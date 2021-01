E’ finalmente ufficiale la prima smart band di One Plus che è stata ufficialmente annunciata dopo che avevamo avuto diversi indizi sul suo imminente rilascio anche grazie ai leak sul design e sulla companion app.

Anche se il nome non è particolarmente originale, si chiama infatti semplicemente One Plus Band, le specifiche tecniche al suo interno sono in perfetta linea con quanto offerto dai competitor. Sia per form factory che per funzionalità e prezzo, la One Plus Band sfida apertamente le band rivali come Amazfit 5 e Mi Band 5 con cui condivide diverse caratteristiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE ONE PLUS BAND

Display : 1,1″ AMOLED, 126×294 pixel, copertura spazio colore P3, rivestimento resistente ai graffi

: 1,1″ AMOLED, 126×294 pixel, copertura spazio colore P3, rivestimento resistente ai graffi Sensori : battito cardiaco (ottico), SpO2 (ottico), accelerometro a 3 assi, giroscopio

: battito cardiaco (ottico), SpO2 (ottico), accelerometro a 3 assi, giroscopio Connettività : Bluetooth 5.0 BLE

: Bluetooth 5.0 BLE Batteria : 100 mAh, sino a 14 giorni di autonomia, dongle per la ricarica cablata tramite USB Type-A

: 100 mAh, sino a 14 giorni di autonomia, dongle per la ricarica cablata tramite USB Type-A IP68, 5ATM (resistente alla polvere e all’acqua)

(resistente alla polvere e all’acqua) Dimensioni e peso : 40,4 x 17,6 x 11,45 mm (tracker) 257 x 21 x 0,7 mm (cinturino) 22,6 grammi (tracker + cinturino)

: Compatibilità : Android e iOS

: Android e iOS Altre caratteristiche: 13 modalità esercizio, notifiche, controllo riproduzione musicale, cronometro, allarme, controllo otturatore fotocamera, trova il mio telefono, sincronizzazione Zen Mode (solo con smartphone OnePlus), previsioni meteo, watchface, aggiornamenti OTA

Nella One Plus Band troviamo infatti una forma “a pillola” con un display da 1,1″ AMOLED, batteria da 100mAh che garantisce fino a 15gg di autonomia e un sensore per misurare i battiti cardiaci ( anche 24h al giorno ) e un sensore per l’ossigenazione del sangue SpO2.

Per quanto riguarda lo sport troviamo 13 modalità esercizio (corsa all’aperto e al chiuso, ciclismo, nuoto, etc..), il supporto alla gestione delle notifiche inviate dallo smartphone e, per i possessori di uno smartphone OnePlus, la sincronizzazione con la Zen Mode. Per le certificazioni troviamo lo standard IP68 e l’utilizzo del protocollo Bluetooth 5.0.

One Plus Band prezzo e data

Attualmente OnePlus Band è commercializzata nel mercato indiano al prezzo di lancio è di 2.499 rupie, equivalenti a circa 28 euro e questo significa che in Italia potrebbe avere un prezzo finale ( comprensivo di tasse etc.. ) intorno ai 35/40€.

Viene fornita con il cinturino Black, mentre quelli Navy e Tangerine Gray possono essere acquistati separatamente al prezzo di 399 rupie ciascuno (circa 5€).

La disponibilità è fissata a partire da domani 12 gennaio ma al momento non è stata ufficializzata l’arrivo in Europa, quindi per chi volesse provarla dovrà al momento affidarsi a shop esterni come Bangood, Gearbest, Aliexpress o simili.

