivi nello stesso momento, a come ottenere esperienza bonus in combattimento, in grado di aumentare significativamente il livello del personaggio in base alle azioni del giocatore. Sarà poi importante cambiare i membri attivi durante il combattimento per ottenere sempre il meglio dallo scontro.

Interessante poi il fatto che alcuni combattimenti daranno vita a delle scene animate con vari personaggi della ciurma. Non mancano poi elementi tipici degi JRPG come i combattimenti a turno, le meccaniche di Carta-Forbice-Sasso, i potenziamenti delle abilità e gli equipaggiamenti.

I giocatori avranno l’opportunità di saperne ancora di più su ONE PIECE ODYSSEY grazie alla demo che sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S dal 10 gennaio 2023.

