One Plus Nord: al via i preordini del nuovo mid-gamma One Plus, con sconto di 20€

One Plus ha finalmente rilasciato qualche informazione in più sul nuovo One Plus di fascia media, che fino ad oggi avevamo conosciuto con il nome di One Plus Z. L’azienda ha infatti confermato che il ritorno della fascia media di One Plus prenderà il nome di One Plus Nord.

Pete Lau, fondatore e CEO di OP, ha dichiarato:

“Il lancio della linea di prodotti OnePlus Nord segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per OnePlus. Lo spirito ‘Never Settle’ è incentrato sul condividere la migliore tecnologia e i migliori prodotti con il mondo, ma si tratta anche di sfidare noi stessi e di andare oltre la nostra zona di comfort. Siamo immensamente orgogliosi dei nostri flagship e continueremo a crearne per i nostri utenti. Ora siamo entusiasti di condividere l’esperienza OnePlus con un numero ancora maggiore di utenti in tutto il mondo attraverso questa nuova linea di prodotti”.

Il primo dispositivo della linea OnePlus Nord sarà disponibile in Europa e in India, come anticipato anche in una precedente intervista. Un numero selezionato di utenti in Nord America avrà la possibilità di sperimentare il nuovo device attraverso un programma beta limitato, dopo il lancio. Questi i giorni in cui sarà possibile preordinarlo a QUESTA PAGINA: